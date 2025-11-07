Congresul PSD: Sorin Grindeanu, unicul candidat, va fi ales astăzi şef al partidului

Sorin Grindeanu se pregăteşte să fie uns preşedinte cu puteri depline al Partidului Social Democrat, fiind unicul candidat în cadrul Congresului care începe de la ora 13:00. Va fi votată şi o nouă conducere a partidului, prin care actualul preşedinte interimar s-a asigurat că îşi ţine oamenii din partid aproape - vin nume noi, iar lideri cu state vechi pleacă acasă, potrivit Digi 24.

Începând de astăzi, PSD va avea şi o nouă doctrină: partidul se dezice de progresism şi trece la valori „naţionale, religioase, tradiţionale”. Cu o zi înaintea Congresului, Sorin Grindeanu, singurul înscris în cursă pentru a deveni preşedintele formaţiunii, a anunţat pe Facebook că va urma un „nou capitol pentru Partidul Social Democrat”.

Fără urmă de „progresism” în PSD

După mai bine de 20 de ani, încercând să recupereze o parte din electoratul care a migrat către partide care s-au poziţionat clar pe ramura conservatoare precum AUR, liderii PSD şi-au dat seama că partidul se intitula „progresist” şi au decis să elimine sintagma din statutul formaţiunii. De astăzi, partidul promite să promoveze „valori naţionale, religioase, tradiţionale”. „Definirea adoptată în anii 2000 nu mai are nicio legătură cu ceea ce reprezintă astăzi. (...) PSD este şi a fost întotdeauna un partid al României, nu al experimentelor ideologice”, a scris, în urmă cu aproape o lună, Sorin Grindeanu pe Facebook.

Cum arată echipa lui Sorin Grindeanu

Viitoarea configuraţie a PSD va avea mai multe posturi de conducere pentru liderii săi la nivel naţional. Echipa propusă de Sorin Grindeanu prevede cinci prim-vicepreşedinţi, faţă de unul singur cât are conducerea PSD în acest moment: Bogdan Ivan, Victor Negrescu, Marius Oprescu, Ionuţ Pucheanu, Corneliu Ştefan şi 20 de vicepreşedinţi - 12 în funcţie de domeniile de activitate şi 8 pe regiuni.

Daniel Băluţă, candidatul PSD la Primăria Capitalei, va prelua şefia filialei PSD Bucureşti în locui Gabrielei Firea, care va fi propusă, la rândul său, vicepreşedintă regională pentru Bucureşti-Ilfov.

Paul Stănescu pleacă din conducerea partidului

Paul Stănescu nu se va mai regăsi în viitoarea conducere a Partidului Social Democrat, în forma propusă de Sorin Grindeanu. În locul său, pentru funcţia de secretar general al partidului a fost propus europarlamentarul Claudiu Manda, soţul Olguţei Vasilescu.

Năstase, Geoană, Ponta şi Dăncilă, invitaţi la Congres

Congresul PSD va fi un bun moment pentru ca foştii lideri de partid să se reunească, mai puţin pentru Liviu Dragnea, pe care Sorin Grindeanu nu l-a invitat. Grindeanu a declarat că a vorbit cu Viorica Dăncilă, care nu va participa pentru că este plecată din ţară, în timp ce Victor Ponta şi Adrian Năstase au confirmat prezenţa. Rămâne de văzut dacă şi Mircea Geoană se va alinia cu fosta conducere PSD. „Dacă noi nu ne aducem înapoi oamenii, nu ne aducem înapoi pe toţi cei care au contribuit cu bine sau cu mai puţin bine, dar au încercat să facă bine, noi nu reuşim să ne ducem în viitor”, a declarat Grindeanu.

Marcel Ciolacu s-a întors la Buzău

Sorin Grindeanu a preluat şefia interimară a PSD după ce Marcel Ciolacu a demisionat, în luna mai a acestui an, de la conducerea partidului. Acum, fostul preşedinte de partid va candida pentru Consiliul Judeţean Buzău la alegerile din 7 decembrie. „O să-i contrazic pe cei care mi-au transmis că e un pas înapoi, dimpotrivă. E un pas pe care îl fac din suflet”, a declarat Ciolacu, în privinţa întoarcerii la Buzău.