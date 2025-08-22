Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Operaţiune ANAF de amploare împotriva evaziunii din comerţul online

M.P.
Comunicate de presă / 22 august, 15:02

Operaţiune ANAF de amploare împotriva evaziunii din comerţul online

Direcţia Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF, anunţă, într-un comunicat remis redacţiei, că a lansat o acţiune de amploare împotriva evaziunii fiscale din comerţul electronic. DGAF a vizat activitatea a peste 200 de firme nerezidente în România, care au vândut bunuri local, fără a plăti TVA.

Sursa citată precizează:

„Ca urmare a verificărilor, DGAF a constatat că în perioada 2022 - iunie 2025, un număr de 227 de entităţi, înregistrate fiscal în UE, au comercializat bunuri prin intermediul unei platforme locale de comerţ electronic către clienţi din România, în valoare totală de peste 200 de milioane de lei (226.788.998 de lei).

Acţiunea DGAF a vizat firmele care nu s-au aliniat la legislaţia fiscală. Livrările efectuate de aceste entităţi se încadrează în categoria "vânzărilor la distanţă", pentru care plafonul de 10.000 de euro (echivalentul a 46.337 de lei pentru România) a fost depăşit, ceea ce înseamnă că aceste entităţi ar fi trebuit să se înregistreze în scopuri de TVA sau să utilizeze sistemul special pentru vânzările intracomunitare de bunuri la distanţă (One Stop Shop). Potrivit Codului Fiscal, locul livrării se consideră a fi în România, iar firmele care efectuează livrările de bunuri sunt responsabile cu plata TVA.

În urma interogării bazelor de date, acţiunea DGAF a relevat că niciuna dintre entităţile verificate nu era înregistrată în scopuri de TVA în România şi nici nu a folosit sistemul One-Stop-Shop.

În urma controalelor, DGAF a emis, până la data de 22 august 2025, Decizii de instituire a măsurilor asigurătorii pentru 219 entităţi, pentru o sumă totală de 40.435.086 de lei.

Totodată, au fost indisponibilizate şi instituite sechestre asigurătorii pentru bunuri în valoare de 25.627.973 de lei.

De asemenea, a fost încasată în contul de garanţii suma de 8.650.302 de lei.

Celelalte opt entităţi sunt în diferite stadii de verificare, existând situaţii particulare care sunt tratate punctual.

Acţiunea ANAF se înscrie în demersurile instituţiei de eficientizare operaţională şi utilizare a instrumentelor digitale pentru asigurarea îmbunătăţirii conformării fiscale şi a faptului că toţi operatorii din piaţă respectă legea fiscală aplicabilă”.

