BVB Pieţele europene continuă să urce

Bursele europene au crescut ieri, după ce Germania a adoptat un pachet de reformă fiscală.

• Deutsche Börse

- În contextul dat, acţiunile producătorului auto german Bayerische Motoren Werke AG (BMW) au urcat cu 1,9%, la 85,10 euro la ora locală 16.09, cele ale Mercedes-Benz Group AG - cu 2,3%, la 61,26 euro.

- Titlurile Continental AG, producător de componente auto, s-au apreciat cu 1,6%, la 71,38 euro la ora 16.10, cele ale companiei siderurgice ThyssenKrupp AG - cu 11,2%, la 10,18 euro.

- Acţiunile companiei auto Volkswagen AG au câştigat 1,2%, atingând 112 euro la ora 16.11. Audi, divizia premium a Volkswagen, va elimina aproximativ 7.500 de locuri de muncă în Germania până în 2029, în special în domeniile administrativ şi de dezvoltare, în încercarea de a reduce costurile, conform Reuters.

- Indicele DAX a crescut cu 0,7%, la 23.318,29 puncte la ora 16.13.

• Euronext Paris

- Titlurile constructorului european de avioane Airbus SE au coborât cu 0,3%, la 170,70 euro la ora 16.13. Airbus şi peste 90 de alte companii europene şi grupuri de lobby i-au cerut Comisiei Europene să creeze un fond suveran de infrastructură pentru stimularea investiţiilor publice şi consolidarea autonomiei tehnologice a regiunii, potrivit CNBC.

- Acţiunile companiei auto franco-italo-americane Stellantis NV au urcat cu 1,4%, la 11,58 euro la ora 16.15. Stellantis investeşte 38 de milioane de euro în fabrica sa din Verrone, în nordul Italiei, pentru producţia de componente pentru motoare electrice destinate viitoarelor sale maşini mici, conform Reuters.

- Indicele CAC 40 a crescut cu 0,4%, la 8.106,92 puncte la ora 16.16.

• New York Stock Exchange

Pieţele americane au urmat un curs descedent ieri dimineaţă, în aşteptarea reuniunii de politică monetară a Fed.

- În acest context, acţiunile lanţului de retail Walmart Inc. au coborât cu 1,2%, la 86,46 dolari la ora locală 10.42.

- Titlurile băncii Citigroup Inc. au urcat cu 0,06%, la 69,97 dolari la ora 10.42, cele ale Bank of America Corp. - cu 0,5%, la 41,64 dolari.

- Acţiunile Ralph Lauren Corp., companie de modă de lux, s-au apreciat cu 0,8%, la 221,63 dolari la ora 10.42, după ce Goldman Sachs a îndemnat la cumpărarea de titluri ale acesteia.

- Indicele Dow Jones Industrial Average a scăzut cu 1,1%, la 41.644,77 puncte la ora 10.45, S&P 500 - cu 0,2%, la 5.615,48 puncte.

• Nasdaq

- Titlurile Alphabet Inc. au pierdut 3,9%, ajungând la 160,15 dolari la ora 10.46. Alphabet a anunţat că va plăti 32 de miliarde de dolari pentru achiziţia startup-ului Wiz, cea mai mare tranzacţie de când compania-mamă a Google a decis să se extindă pe segmentul securităţii cibernetice, anunţă Reuters.

- Acţiunile Tesla Inc. au coborât cu 5,9%, la 224,05 dolari la ora 10.47. RBC Capital Markets a redus preţul ţintă pentru acţiunile producătorului de maşini electrice.

- Indicele Nasdaq Composite a coborât cu 1,8%, la 17.480,33 puncte la ora 10.49.

• Tokyo Stock Exchange

Bursele din Asia au crescut ieri, investitorii fiind atenţi la reuniunea de politică monetară a Băncii Japoniei.

- În acest context, acţiunile grupului bancar nipon Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. au urcat cu 3,7%, la 2.106 yeni, cele ale Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. - cu 2,3% la 3.982 yeni.

- Titlurile Tokio Marine Holdings Inc. au câştigat 5,5%, ajungând la 6.023 yeni. Compania de asigurări este pe curs ascendent de cinci şedinţe de tranzacţionare.

- Indicele Nikkei 225 a crescut cu 1,2%, la 37.845,42 puncte.

• Sydney Stock Exchange

- Acţiunile Austal Ltd. au urcat cu 7,6%, la 4,12 dolari australieni. Conglomeratul coreean Hanwha Hanwha a preluat un pachet de 9,9% din compania australiană de construcţii de nave.

- Titlurile New Hope Corp. s-au apreciat cu 8,9%, la 4,03 dolari australieni. Compania de extracţie termică a cărbunelui a raportat un profit în creştere şi a îmbunătăţit randamentul pentru acţionari, anunţând un dividend mai mare şi o răscumpărare de acţiuni.

- Tot pe segmentul minier, acţiunile Rio Tinto Group Ltd. au urcat cu 0,3%, la 119,53 dolari australieni, cele ale BHP Group Ltd. - cu 0,1%, la 39,62 dolari australieni, titlurile Fortescue Ltd. s-au depreciat cu 1,7%, la 16,66 dolari australieni.

- Indicele S&P/ASX 200 a crescut cu 0,08%, la 7.860,40 puncte.