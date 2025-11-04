Tulcea: Trageri de infanterie cu muniţie de război, în Poligonul Cataloi

Poligonul de garnizoană Cataloi din apropierea oraşului Tulcea găzduieşte, începând de marţi, trageri de infanterie cu muniţie de război, populaţia fiind informată cu privire la măsurile pe care trebuie să le respecte pentru a reduce riscul apariţiei unor incidente.

Potrivit Primăriei Tulcea, exerciţiile se desfăşoară până pe 27 noiembrie, inclusiv, în zilele lucrătoare, între orele 8:00 şi 16:00, cu excepţia perioadei 11 - 13 noiembrie, atunci când tragerile de infanterie vor avea loc în intervalul orar 8:00 - 21:00.

"Populaţia civilă care se află în zona poligonului este obligată să nu intre în perimetrul Zonei Militare Restricţionate/ de siguranţă al poligonului pe timpul tragerilor (valabil pentru persoane, animale, atelaje, autovehicule), să părăsească imediat zona în cazul în care au pătruns accidental, pe timpul tragerilor, să respecte semnificaţia indicatoarelor instalate şi indicaţiile personalului de pază referitoare la interzicerea pătrunderii în zona de siguranţă restricţionată pe timpul executării tragerilor, ridicării, mutării sau deplasării oricăror elemente de muniţie şi deşeuri metalice din zona poligonului sau apropierea acestuia, indiferent de natura lor", se specifică în anunţul de pe site-ul autorităţii locale.

Zona restricţionată populaţiei în timpul şedinţelor de trageri de infanterie cu muniţie de război este delimitată de podul de cale ferată Cataloi şi cariera de piatră Mineri, mai arată aceeaşi sursă.