Agerpres: „Nicuşor Dan apără numirile la marile parchete”. USR critică procedura.

A.G.
Politică / 9 aprilie, 07:23

Sursa foto: Facebook / Nicuşor Dan

Sursa foto: Facebook / Nicuşor Dan

Potrivit Agerpres, preşedintele Nicuşor Dan a declarat, miercuri, că are „garanţia” că a făcut o „alegere bună” în privinţa numirilor la conducerea marilor parchete, după ce a semnat decretele pentru noii procurori-şefi.

Conform Agerpres, într-o conferinţă de presă susţinută la Palatul Cotroceni, şeful statului a afirmat că a acţionat în baza propriului mandat şi a propriei evaluări.

„Cred că în momentul când românii au ales un preşedinte s-au aşteptat să aibă un preşedinte care gândeşte cu capul lui. Am acest mandat şi am acţionat cum am crezut mai bine. Cred că decizia e corectă. Am garanţia că această alegere este bună faţă de momentul pe care îl trăim”, a declarat Nicuşor Dan, citat de Agerpres.

Agerpres mai arată că preşedintele a susţinut că şi-a dorit o „rupere de ritm” în domeniul Justiţiei şi a invocat consultările pe care le-a avut înainte de a lua decizia.

„Sunt un om serios, m-am pregătit pentru un moment foarte serios - acesta. Nu pretind ca cineva, pentru a avea o opinie, să facă ce am făcut eu, să vorbească zeci de ore cu zeci de procurori, dar măcar o prezumţie de bună-credinţă cred că nu strică niciodată”, a mai spus şeful statului, potrivit Agerpres.

Potrivit Agerpres, Nicuşor Dan a afirmat că nu s-a consultat cu liderii coaliţiei de guvernare înainte de a decide numirile de la şefia marilor parchete, invocând atribuţiile sale constituţionale.

„Am atributul constituţional să mă pronunţ pe chestiunile acestea”, a spus preşedintele, citat de Agerpres.

Conform Agerpres, şeful statului a mai afirmat că magistraţii care îşi doresc funcţii de conducere trebuie să îşi asume participarea la procedurile de selecţie şi a respins ideea că procurori valoroşi ar fi fost ţinuţi deoparte.

„Dacă vrei să te lupţi cu mafia, măcar ai curajul şi vino şi te prezintă în faţa unei comisii, chiar dacă pierzi”, a declarat Nicuşor Dan, potrivit Agerpres.

Agerpres notează, de asemenea, că preşedintele a oferit şi un exemplu din procedura de selecţie, afirmând că, deşi o consideră pe doamna Chiriac mai potrivită pentru funcţia de procuror general, a apreciat participarea lui domnul Pîrlog şi modul în care acesta şi-a prezentat viziunea asupra sistemului.

USR critică procedura

Potrivit unei postări publicate pe Facebook de USR, formaţiunea afirmă că împărtăşeşte dorinţa preşedintelui de a dinamiza activitatea parchetelor, în special în privinţa dosarelor mari de corupţie şi evaziune fiscală, însă consideră că numirile ar fi trebuit însoţite de un proces care să inspire „fără echivoc” încredere şi transparenţă.

În aceeaşi postare pe Facebook, USR susţine că este în dezacord cu opinia preşedintelui potrivit căreia aceste numiri „nu au marca PSD” şi afirmă că procedura a fost compromisă de modul în care a fost condusă.

Formaţiunea arată că ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, „ministru PSD”, ar fi coordonat „un proces viciat”, care nu a inspirat încredere multor procurori din sistem.

USR mai afirmă, în postarea publicată pe Facebook, că îngrijorările exprimate în spaţiul public sunt reale şi că avertismente au venit din partea unor procurori din interiorul sistemului, a CSM, a unor ONG-uri anticorupţie şi a unor participanţi la protestele pentru apărarea independenţei justiţiei.

Totodată, potrivit mesajului publicat de USR pe Facebook, responsabilitatea revine acum celor proaspăt numiţi să răspundă criticilor prin rezultate concrete şi să se ridice la aşteptările publice privind funcţionarea justiţiei.

În final, USR a transmis pe Facebook că va rămâne „pe baricade” în apărarea unui sistem de justiţie orientat către cetăţeni, nu către privilegiaţi.

Decretele au fost semnate miercuri

Agerpres mai arată că preşedintele Nicuşor Dan a anunţat miercuri că a semnat decretele pentru numirea şefilor marilor parchete.

Conform Agerpres, propunerile au fost înaintate marţi şefului statului de către ministrul Justiţiei, Radu Marinescu.

Opinia Cititorului ( 2 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 09.04.2026, 09:09)

    USR e o adunătură fe frustrati incompetenți.

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    2.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 09.04.2026, 09:09)

    cand tot satul spune ca esti beat inseamna ca chiar esti beat

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

Curs valutar BNR

08 Apr. 2026
Euro (EUR)Euro5.0949
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3602
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5292
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8559
Gram de aur (XAU)Gram de aur671.1764

