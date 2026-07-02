Reuters: Negocierile dintre SUA şi Iran s-au încheiat la Doha fără progrese majore

Statele Unite ale Americii şi Iranul au finalizat o rundă de discuţii indirecte în Qatar, fără semne clare de evoluţie spre o pace de lungă durată, transmite Reuters.

Negociatorii celor două state s-au concentrat pe teme tehnice legate de traficul maritim din Strâmtoarea Hormuz şi pe deblocarea fondurilor iraniene îngheţate, informează aceeaşi sursă.

Următoarea întrevedere oficială va avea loc după ceremoniile funerare dedicate defunctului lider suprem al Iranului, Ayatollahul Ali Khamenei, programate până la data de 9 iulie, notează agenţia de presă.

Discuţiile din Doha au înregistrat un avans pozitiv doar raportat la memorandumul din luna iunie, conform unei postări de pe platforma X a Ministerului Afacerilor Externe din Qatar.

Preşedintele american Donald Trump a sugerat existenţa unor progrese în privinţa limitării programului nuclear iranian, transmite Reuters.

„Denuclearizarea Iranului înaintează bine. Au avut întâlniri foarte bune şi vom vedea”, a declarat preşedintele Donald Trump, potrivit agenţiei de presă.

Surse apropiate discuţiilor contrazic însă declaraţia oficială şi arată că tema nucleară a lipsit complet de pe agenda şedinţelor tehnice, informează aceeaşi sursă.

Vicepreşedintele american JD Vance a indicat abordarea ulterioară a acestei probleme, conform reţelei de socializare.

Tranzitul prin Strâmtoarea Hormuz, o cale acvatică prin care trecea o cincime din comerţul global de petrol înainte de conflict, rămâne imprevizibil, notează Reuters. Iranul urmăreşte recunoaşterea internaţională a controlului său asupra strâmtorii şi intenţionează să impună taxe de tranzit din luna august, transmite sursa citată.

Declaraţiile liderului de la Casa Albă au temperat temerile privind extinderea războiului şi au determinat scăderea preţului petrolului la cel mai de jos nivel din ultimele patru luni, informează agenţia de presă.