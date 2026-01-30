Noi reguli pentru concediile medicale: indemnizaţia se plăteşte din a doua zi

Concediile medicale în România vor fi afectate de o schimbare importantă de la 1 februarie 2026: prima zi de incapacitate de muncă nu va mai fi plătită, conform unui comunicat de presă remis redacţiei. Măsura face parte din reforma fiscal-bugetară iniţiată în 2024 şi accelerată în 2025, care urmăreşte reducerea abuzurilor şi a costurilor pentru bugetul de sănătate, se adaugă în comunicat.

Conform Ordonanţei de urgenţă nr. 91/2025, indemnizaţiile pentru concedii medicale emise în perioada 1 februarie 2026 - 31 decembrie 2027 se calculează şi se plătesc din a doua zi de boală, indiferent de tipul afecţiunii, subliniază comunicatul. Pentru bolile obişnuite cu durata de până la şapte zile, indemnizaţia reprezintă 55% din baza de calcul, în timp ce pentru bolile cu durata între opt şi 14 zile se acordă 65%, iar pentru bolile care durează peste 15 zile procentul este de 75%, iar baza de calcul, conform comunicatului de presă, rămâne media veniturilor brute din ultimele şase luni, limitată la 12 salarii minime brute pe ţară.

Payroll Director la TPA România, Ioana Zavastin, susţine în comunicatul de presă că noile reguli vor avea un impact semnificativ asupra angajaţilor şi angajatorilor: „Venitul net al angajaţilor va scădea în perioadele de boală, iar companiile trebuie să actualizeze procedurile interne şi aplicaţiile de salarizare. De asemenea, gestionarea relaţiei cu angajaţii va deveni mai complexă”.

Comunicatul de presă subliniază că indemnizaţia va fi suportată de angajator de la a doua până la a şasea zi de concediu medical, restul zilelor fiind acoperite din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate sau, în unele cazuri, integral din bugetul de sănătate. Ziua neplătită nu afectează stagiul de asigurare sau calitatea de asigurat, potrivit comunicatului remis redacţiei.

TPA România atrage atenţia, prin intermediul comunicatului de presă, că aceste schimbări vor genera mai multă birocraţie şi costuri indirecte pentru companii, dar autorităţile nu au oferit încă instrucţiuni detaliate privind situaţiile speciale, cum ar fi compensarea zilei neplătite prin concediu de odihnă sau plată suplimentară.