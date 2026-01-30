Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

IPOTEZE DE WEEKEND Dispariţia dinozaurilor şi resetarea politicii globale

Cornel Codiţă
Ziarul BURSA #Editorial / 30 ianuarie

Cornel Codiţă

Toată lumea observă că politica se schimbă. În două generaţii, s-a schimbat deja, radical, dramatic. În America, spre exemplu, valul uriaş al schimbării a răsturnat cu susul în jos toate reperele clasice, valori şi teme, ale politicii interne şi internaţionale. Şi, încă nu şi-a consumat toată energia! Nu mai vorbesc despre muntele de mîl, moloz şi reziduuri pe care îl va lăsa în urmă şi care va trebui curăţat, înainte ca cineva să poată reinventa şi cultiva din nou pe solul, cîndva, celei mai fertile democraţii a lumii, politica decentă, responsabilă, dedicată măcar în parte intereselor cetăţeanului, respectiv binelui public. Mă rog, dacă după experienţa Trump şi consumul de masă al ”drogului” MAGA mai poate cineva reinventa aşa ceva! În Rusia, dacă iei ca etalon scurtul intermezzo al dezgheţului gorbaciovist, şi aici politica s-a schimbat radical. Nu cu ochii la viitor, ci la trecutul stalinist în cea mai autentică venă. Desigur, cu unele nuanţe şi diferenţe de ”tehnică a dictaturii”. Spre exemplu, Putin nu îşi mai trimite concetăţenii în masă în lagărele de exterminare, ca Stalin. Acelea sunt rezervate, acum, pentru cei ”aleşi”. Aleşi dintre inamicii şi potrivnicii vizibili, însemnaţi, proeminenţi, corozivi pe imagine, ai regimului putinist. Pentru plebea de rînd, gulagul a fost înlocuit cu ”maşina de tocat carne” a frontului de război din Ucraina. Şi în China lui Xi politica s-a schimbat esenţial, indiferent dacă faci comparaţia cu etalonul Mao sau Deng. În ultimele patru decenii, China a adăugat etajului superior al politicii sale logica ”afacerilor”, a milioanelor şi chiar a miliardelor din contul personal al purtătorului de carnet roşu cu numere mici! O maşinărie complicată, specifică sistemelor parazitare, care a creat grupuri de interese competitive şi o dinamică nouă a puterii în straturile superioare ale elitei politice. Această creştere în complexitate a jocurilor de putere, prin splitarea centrelor de ancorare simbolic-idelogică şi real-economică, politic-administrativă şi financiară, prin multiplicarea şi complicarea traseelor de influenţă din labirintul instituţiilor cheie, partid, armată, administraţie, economie, a fost într-un fel soluţia care a salvat dictatura comunistă de la Beijing, a ferit-o de soarta prăbuşirii URSS şi a căderi comunismului în întregul areal european. Ironia absolută a istoriei este, însă, aceea că, în timp ce ideologia de sorginte comunistoidă murea în Rusia şi în Europa, ea a înflorit în America. Sub forma unei variaţii de specie locale, ”woke”, a devenit mai întîi ideologia elitei cultural-politice a radicalismului de stînga iar, ulterior, al aripii democrate din binomul clasic al politicii americane. Sub umbrela unui limbaj în care eufemismele şi ”metaforele” neo-radicalismului de stînga au devenit concepte ale politicii curente, noua limbă de lemn a înlocuit limba de lemn a leninism-stalinismului-maoisto-trozkist din prima şi a doua generaţie a stîngismului occidental şi a transformat, astfel, întreg spectrul politic american. Direcţia în care se schimbă politica este, însă, mai mult decît îngrijorătoare. Una care a intrat în coliziune violentă cu valorile şi soluţiile democratice de guvernare şi, mai larg, de exprimare politică. Şi, dacă acest lucru nu este de mirare şi nici nu pare să deranjeze prea tare regimurile politice din Rusia şi China, pentru America, drumul pe care a apucat este pur şi simplu catastrofal. În istoria bicentenară-plus a Americii, democraţia a fost nu rareori, ci mai întotdeauna pusă la încercare, ba chiar pusă la grele încercări. A supravieţuit, s-a reinventat şi a mers, cu bune şi cu rele, mai departe. Este pentru prima dată în istoria Statelor Unite ale Americii cînd democraţia nu este doar pusă la încercare, ci este demolată sistematic, devalorizată ideologic, refuzată doctrinar la nivel politic, împiedicată sistematic să funcţioneze la nivel instituţional. Este declarată, atît de la stînga, cît şi de la dreapta, inoperantă, irelevantă, un obstacol care trebuie înlăturat pentru a ”descătuşa forţele creatoar-salvatoare” ale ”Noii Ere de Măreţie Americană”!

Ei, şi? Ce dacă se schimbă politica? S-a mai schimbat şi altădată, toate se schimbă pe lumea asta, mai devreme sau mai tîrziu! Care-i chichirezul? Aşa e şi bine aţi spus, nu aici e chichirezul! Lucrurile devin cu adevărat captivante dacă te uiţi la vîrful triunghiului Rusia-China-America: Putin, Xi, Trump. Trei ”mumii”, trei personaje expirate, trei epave care aşteaptă doar să le precizeze cineva ziua îmbălsămării! Ăl de Sus, desigur! Această situaţie, fără precedent în ultimii cel puţin o sută cincizeci de ani ai politicii moderne, face posibilă şi chiar înalt probabilă ipoteza că cei trei vor dispărea de pe firmamentul puterii, simultan. Mă rog, cam în acelaşi timp. Cele trei suliţe care marchează totemic arealul şi regulile noii ordini mondiale vor rămîne cam în acelaşi timp fără cap! Ce urmează?

Dacă ar fi să încep cu ipoteza pesimistă, atunci ar trebui să evoc mai întîi soluţia lui William Golding din celebra şi, astăzi, atît de puţin cunoscuta sa capodoperă: ”Împăratul muştelor”, (Lord of the Flies). Sincer, mă întreb, cîţi dintr-o mie de absolvenţi de liceu, din ultimii 10 ani, au făcut această lectură fundamentală. Cîţi dintr-o mie de absolvenţi ai unei ”facultăţi umaniste”, din ultimii 10 ani? Cîţi dintr-un milion de locuitori cu vîrsta de pînă în 30 de ani? Dar, de pînă la 50 de ani?

Dacă m-aş muta la polul opus şi aş îmbrăţişa ipoteza super-optimistă, atunci mi-aş putea imagina că dispariţia cvasi simultană a ”Celor trei”, asemenea anihilării ”bandei celor patru” din China post-maoistă, ar putea marca începutul unui, cu adevărat, nou început! Un fel răsărit al unui soare nou, care pune definitiv capăt terifiantului ”Ev mediu întunecat” pe care l-am traversat.

Iar, dacă ar fi să iau calea de mijloc, cea a auritei mediocrităţi, atunci aş putea să îmi închipui că după Putin, în Rusia lui Stalin, ar putea veni la putere nu un ”ratangiu” de profesie, model Hruşciov, ci un lider din aluatul pretendenţilor ”legitimi” la moştenirea lui Stalin: un soi de Beria, nkvedistul-reformist sau de Kakanovici-tehnocratul progresist. China ar putea să resusciteze, cumva, soluţia Deng Xiaoping, o figură capabilă să traseze parcursul unei ere care accelerează progresul ştiinţific şi economico-tehnologic, care dezvoltă soluţii noi de guvernare bazate pe o mai accentuată descentralizare şi pe ”cooperarea bine codificată” a centrelor de putere, nu pe competiţia dintre ele. Cît despre America, linia de mijloc nu poate fi decît un democrat care nu a defilat niciodată sub stindardele ”woke”, dimpotrivă este aproape de valorile ”conservatoare” ale Americii. Sau, un republican mult în afara mişcării ”maga” capabil să înţeleagă temele sociale majore ale societăţii americane şi să valorizeze autentic democraţia, soluţiile ei de guvernare. Deocamdată, politica americană nu a scos la iveală numele acestor personaje. Chiar dacă ele există, şi cu siguranţă, există, sita politică nu le-a scos încă în prim-planul rezervat candidaturilor la vîrf.

Simple ipoteze, desigur!

Opinia Cititorului ( 1 )

Secţiunea de comentarii la articolele domnului Cornel Codiţă este abuzată grav, continuu, de unul şi acelasi cititor, de ani de zile, motiv pentru care, în acord cu autorul, am limitat textul oricărui comentariu la maximum 500 de semne.

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 30.01.2026, 00:22)

    ... eu cred ca "pragmatismul" trumpian va esua (din iterior - poate iranul accelereaza...) ... si wokeismul wef-ist va "prinde aripi" (de pterodactil) ... ne vom regasi intr-un misticism (cultism - verde, albastru, extraterestru... whatever) ... de se va gasi un "mesia" ... abia dupaia vor disparea dinozaurii ...

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Editorial

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

30 ianuarie

Citeşte Ziarul BURSA din 30 ianuarie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

30 ianuarie
Ediţia din 30.01.2026

Consultă arhiva ziarului
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

29 Ian. 2026
Euro (EUR)Euro5.0957
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.2651
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5548
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8825
Gram de aur (XAU)Gram de aur755.1450

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video
disb.ro
tophotelawards.ro

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
metalshow-tib.ro
solarenergy-expo.ro
Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb