BURSELE LUMII Pieţele europene şi asiatice, pe curs mixt

Bursele europene au fluctuat ieri, investitorii reacţionând la reforma istorică a politicii fiscale din Germania şi la evoluţiile legate de încetarea focului în Ucraina, în timp ce aşteptau decizia de politică monetară din SUA.

• Deutsche Börse

- Acţiunile gigantului german de inginerie Siemens AG au coborât cu 0,5%, la 235,75 euro la ora locală 15.31. Siemens a anunţat marţi că va renunţa la aproximativ 6.000 de angajaţi pe plan global, din care 2.850 în Germania, transmite Reuters.

- Titlurile companiei siderurgice ThyssenKrupp AG au scăzut cu 2,7%, la 10,04 euro. Uniunea Europeană va înăspri cotele de import la oţel pentru a reduce intrările cu încă 15% din aprilie, a declarat ieri un oficial UE, o decizie menită să prevină inundarea pieţei europene cu oţel ieftin, după taxele vamale de 25% anunţate de SUA pentru importurile de oţel şi aluminiu, anunţă Reuters.

- Acţiunile producătorului auto Mercedes-Benz Group AG s-au depreciat cu 2,1%, la 60,01 euro. Compania testează utilizarea roboţilor umanoizi fabricaţi de Apptronik din SUA pentru sarcini precum transportul componentelor pe linia de producţie sau efectuarea verificărilor de calitate, potrivit Reuters.

- Indicele DAX a coborât cu 0,7%, la 23.220,54 puncte la ora 15.35.

• Euronext Amsterdam

- Titlurile Koninklijke Philips NV, producător olandez de echipamente medicale, au consemnat un plus de 0,4%, la 24,30 euro la ora 15.34. Holdingul Exor NV, divizia de investiţii a familiei Agnelli, şi-a majorat participaţia la Philips, la care este deja cel mai mare acţionar, anunţă Reuters.

Potrivit unor documente oficiale, Exor şi-a crescut participaţia la Philips la 18,7%, de la 17,5% în luna iunie. La preţul actual de piaţă, participaţia deţinută de Exor are o valoare de 4,25 miliarde de euro.

- Indicele AEX a urcat cu 0,7%, la 920 puncte la ora 15.37.

• New York Stock Exchange

Pieţele americane au urmat un curs ascedent ieri dimineaţă, în aşteptarea deciziei de politică monetară a Fed.

- În acest context, titlurile băncii Citigroup Inc. au urcat cu 0,09%, la 70,28 dolari la ora locală 09.50, cele ale JPMorgan Chase & Co. - cu 1,1%, la 237,61 dolari.

- Acţiunile General Mills Inc., companie din industria alimentară, s-au depreciat cu 3,3%, la 58,43 dolari la ora 09.51, după ce aceasta şi-a redus estimările privind vânzările sale din anul curent.

- Indicele Dow Jones Industrial Average a crescut cu 0,5%, la 41.776,28 puncte la ora 09.53, S&P 500 - tot cu 0,5%, la 5.643,74 puncte.

• Nasdaq

- Titlurile Healthequity Inc. au pierdut 17,5%, ajungând la 83,92 dolari la ora 09.54. Compania de tehnologie financiară a raportat un profit sub aşteptări pentru ultimul trimestru din 2024.

- Acţiunile Tesla Inc. au urcat cu 2,3%, la 224,05 dolari la ora 10.47. Toronto nu mai oferă stimulente financiare pentru achiziţia vehiculelor Tesla utilizate ca taxiuri sau în servicii de ride-sharing, din cauza tensiunilor comerciale cu Statele Unite, a anunţat luni primarul oraşului, Olivia Chow, conform Reuters.

- Titlurile Nvidia Corp., producător de procesoare grafice, s-au apreciat cu 1,4%, la 117,03 dolari la ora 09.57, după ce acesta a dezvăluit noi cipuri pentru modele AI.

- Indicele Nasdaq Composite a crescut cu 0,8%, la 17.645,86 puncte la ora 09.59.

• Tokyo Stock Exchange

Bursele din Asia au urmat un curs mixt ieri, pe fondul escaladării tensiunilor din Orientul Mijlociu.

- Acţiunile grupului bancar nipon Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. au coborât cu 0,02%, la 2.106 yeni, cele ale Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. au stagnat la 3.982 yeni. Banca Japoniei a decis, ieri, să menţină dobânda-cheie la 0,5%.

- Indicele Nikkei 225 a scăzut cu 0,3%, la 37.751,88 puncte.

• Sydney Stock Exchange

- Acţiunile producătorului de aur Northern Star Resources Ltd. au coborât cu 1,2%, la 17,76 dolari australieni, cele ale Bellevue Gold Ltd. - cu 1,9%, la 1,30 dolari australieni, deşi cotaţia aurului a atins un nou maxim record, în contextul în care tensiunile din Orientul Mijlociu şi incertitudinile comerciale au crescut atractivitatea metalului galben.

- Titlurile Evolution Mining Ltd., de asemenea producător de aur, au înregistrat un minus de 0,9%, la 6,70 dolari australieni.

- Indicele S&P/ASX 200 a scăzut cu 0,4%, la 7.828,30 puncte.