ANPC: Amenzi de 398.000 lei şi produse retrase de la comercializare

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) a desfăşurat astăzi, 20 februarie 2025, un control operativ la operatorii economici din sectorul 4, în incinta centrului comercial SUN PLAZA, pentru a verifica respectarea legislaţiei în vigoare, potrivit unui comunicat emis redaţiei.

Controlul a vizat 24 de operatori economici, fiind aplicate 33 de amenzi contravenţionale în valoare totală de 398.000 lei, precum şi două avertismente. Totodată, 9 operatori economici au fost sancţionaţi cu oprirea temporară a prestării serviciilor până la remedierea neconformităţilor. Au fost retrase temporar de la comercializare 364 de produse alimentare şi nealimentare, în valoare de 18.192 lei, iar 486 kg de produse au fost oprite definitiv, în valoare de 28.587 lei. În urma controalelor, au fost prelevate probe pentru analize microbiologice şi fizico-chimice la diverse produse.

In urma controalelor efectuate s-au constatat o serie de neconformitati, dupa cum urmeaza:

-produse alimentare cu stare termica schimbata

-produse depozitate direct pe paviment

-sistem de ventilatie cu acumulari de impuritati

-tavi de coacere uzate,cu depuneri masive de reziduri alimentare arse

-utilizare ustensile de bucătărie neprofesionale

-materie prima depozitata necorespunzător

-lipsa autorizaţie de funcţionare emisa de primăria sector 4

-se utilizează coşuri de gunoi fără capac

-paviment neigienizat cu depuneri de grasime/murdărie în strat grosier la nivelul îmbinărilor/rosturilor

-echipamente frigorifice cu depuneri de gheaţă în inrerior

-produse alimentare ce nu prezentau etichete cu informatiile traduse in limba romana ; produse alimentare fara elemente de identificare si caracterizare.

-produse culinare finite deoozitate/expuse in vederea comercializarii în spaţiu deschis neprotejate de praf şi insecte.

-geneurile neigenizate corespunzător cu arsuri pe toată suprafaţa acestora

-produse fără data deschiderii

Au fost verificati urmatorii operatori economici:

1.SET CORPORATION SRL - MESOPOTAMIA Et 1 Mall SUN PLAZA.

Deficiente: sos alb depozitat la temperatura neconforma ; agregat frigorific cu acumulări de impurităţi la chedere ; paviment zgâriat în camera frigorifica ; storcător de fructe neigienizat, lipsa acord de functionare emis de Primăria Sect 4.

Operatorul a fost sanctionat cu amenda in valoare de 10000 lei pt încărcarea art 7c1 şi 26/1 din OG 21/1992 şi s-au dispus masuri conform art 55/1/b şi 55/3 si OG 21/1992.

OD 6 kg în valoare de 50 lei.

2.DRISTOR KEBAB SRL cu punctul de lucru situat în Calea Văcăreşti nr.391, SUN PLAZA Deficiente: produse alimentare cu stare termica schimbata (orez traditional) ; chedere depreciate ; utilizare ustensile neprofesionale.

Operatorul economic a fost sancţionat contravenţional cu amenda în cuantum de 10.000 lei.

OD 360lei.

3.CREMERIA EMILIA SRL - Calea Văcăreşti nr. 391, SUN PLAZA

Deficienţe : diverse sortimente de îngheţată şi topinguri pentru îngheţată fără elemente de identificare şi caracterizare ; produse fără data deschiderii ; depozitare direct pe paviment.

Întocmit PVCC sancţiune 5000 lei.

OD 7,7 kg / 695 lei.

4.AMERICAN RESTAURANT SYSTEM SA (Pizza Hut) Calea Vacaresti nr. 391, SUN PLAZA

Deficiente: agregate frigorifice cu grad avansat de uzura ; gratare ce prezentau vopsea exfoliate ; sistem de ventilatie cu acumulari de impuritati ; nerespectare temperatura pastrare masa rece ; tavi de coacere uzate,cu depuneri masive de reziduri alimentare arse ; produse alimentare fara etichete cu elemente de identificare.

Amenda in cuantum de 8000 lei

OD 8.47kg/315 lei

5.ROPOTAN FOOD NETWORK SRL, SUN PLAZA-Rustic

Deficiente : nerespectare temperaturi de păstrare preparate finite calde ; nerespectare temperaturi de păstrare masa rece ; utilizare ustensile de bucătărie neprofesionale (cuţite) ; utilizarea agregatului frigorific destinat răcirii băuturilor răcoritoare la păstrarea materiilor prime.

Operatorul a fost sanctionat conform art 7c1/OG 21/1992 rep cu amenda in valoare de 10.000 lei.

OD:37kg/3300lei

6.EMRE BAKLAVA SRL cu punct de lucru in Calea Vacaresti nr 391, SUN PLAZA

Deficiente: produse alimentare ce nu prezentau etichete cu informatiile traduse in limba romana ; produse alimentare fara elemente de identificare si caracterizare.

Operatorul a fost sanctionat cu 2 sanctiuni OG 21- 10 000 lei

OD 5,5Kg- 750 lei

OT 48 buc- 844 lei

7.US FOOD NETWORK SA ( KFC), SUN PLAZA, Sos Olteniţei 83C - SUN PLAZA

Deficienţe: recipient destinat depozitarii făinei utilizată în procesul de branding al cărnii de pui, ce prezenta urme avansate de uzura fiind rupt, crăpat cu bucăţi de plastic lipsă ; agregate frigorifice neigienizate, ce prezentau acumulări de murdărie şi impurităţi in zona de îmbinare a uşilor ; ipsa registru de igienizare pentru dozatorul de băuturi răcoritoare.

Operatorul a fost sanctionat cu amenda in valoare de 5000 lei.

8.REX CONCEPTIA BK ROMANIA SRL.

In urma verificărilor in blocul alimentar nu s- au constatat deficiente în zona de depozitare şi comercializare.

Operatorul economic nu a putut prezenta Autorizaţia de Funcţionare pentru anul 2025 , acesta a prezentat doar cererea si bonul de depunere .

Fapta operatorului economic încalcă dispoziţiile art.26(1) şi se sancţionează conform art. 5-7 din Og 2/2001 cu avertisment.

9.SIMCI SERV SRL/ Calea Văcăreşti nr. 391, SUN PLAZA

Deficiente: au fost identificate fursecuri fără informare către consumatori ca provin din produse congelate ; operatorul economic nu respecta în totalitate Ordinul 201/2022 privind cantităţile ; operatorul economic nu deţine autorizaţie de funcţionare emisa de primăria sector 4 ; materie prima depozitata necorespunzător ; legume cu acumulări de gheata ; grila de aerisire din camera frigorifica prezenta impurităţi.

Operatorul economic a fost sancţionat contravenţional cu 3 amenzi in valoare de 10.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 7 lit c lin 2, 18, 26(1) din OG 21/1992.

Conform art 55(2) lit d din OG 21/ 1992 s-a dispus măsură de oprire temporara prestări servicii pana la remedierea deficientelor, iar conform art. 55(1), 55(3) din Og 21/ 1992 s-au dispus masurile de oprire definitiva de la comercializare şi distrugerea produselor neconforme 15,5 kg în valoare de 211, 2 lei.

10.MOULIND'OR SRL - SUN PLAZA

In punctul de lucru al operatorului economic au fost identificate următoarele deficiente: Paviment neigienizat cu depuneri de grasime/murdărie în strat grosier la nivelul îmbinărilor/rosturilor ; pereţi murdari cu prezenţa petelor nespecifice ; ustensile de bucătărie cu grad ridicat de uzura ; produse culinare finite deoozitate/expuse in vederea comercializarii în spaţiu deschis neprotejate de praf şi insecte ; materie prima depozitata în agregate frigorifice neigienizate şi în spaţii neconforme ; nu existau grafice de măsurare a temperaturilor în agregatele frigorifice ; etichetare defectuoasa pe cutiile de frişcă, băuturi diverse ; lipsă autorizatie funcţionare.

Faptele operatorului Încalcă prevederile art. 7 Lit. c lin. 1din OG 21 şi se sancţionează conform art. 50 alin. 1 lit. A din acelaşi act normative cu amenda in valoare de 10.000 lei (1500 lei)

OD: 154 buc in valoare de 3223,4 lei

OTPS pana la remedierea deficientelor constatate

11.NOBLE WIADOM SRL - KUNGFU KING cu punctul de lucru în Calea Văcăreşti nr 391, SUN PLAZA

Deficiente: preparate finite calde care nu respectau temperatura de păstrare ; produse care nu respectau temperatura la masa rece ; produse fără elemente de identificare şi caracterizare ; produse depozitate în contact direct cu pavimentul ; coşuri de gunoi depozitate lângă depozitul cu ambalaje şi produse ; Intregul spatiu este neigienizat corespunzător ; se utilizează ustensile neprofesionale ; se utilizează coşuri de gunoi fără capac ; vase,tăvi,plita,hota,aparat pentru orez, tăvi neigienizate corespunzător ; tocătoare uzate ; echipamente frigorifice cu depuneri de gheaţă în inrerior ; friteuze neigienziate corespunzător ; lista meniu nu era afişată pentru a fi vizibila consumatorilor.

În zona spaţiului de gatit, în zona de comercializare, în zona magaziei unde sunt depozitate produse alimentare, în zona de spalare a vaselor, a fost identificata prezenta insectelor vii ( gandaci vii şi morţi).

Operatorul economic nu a putut prezenta acordul de funcţionare valabil

Operatorul economic a fost sancţionat contravenţional cu 3 amenzi în valoare totala de 40.000 lei/2500 lei.

OD: 3322 lei

12.STEFYSIA BUSINESS SRL -TREVI, cu punctul de lucru in Calea Vacaresti nr 391, SUN PLAZA

Deficiente: in unitate se foloseau ustensile neprofesionale si burete de sarma ; in unitate se foloseau racitoare pentru bauturi racoritoare pentru a depozita materii prime finite( ciorbe) ; ⁠cosuri de gunoi fara pedala.

Operatorul a fost sanctionat cu amenda in valoare de 10000 lei.

13.STRONG MIND cu punctul de lucru în Strada Văcăresti 391, SUN PLAZA , s-au constatat următoarele deficiente: utilizare bureţi de sârmă ; ustensile de bucătărie neprofesionale ;ustensile de curăţenie aflate în incinta spaţiului de preparare:"; pavimentul neigenizat corespunzător cu mici porţiuni depreciate ; chederele de ventilatorul de la masa rece neigenizat corespunzător cu praf pe toată suprafaţa acestuia ; chederele de la congelatorul unităţii, cât şi agregatul frigorific cu rugină şi depreciat ; lada frigorifică cu chedere depreciate şi neigenizate ; ustensilele de igenizare (mătură ,mop) depozitate în spaţiul de gătit ; geneurile neigenizate corespunzător cu arsuri pe toată suprafaţa acestora ; sosuri diferite sortimente depozitate în masă rece ce nu respectau temperatura de păstrare ; dulceaţă de afine depozitate depozitate la temperatura de 32 • C ; cuptorul unităţii neigenizat corespunzător;

S-a dispus OTPS !

OD 277 lei 2,4 kg

14.Control operaţional la SOCIETATE DEZVOLTARE COMERCIAL (SDCS) SRL - SUN PLAZA

La data şi ora controlului s au constatat urmatoarele deficiente:

Etajul 1 culoarul nord food prezenta pereţi cu tencuiala umflata şi neigienizati ; gresie sparta ; depozitare necontrolata de lăzi şi lădiţe ; tăvi de servire depozitate în spaţiu impropriu.

Etaj 1 coridor KFC: pereţi murdari şi neigienizati ; vopsea exfoliată ; pardosea neigienizata lipicioasa ; in incinta persista un miros foarte urat ; resturi menajere, iar pe tavan grila de desfundare cu depuneri de praf şi impurităţi.

La toalete persista mirosul specific ; desene pe peretii despărţitori ; lipsa hârtie ; lipsa prosoape hârtie ; lipsa capace la coşurile de gunoi.

Pe culoarul aferent Cinema City: peretii necesitau igienizare ; zone cu plinte lipsa ; prize fara protectie ; zone cu gresie sparta ; uşa de acces murdara şi neigienizata.

Operatorul economic a fost sancţionat cu 2 amenzi contravenţionale în valoare de 40.000 lei pentru încălcarea art. 7(c)2 şi art 7(c)4 din OG21/1992 iar în conformitate cu art. 50(1)d din OG21/1992 s a dispus masura de oprire temporara a prestării serviciilor pana la remedierea deficientelor pe culoarele de acces. Au fost aplicare semne distinctive de oprire temporara a prestării serviciilor. - OTPS

15.THESAUR GOURMET/ Calea Văcăreşti 391, SUN PLAZA

Deficiente: vitrină frigorifică care nu respectă temperatura de depozitare materii prime 0 4° ; grile ventilaţie pline de grăsime şi impurităţi ; în camera frigorifică pentru prepararea frigeratelor, grilele de ventilaţie pline de impurităţi,nefiind igienizate.

Până la finalizarea documentului de control deficienţele constatate au fost remediate. Operatorul economic a fost sancţionat contravenţional cu o amenda de 5000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 7 lit c lin 1 din OG 21/1992.

16.TASSE DE CAFE SRL - SUN PLAZA

Deficiente constatate: vitrina frigorifica neigienizata cu acumulari de praf ; paviment cu acumulare cantitativa de praf, zat de cafea ; mobilier depreciat cu urme de uzura ; produse alimentare farq elemente de identificare ; utilizare ustensile neprofesionale cu manere de lemn/plastic ; produse alimentare - dulciuri fara a se face informarea cu privire la ingredientele constituente/alergeni.

Operatorul a fost sanctionat cu amenda in valoare de 20000 lei.

OD 1803 lei

17.SC AMREST COFFEE SRL " STARBUCKS" SUN PLAZA

Deficiente: vitrine frigorifice neigienizate cu acumulari masive de praf si resturi alimentare,nespecifice ; zonele de ventilatie neigienizate acumulari masive de praf. ; Paviment neigienzat ; mobilier uzaz si depreciate ; sifoane parfoseala neigienizate cu miros nespecific.Produsele identificate in vitrinele neconforme au fost retrase definitiv de la comercializare. Lipsa certificate de garantie la produsele nealimentare comercializate.

Sanctiuni : OG21/92 7C1;2 si OUG 140/2021 in valoare de 30.000lei/4000lei.

OTPS unitate si OD produse 3,283g in val de 2328 lei.

18.DRISTOR KEBAB - ALEEA CASTANILOR

Deficiente: temperaturi neconforme la masa rece de peste 10 grade Celsius pentru care s-a dispus măsură de retragere de la comercializare pentru sosuri şi salate, în valoare de 170 lei ; agregate frigorifice neigienizate corespunzător cu acumulări de impurităţi şi chedere deteriorate ; camera frigorifica era supraîncărcata cu marfa neasigurandu-se un ciclu uniform de frig ; nu erau afişate termograme pt controlul temperaturilor.

Fapta încalcă prevederile art 7(c) prima lin din Og 21/1992 şi s-a aplicat amenda în cuantum de 20.000 lei.

Operatorul nu deţinea Autorizaţie de funcţionare emisa de primaria sectorului 4. Fapta încalcă prevederile art 26(1) din Og 21/1992 şi s-a aplicat amenda în cuantum de 5000 lei.

S-a dispus măsură OTPS pana la remedierea deficientelor.

19.CARTOFISERIE SA/ Calea Văcăreşti 391, SUN PLAZA

Deficiente: in zona destinatafa depozitarii a fost identificat un agregat frigorific cu chederul rupt, depreciat ; tubulatura hota prezenta urme masive de ulei ars ; unele ustensile de bucătărie deformate ; graficul pentru schimbarea uleiului nu este completat la zi, uleiul prezentând resturi alimentare.

Operatorul economic a fost sancţionat contravenţional cu o amenda de 5000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 7 lit c lin 1 din OG 21/1992.

20.SHUSHI UNIVERS SRL Calea Văcăreşti 391, SUN PLAZA

Deficiente: in spaţiul de depozitare au fost identificate materii prime depozitate necorespunzător ; agregat frigorific cu resturi alimentare neigienizate corespunzător ; nerespectare Ordin 201/ 2022, lipsa autorizatie funcţionare.

Operatorul economic a fost sancţionat contravenţional cu 3 amennzi în valoare de 10.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 7 lit c lin 1, 18 si 26(1) din OG 21/1992.

S a dispus masura de OTPS.

OD pentru 20,300 kg produse în valoare de 1110 lei.

21.Premier Restaurants Romania SRL, SUN PLAZA

Deficiente: in urma initierii controlului in punctul de lucru al operatorului economic au fost identificate ustensile cu care se igieniza plita pentru burgeri ; ustensile ce prezentau depuneri de grasime si arsura. Totodata au fost identificate 6 tuburi de sos utilizat in procesul tehnologic de pregatire a preparatului finit pentru ce prezenta oxidarea acestora conform planselor foto.

Fapta operatorului economic incalca prevederile art 7( c)I din OG21/1992 rep si se sanctioneaza conform art 5(1) din OG2/2001, cu avertisment.

Au fost prelevate esantioane de gheata in vederea stabilirii microbiologiei si a proprietatilor fizico chimice. Probele au ramas in custodia operatorului economic in vederea ridicarii acestora de catre ICA.

ODC 4 kg in valoare totala de 45,17 lei

22.ROMANIA HYPERMARCHE SA/ Calea Văcăreşti nr 391, SUN PLAZA

Deficiente: in zona brutarie/ patiserie/cofetarie au fost constatate următoarele: vitrine frigorifice de expunere neigienizate ; produse care nu respectau temperatura de păstrare; agregate frigorifice neigienizate corespunzător;

Zona gastronomie: nerespectare temperatura la masa caldă şi masa rece ; un agregat frigorific cu chedere rupte; utilizare ustensile neprofesionale;

Zona măcelărie: produse care nu respectă condiţiile de păstrare şi depozitare;

La raionul de peste: produse congelate aflate la comercializare al căror ambalaje erau depreciate/rupte;

La raionul de legume/ fructe: fructe şi legume aflate la comercializare cu modificări organoleptice de aspect, culoare şi formă;

Spaţiu de depozitare a produselor congelate ambalate cu resturi de ambalaje, produsele din ambalaje căzute pe paviment, suprafaţă neigienizată, cu acumulări masive de murdărie;

Pe suprafata de vânzare produse nealimentare s-au regăsit diverse produse cosmetice care nu erau însoţite de informaţii in limba româna privin avertismentele de siguranţă, produse electrocasnice care nu erau marcate corespunzător prevederilor legale; diverse produse textile care nu erau însoţite de informaţii privind compoziţia fibroasă tradusă în limba română.

Sancţiune aplicată: 75000lei

ODC: 356,36 kg/7568,98 lei

OTC:316 buc/17348 lei

A fost dispusă oprirea temporară a prestări serviciilor - OTPS până la remedierea deficienţelor

S-au întocmit 3 procese verbale de prelevare.

Proces verbal de prelevare nr. 1. Au fost prelevate urmatoarele produse: orez bob rotund 3x 1kg orez bob lung 3x1 kg, deroni orez pilaf 3x 1kg . Analize solicitate: stabilire cantitate neta, procent spărturi. Laborator Analize: Larex;

Proces verbal de prelevare nr 2. Au fost prelevate urmatoarele produse: tanga DM negru 3 bucăţi, boxeri dama rosu 3 bucăţi, strig DM negru 3 bucăţi. Analize solicitate determinare compoziţie fibroasa. Laborator Analize LAREX.

Proces verbal de prelevare nr 3. Au fost prelevate 13 produse alimentare respectiv caşcaval, smântână, iaurt, parizer, roşii. Analize solicitate pt caşcaval determinare grăsime în substanţă uscata, determinare grăsimi de origine lactata, examen organolectic; smântână si iaurt determinare procesate de grăsimi şi aciditate; parizer umiditate, raport colagen, proteina, sare, reacţie kreiss şi azot; roşii determinare pesticide. Laborator Analize ICA Bucureşti.

23.SC CITY TASTE ZOOM (Zoomserie)

Deficiente: produse (atat in camera de depozitare cat si in zona de comercializare) care nu respectau temperatura specificata de producator ; chedere rupte si neigienizate ; parti ale expressorului de cafea cu urme de arsuri si rugina ; topinguri (a se consuma ib max 3 luni de la deschidere) fara informare cu privire la data deschiderii.

Faptele operatorului incalca prev art 7c2 di og 21/1992r2 si se sancriineaza conf art 50(1) din acelasi act normativ cu 30.000 lei. ODC - 2948 lei.S-a dispus OTPS.

24.MEGA IMAGE Piata Sudului, SUN PLAZA

Deficiente: paviment cu impurităţi şi grile cu acumulări de praf ; legume cu modificări organoleptice ; produse alimentare care nu respectau temperatura prescrisa de producător ; produse care nu respectau gramajul de pe ambalaje.

Operatorul a fost sancţionat cu 30000 lei pt încălcarea art 7b1, 7b5, 9 din OG 21/1992 .

De asemenea, s au dispus masuri conform art 55/1/d, 55/3, 55/2/b.

OD 19,75 kg în valoare de 282,1 lei.

SC DRISTOR KEBAB SRL - oprire temporara a prestării serviciilor pana la remedierea deficienţelor constatate

MOULIND'OR SEL - oprire temporara a prestării serviciilor pana la remedierea deficienţelor constatate

STRONG MIND - oprire temporara a prestării serviciilor pana la remedierea deficienţelor constatate

SOCIETATEA DEZVOLTARE COMERCIAL SRL - oprire temporara a prestării serviciilor pana la remedierea deficienţelor constatate

SC AMREST COFFEE SRL - STARBUCKS - oprire temporara a prestării serviciilor pana la remedierea deficienţelor constatate

ROMÂNIA HYPERMARCHE SA - Oprire temporara a prestării serviciilor pana la remedierea deficienţelor constatate

CITY TASTE ZOOM - oprirea temporara a prestării de servicii pana la remedierea deficienţelor constatate

NOBLE WIADOM SRL - KUNGFU KING - oprire temporara a prestării de servicii pana la remedierea deficienţelor constatate.