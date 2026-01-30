Ministerul Dezvoltării a inaugurat cea de-a 50-a creşă finanţată prin Programul ”Sfânta Ana”

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei a finalizat la Odobeşti, judeţul Vrancea, cea de-a 50-a creşă construită la nivel naţional prin Programul guvernamental ”Sfânta Ana”. Noua unitate, finanţată cu 12,7 milioane de lei, oferă infrastructură modernă pentru educaţia antepreşcolară, sprijinind familiile tinere din zonă. Creşa are o capacitate de 70 de locuri şi include şapte dormitoare, patru camere de joacă, o zonă multifuncţională pentru activităţi educative, cabinet medical, spaţiu pentru servit masa, grupuri sanitare şi o curte amenajată cu loc de joacă şi spaţii verzi.

Ministrul Cseke Attila a declarat: ”Am inaugurat, în judeţul Vrancea, cea de-a 50-a creşă construită prin Programul guvernamental ”Sfânta Ana”. Este un pas important al acestui program de construire de creşe. Odobeşti devine primul oraş din judeţ care oferă infrastructură modernă pentru educaţia antepreşcolară. Ministerul Dezvoltării a finanţat construcţia creşei cu 12,7 milioane de lei”.

Clădirea respectă standardele nZEB, fiind echipată cu panouri solare şi fotovoltaice, precum şi cu sisteme moderne de ventilaţie şi climatizare.

Ministrul Cseke Attila a adăugat: ”Prin realizarea acestei creşe, Odobeşti devine primul oraş din judeţul Vrancea care oferă infrastructură modernă pentru educaţia antepreşcolară, în condiţii sigure şi sustenabile, fiind un sprijin real pentru tinerele familii”.

Construcţia a fost realizată de asocierea Audiotech Multimedia Group & Magnum Construct Proiect SRL, în cadrul unui program naţional care urmăreşte extinderea accesului la educaţia timpurie şi dezvoltarea infrastructurii pentru copii.