Guvernul introduce noi mecanisme de control pentru fondurile PNRR

U.B.
Fonduri Europene / 30 ianuarie, 12:58

Guvernul introduce noi mecanisme de control pentru fondurile PNRR

Guvernul a adoptat vineri o ordonanţă prin care sunt introduse noi măsuri menite să asigure o gestiune financiară riguroasă a fondurilor europene alocate României prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), informează News.ro. Actul normativ vizează prevenirea neregulilor, consolidarea cadrului de administrare a fondurilor şi întărirea mecanismelor de control şi sancţionare, adaugă sursa citată.

Ordonanţa modifică şi completează OUG nr. 70/2022 privind prevenirea, verificarea şi constatarea neregulilor şi a dublei finanţări în utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi rambursabile, precum şi recuperarea creanţelor rezultate, conform News.ro.

Una dintre principalele noutăţi constă, potrivit sursei citate anterior, în introducerea posibilităţii aplicării de reduceri procentuale şi corecţii financiare, proporţionale cu gravitatea abaterilor constatate. Măsura se aplică inclusiv contractelor de furnizare de produse, prestare de servicii sau execuţie de lucrări finanţate din fonduri PNRR, încheiate de beneficiari privaţi care nu sunt obligaţi să respecte legislaţia achiziţiilor publice, explică News.ro.

În aceste situaţii, corecţiile financiare se vor aplica asupra sumelor solicitate la plată sau deja plătite beneficiarilor şi vor avea valori cuprinse între 5.000 şi 15.000 de lei, în funcţie de gravitatea neregulilor identificate, transmite sursa. News.ro adaugă că sumele rezultate din corecţii vor fi recuperate din conturile bugetare aferente fondurilor europene.

Ordonanţa stabileşte obligaţia structurilor de control din cadrul autorităţilor şi a coordonatorului naţional de a raporta imediat orice suspiciune de fraudă sau conflict de interese către instituţiile competente, precum DLAF, OLAF, Parchetul European (EPPO) şi alte organisme relevante, explică sursa citată. Neregulile grave vor fi raportate Comisiei Europene prin sistemul AFIS-IMS, platforma unică de raportare la nivelul Uniunii Europene, potrivit News.ro.

Guvernul precizează că, în termen de 10 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a ordonanţei, autorităţile şi beneficiarii vor trebui să îşi modifice procedurile de management şi control, specifică sursa citată. Procedurile de constatare a neregulilor aflate deja în curs vor continua să fie guvernate de legislaţia aplicabilă la momentul iniţierii acestora, subliniază News.ro.

Prin aceste măsuri, Executivul susţine că România îşi consolidează sistemul de prevenire şi combatere a fraudelor şi asigură utilizarea corectă şi eficientă a fondurilor europene din PNRR, în conformitate cu angajamentele asumate prin Acordul de împrumut cu Comisia Europeană, mai adaugă sursa citată anterior.

Ziarul BURSA

30 ianuarie

Citeşte Ziarul BURSA din 30 ianuarie

