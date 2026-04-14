Ministerul Finanţelor: Alexandru Nazare conduce delegaţia României la Washington pentru reuniunile FMI şi Băncii Mondiale

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, conduce în perioada 14-20 aprilie 2026 o delegaţie oficială a României în Washington, D.C., cu obiectivul de a consolida parteneriatul strategic cu Statele Unite şi de a întări poziţia macroeconomică a României pe pieţele internaţionale, potrivit unui comunicat al Ministerul Finanţelor. Vizita include participarea la reuniunile de primăvară ale Fondul Monetar Internaţional şi Grupul Băncii Mondiale, precum şi întâlniri cu oficiali americani, instituţii financiare internaţionale, investitori şi agenţii de rating, conform sursei citate.

În marja participării la Reuniunea de primăvară a Grupului Băncii Mondiale şi Fondului Monetar Internaţional, agenda Ministrului Alexandru Nazare include întâlniri cu reprezentanţi ai Casei Albe, Departamentului de Comerţ şi ai Trezoreriei SUA, precum şi cu conducerea Development Finance Corporation (DFC), agenţia federală a Statelor Unite care finanţează investiţii americane strategice în pieţele emergente şi US Exim Bank, banca pentru comerţ exterior a SUA.

Totodată, delegaţia condusă de ministrul Finanţelor Alexandru Nazare va avea întâlniri bilaterale cu reprezentanţi ai Grupului Băncii Mondiale, IFC - International Finance Corporation, MIGA - Multilateral Investment Guarantee Agency (Agenţia Multilaterală de Garantare a Investiţiilor), BERD - Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, precum şi ai Fondului Monetar Internaţional. Acestea vizează stadiul portofoliului de proiecte derulate în România, oportunităţi de finanţare şi asistenţă tehnică, precum şi consolidarea parteneriatelor în domenii precum investiţiile publice, tranziţia verde, infrastructura, digitalizarea şi dezvoltarea sectorului privat.

Agenda vizitei cuprinde, de asemenea, un turneu de promovare desfăşurat la Washington D.C. şi New York, care include întâlniri cu investitori internaţionali în instrumente cu venit fix şi cu agenţii de rating. Aceste discuţii sunt dedicate prezentării situaţiei macroeconomice a României, a măsurilor de consolidare fiscală, precum şi a strategiei de administrare a datoriei publice, în contextul menţinerii unui dialog constant şi transparent cu mediul investiţional internaţional.

Vizita reflectă angajamentul Ministerului Finanţelor de a consolida cooperarea cu instituţiile financiare internaţionale şi de a susţine poziţionarea României pe pieţele globale, în sprijinul stabilităţii macroeconomice şi al finanţării sustenabile a economiei.”