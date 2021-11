În perioada de 9 luni încheiată la 30 septembrie 2021, grupul Bittnet a înregistrat venituri operaţionale de 85,4 milioane lei, în creştere cu 9,6% faţă de perioada similară a anului anterior, potrivit unui raport remis astăzi redacţiei.

Conform modelului deja cunoscut de levier operaţional, această a generat o creştere de 20,1% a marjei brute, până la valoarea de 17,8 milioane lei. Profitul operaţional atinge valoarea de 6,18 milioane lei, în creştere cu 79% faţă de perioada similară din 2020. Îmbunătăţirea cu 7,5 milioane lei, o îmbunătăţire de 270% în modul, a rezultatului financiar şi îmbunătăţirea cu 958 mii lei, o triplare în modul, a rezultatelor aduse de companiile unde avem participaţii minoritare, generează un profit brut al perioadei în valoare de 10,77 milioane lei (corespunzător unui profit net de 9.75 milioane lei), adică o îmbunătăţire de aproape 13 ori faţă de perioada similară din 2020.

Dacă analizăm în perspectiva "trailing twelve months", veniturile totale şi marja brută înregistrează scăderi minore (că efect al includerii în actuală perioada de 12 luni a trimestrului 4 din 2020, afectat de termenele de livrare de la începutul crizei semiconductorilor): de la 120,5 la 117,1 milioane în cazul veniturilor şi de la 25,1 la 24,45 milioane în cazul marjei brute, iar reducerea cu aproape 1 milion lei a cheltuielilor financiare, corelată cu profitul financiar îmbunătăţit cu 8 milioane lei generează un profit brut de 13,1 milioane lei în ultimele 12 luni.

"La data publicarii prezentului raport suntem la jumatatea trimestrului 4, care aduce, in medie, conform istoriei, 40% din cifra de afaceri. Faptul ca in primele 9 luni ale anului am generat aproape tot profitul bugetat pentru intregul an 2021 nu a generat o incetinire a ritmului de lucru, ci dimpotriva, "meciul se joaca pana in minutul 90", tintind sa ne bucuram la maximum de rezultatele transformarii modelelor operationale ce au fost implementate in cursul anului acesta" se arată în raportul Bittnet.