Vrancea investeşte peste 155 milioane de lei în apă şi canalizare, în 2026

ANA FELEA
Miscellanea / 30 ianuarie, 11:16

Vrancea investeşte peste 155 milioane de lei în apă şi canalizare, în 2026

Anul 2026 aduce investiţii majore în infrastructura de apă şi canalizare din judeţul Vrancea, cu o valoare totală estimată de peste 155 milioane de lei. Fondurile vor fi asigurate atât din resurse proprii ale Companiei de Utilităţi Publice (CUP) SA, cât şi din fonduri europene prin Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM), în timp ce Administraţia Fondului pentru Mediu şi alte surse vor completa bugetul pentru proiectele noi.

Din totalul investiţiilor, peste 28 milioane de lei provin din fondul propriu al CUP, iar mai mult de 127 milioane lei vor veni din finanţări europene. Banii vor fi folosiţi pentru extinderea şi modernizarea reţelelor de apă şi canalizare, dar şi pentru modernizarea tehnologiilor de exploatare, cu scopul de a reduce pierderile şi a eficientiza costurile de operare.

Nicuşor Halici, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea, a declarat: ”Doresc să dezvoltăm toate localităţile într-un mod echitabil, sustenabil şi corect. Este esenţial să eficientizăm sistemul, să reducem pierderile şi să maximizăm veniturile, să realizăm investiţii pentru extinderea sistemelor de apă şi canalizare şi pentru modernizarea tehnologiilor de exploatare în toate localităţile. Vreau preţuri corecte şi decente şi insist pe soluţii concrete pentru diminuarea costurilor, astfel încât preţul apei să nu crească”.

Recent, preşedintele Nicuşor Halici a organizat mai multe întâlniri la sediul CUP, în timpul cărora a discutat cu primarii din judeţ despre nevoile specifice fiecărei localităţi, proiectele deja în derulare, cele viitoare şi sursele de finanţare necesare pentru continuarea lucrărilor. De asemenea, au fost abordate şi localităţile care nu au sistemele de apă şi canalizare în administrarea CUP, pentru a crea o strategie unitară şi pentru a menţine preţurile la un nivel suportabil pentru populaţie.

Potrivit comunicatului, judeţul Vrancea beneficiază de unul dintre cele mai mici preţuri ale apei din regiunea Moldovei şi se situează între primele 12 judeţe la nivel naţional, autorităţile punând accent pe menţinerea unui preţ corect şi accesibil. Apa furnizată este recunoscută drept una dintre cele mai calitative din România, un argument important pentru sănătatea comunităţii.

Nicuşor Halici a subliniat: ”Apa şi canalizarea reprezintă servicii esenţiale pentru comunitate, apa fiind o resursă vitală. Judeţul Vrancea beneficiază de unul dintre cele mai mici preţuri ale apei din regiunea Moldovei şi se situează între primele 12 judeţe la nivel naţional, obiectivul autorităţilor fiind menţinerea unui preţ acceptabil şi suportabil pentru populaţie. Totodată, apa furnizată este recunoscută ca fiind una dintre cele mai calitative ape de robinet din România”.

