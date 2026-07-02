Risco: Numărul dosarelor de insolvenţă depăşeşte pragul de 900 în iunie 2026

Instanţele din România înregistrează peste 900 de dosare noi de insolvenţă în luna iunie 2026, aspect care menţine trendul ascendent din perioada anterioară, potrivit comunicatului de presă remis redacţiei.

Indicatorul raportează o majorare importantă faţă de luna mai a aceluiaşi an, când valoarea totală indică peste 800 de cazuri, transmite platforma de analiză financiară RisCo.ro.

Creşterea anuală ajunge la aproximativ 26% în raport cu luna iunie a anului trecut, perioadă care totalizează 745 de dosare, informează aceeaşi sursă.

Bucureşti ocupă prima poziţie la nivel naţional cu 205 dosare de insolvenţă în iunie 2026, comparativ cu 190 de cazuri în aceeaşi lună din anul precedent, notează analiştii financiari.

Avansul din Capitală se situează la 8% pe parcursul ultimului an, conform datelor centralizate.

Judeţul Ilfov raportează 62 de dosare de insolvenţă şi o majorare de 44% faţă de perioada similară din trecut, transmite sursa menţionată.

Cluj înregistrează o creştere de 73%, valoarea totală din acest judeţ urcând de la 30 la 52 de cazuri, informează sursa citată. Bihor urmează o traiectorie ascendentă de 36% şi ajunge la un număr de 49 de dosare, potrivit aceleiaşi platforme.

Majorări procentuale pronunţate apar în Bistriţa-Năsăud, unde numărul cazurilor creşte de la 6 la 17, dar şi în Alba şi Ialomiţa, notează specialiştii.

Judeţele Bacău, Timiş, Maramureş şi Iaşi reflectă de asemenea evoluţii de creştere a dificultăţilor financiare pentru firmele locale, conform raportului.

Scăderi ale numărului de insolvenţe apar în judeţul Buzău, unde indicatorul scade cu 56%, transmite platforma de analiză.

Caraş-Severin consemnează o reducere de 50%, în timp ce Mehedinţi raportează o diminuare de 40%, potrivit aceleiaşi surse.

Trendul de reducere a dosarelor se manifestă şi în Sălaj, Galaţi, Olt, Dâmboviţa, Giurgiu, Braşov, Sibiu şi Dolj, informează sursa citată.

Sectorul lucrărilor de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale totalizează 66 de dosare în iunie 2026, faţă de 38 în iunie 2025, conform datelor statistice.

Domeniul transporturilor rutiere de mărfuri şi al serviciilor de mutare înregistrează un avans de 110%, prin urcare de la 21 la 44 de cazuri, notează analiştii.

Segmentul restaurantelor reflectă o majorare de 72% a insolvenţelor în intervalul analizat, transmite sursa menţionată.

Lucrările de instalaţii electrice şi tehnico-sanitare raportează o creştere de 200%, iar cultivarea plantelor nepermanente înregistrează un plus de 144%, informează RisCo.ro.

Comerţul cu amănuntul în magazine specializate reflectă o urcare de la 8 la 14 dosare deschise, potrivit aceleiaşi surse.