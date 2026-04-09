Bogdan Ivan, potrivit Agerpres: „Facem tot ce ţine de noi pentru a proteja românii şi economia”

A.G.
Politică / 9 aprilie, 08:02

Potrivit Agerpres, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat miercuri că Guvernul încearcă să limiteze efectele pe care evoluţiile internaţionale le pot avea asupra populaţiei şi economiei, în special în contextul scumpirii petrolului, carburanţilor şi gazelor naturale.

„Orice creştere, în special a preţului carburanţilor, a gazelor naturale, se vede automat în toate produsele şi serviciile pe care, în momentul de faţă, le consumăm în orice ţară de pe mapamond”, a declarat Bogdan Ivan, citat de Agerpres, într-o conferinţă de presă organizată la Palatul Victoria.

Ivan: Preţul petrolului a crescut cu aproximativ 45%

Conform Agerpres, ministrul Energiei a explicat că tensiunile externe se reflectă deja în pieţele internaţionale şi pot avea efecte directe şi asupra României.

„Este evident că, dacă ne uităm pe pieţele internaţionale, vedem că, până în această dimineaţă, am avut loc o creştere de aproximativ 45% a preţului barilului de petrol, o dublare a preţului tonei de motorină la nivel internaţional, lucru care implicit se vede în fiecare produs şi serviciu pe care îl consumăm”, a declarat Ivan, potrivit Agerpres.

Ministrul a arătat, de asemenea, că autorităţile urmăresc atent şi efectul acestor scumpiri asupra pieţei de energie electrică.

„Ceea ce încercăm să facem şi, din acest motiv, avem această discuţie, este referitor la impactul pe care aceste creşteri pot să îl aibă şi asupra pieţei energiei electrice, în condiţiile în care 19% din energia electrică produsă în România este bazată pe gaz”, a declarat Bogdan Ivan, citat de Agerpres.

„Aşa că facem tot ceea ce ţine de noi, într-un context internaţional extrem de complicat, pentru a proteja românii şi economia într-o perioadă, repet, extrem de complicată de nişte fenomene care nu depind nici de România, nici de o altă ţară membră a Uniunii Europene”, a adăugat el, potrivit Agerpres.

Ministrul spune că ofertele la energie sunt mai mici decât după eliminarea plafonării

Agerpres notează că Bogdan Ivan a făcut referire şi la evoluţia ofertelor de pe piaţa energiei electrice, raportându-se la perioada de după eliminarea schemei de plafonare.

„Raportat la luna iulie a anului trecut, când a fost eliminată schema de plafonare a preţului energiei electrice şi când majoritatea ofertelor în piaţă erau în jurul cifrei de 1,40-1,60 lei/kWh, cu excepţia celei a Hidroelectrica, de 1,10 lei/kWh, în urma mai multor măsuri administrative s-a ajuns la oferte medii mai mici cu 15%, care sunt şi sub 1 leu/kWh pentru consumatorii casnici”, a afirmat ministrul, conform Agerpres.

Totodată, el a susţinut că această tendinţă ar urma să continue odată cu implementarea unor proiecte care ar trebui să echilibreze piaţa, potrivit Agerpres.

Ivan: Aproximativ 20% din producţia de energie a României este bazată pe gaze

Potrivit Agerpres, ministrul a insistat şi asupra vulnerabilităţii sistemului energetic în raport cu piaţa gazelor naturale.

„Trebuie, în acelaşi timp, să nu ignorăm impactul pe care îl are creşterea preţului gazelor naturale, în condiţiile în care aproximativ 20% din producţia de energie a României este bazată pe gaze naturale, şi în condiţiile în care, la finalul acestui an, vom intra cu aproximativ 2.000 MW producţie de energie electrică bazată tot pe gaze naturale”, a declarat Bogdan Ivan, citat de Agerpres.

România are stocuri de două milioane de tone de carburanţi şi petrol

Conform Agerpres, ministrul Energiei a afirmat că autorităţile au activat încă din primele zile ale conflictului din Orientul Mijlociu contracte şi rute alternative pentru aprovizionarea cu ţiţei şi motorină.

„Încă din primele zile ale conflictului din Orientul Mijlociu au fost activate contracte vechi şi rute ce pot să aprovizioneze piaţa din ţara noastră cu ţiţei şi motorină, acolo unde avem nevoie de o acoperire, aproximativ 40% din piaţa românească”, a declarat Ivan, potrivit Agerpres.

El a precizat că, în prezent, stocurile disponibile sunt de aproximativ două milioane de tone de carburanţi şi petrol, conform Agerpres.

Guvernul are şi scenarii de criză pentru energie şi gaze

Agerpres mai arată că ministrul Energiei a vorbit şi despre scenariile prevăzute de lege în eventualitatea unui deficit de energie electrică sau gaze naturale.

„Sunt anumite scenarii prevăzute de lege şi, în situaţia în care există un deficit de energie electrică, unii consumatori foarte mari îşi vor opri activitatea pentru o perioadă scurtă. La fel şi în cazul în care există o situaţie de criză pe piaţa gazelor, când anumiţi operatori stabiliţi de lege îşi vor opri, temporar, operaţiunile”, a declarat ministrul, citat de Agerpres.

Bogdan Ivan a subliniat însă că acest scenariu nu este considerat, în acest moment, unul probabil.

„Este evident că, dacă ar exista această ipoteză, dar care acum nu e pusă pe masă şi nu e fezabilă, suntem pregătiţi cu o prioritizare a tot ce înseamnă consum în România”, a punctat ministrul, potrivit Agerpres.

Opinia Cititorului ( 2 )

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 09.04.2026, 08:12)

    "Drill,baby,drill!"Si hidrocentralele alea aceleratile.Si nu inchideti termo!Scoateti cat mai mult carbune!

    2.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 09.04.2026, 09:07)

    Politicienii trebuie sa faca lucrurile corect, nu sa protejeze romanii ca nu sunt copii. Asa le place politicienilor romani sa-i considere neajutorați pe proprii cetățeni!

Curs valutar BNR

08 Apr. 2026
Euro (EUR)Euro5.0949
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3602
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5292
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8559
Gram de aur (XAU)Gram de aur671.1764

