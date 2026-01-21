IEA: ''Consumul global de petrol va urca în continuare în 2026''

Agenţia Internaţională pentru Energie (IEA) şi-a revizuit miercuri în creştere estimările privind creşterea cererii globale de petrol pentru 2026 şi a precizat că surplusul de petrol la nivel mondial diminuează îngrijorările legate de riscurile geopolitice, relatează Agerpres.

În primul său raport anual privind piaţa petrolului, IEA a anunţat că se aşteaptă ca cererea globală de petrol să crească cu 930.000 de barili pe zi (bpd) în acest an, în creştere faţă de avansul de 860.000 bpd estimat în raportul anterior. Astfel, agenţia estimează că cererea de petrol va ajunge la 105 milioane de barili pe zi (mb/zi) în 2026, după ce în 2025 a atins 104 mb/zi, potrivit Agerpres.

De asemenea, aprovizionarea globală cu petrol este estimată să crească cu 2,5 milioane de barili pe zi (mb/zi) în 2026, ajungând la 108,7 mb/zi, după o creştere de 3 mb/zi în 2025, care a ridicat oferta la 106,2 mb/zi. În aceste condiţii, raportul IEA anticipează o supraofertă de 3,7 mb/zi în 2026, mai mare decât excedentul din 2025, de 2,2 mb/zi, conform Agerpres.

Cele mai recente prognoze ale IEA sunt mai prudente decât estimările Organizaţiei Ţărilor Exportatoare de Petrol (OPEC), care anticipează o creştere a cererii de „aur negru” de 1,4 mb/zi în 2026, iar consumul ar urma să ajungă la 106,5 mb/zi, conform proiecţiilor publicate pe 14 ianuarie, a relatat Agerpres.

Tot miercuri, Agenţia Internaţională pentru Energie a afirmat că abundenţa petrolului la nivel mondial atenuează îngrijorările legate de riscurile geopolitice care ar putea afecta producţia şi exporturile din Venezuela, Iran şi Rusia. Potrivit IEA, deşi este încă devreme pentru a evalua pe deplin impactul acestor evoluţii geopolitice asupra pieţelor petroliere, nivelurile ridicate ale stocurilor oferă un anumit confort participanţilor la piaţă şi au contribuit la menţinerea preţurilor sub control, potrivit Agerpres.

Agenţia Internaţională a Energiei este principalul organism consultativ în domeniul energiei pentru cele mai dezvoltate 29 de state. Înfiinţată ca răspuns la primul şoc petrolier din 1973-1974, agenţia are rolul de a coordona eliberarea petrolului din rezervele strategice, a informat sursa menţionată.