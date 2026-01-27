Mercosur - Iluzia multilateralismului

Semnarea Acordului de Parteneriat UE-Mercosur şi paralizia politică şi juridică apărută aproape simultan nu reprezintă un accident procedural. Succesiunea rapidă a evenimentelor indică o schimbare de regim: regulile comerciale nu mai funcţionează într-un cadru stabil, iar decizia economică este tot mai frecvent subordonată arbitrajului politic.
Pe hârtie, crearea unei zone de liber schimb de aproximativ 700 de milioane de consumatori ar fi trebuit să stimuleze integrarea, investiţiile şi predictibilitatea. În practică, acordul a devenit un studiu de caz despre modul în care interesele interne şi presiunile geopolitice retrag eficienţa în faţa controlului.
• 1. De la integrare la arbitraj politic
Obiectivul iniţial al acordului era limpede: eliminarea unor taxe anuale semnificative şi securizarea accesului la materii prime critice. Aceste premise aparţin logicii clasice a globalizării, bazată pe reducerea fricţiunilor şi pe stabilitatea regulilor. Dinamica ulterioară a arătat însă fragilitatea acestui cadru.
• 2. Fractura transatlantică şi „comerţul securizat”
Blocajele din jurul Mercosur nu pot fi separate de contextul geopolitic mai larg. Tensiunile comerciale transatlantice şi ameninţările tarifare ale administraţiei americane au redus gradul de încredere în accesul la pieţele tradiţionale.
În acest mediu, deciziile comerciale nu mai sunt evaluate prin prisma eficienţei, ci prin criterii de siguranţă şi aliniere politică. Conceptul de „comerţ liber” este înlocuit de „comerţ securizat”, iar friend-shoring-ul şi near-shoring-ul devin criterii dominante.
Insistenţa pentru aplicarea provizorie a acordului Mercosur nu este un gest ideologic, ci o reacţie defensivă: diversificarea pieţelor devine necesară într-o lume în care vechile axe comerciale nu mai oferă garanţii de stabilitate.
• 3. Transmisia financiară: de ce fragmentarea produce dobânzi diferite
Aici apare efectul concret, măsurabil, al fragmentării. Deciziile politice şi juridice nu rămân în sfera comerţului, ci sunt traduse de pieţe în costuri financiare diferite.
În acest context, pieţele încep să trateze politicile monetare nu ca instrumente neutre, ci ca extensii ale constrângerilor politice şi fiscale.
Fragmentarea comercială se transformă astfel în fragmentare financiară, iar dobânzile devin un indicator timpuriu al acestei rupturi.
• Globalizarea în carantină
Cazul Mercosur arată că multilateralismul clasic funcţionează doar în condiţii de consens geopolitic şi distribuţie relativ echilibrată a beneficiilor. Când aceste condiţii se erodează, acordurile comerciale devin contestabile, iar economia intră într-un regim de adaptare fragmentată.
Globalizarea nu dispare, dar încetează să mai fie un sistem coerent. În acest cadru, diferenţele de finanţare şi de cost al capitalului nu sunt accidente, ci semnale timpurii ale unei ordini economice în care stabilitatea este mai greu de obţinut, iar convergenţa devine excepţia, nu regula.
