Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Ministerul Finanţelor: Alexandru Nazare conduce delegaţia României la Washington pentru reuniunile FMI şi Băncii Mondiale

A.G.
Comunicate de presă / 14 aprilie, 10:48

Sursa foto: Facebook / Alexandru Nazare

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, conduce în perioada 14-20 aprilie 2026 o delegaţie oficială a României în Washington, D.C., cu obiectivul de a consolida parteneriatul strategic cu Statele Unite şi de a întări poziţia macroeconomică a României pe pieţele internaţionale, potrivit unui comunicat al Ministerul Finanţelor. Vizita include participarea la reuniunile de primăvară ale Fondul Monetar Internaţional şi Grupul Băncii Mondiale, precum şi întâlniri cu oficiali americani, instituţii financiare internaţionale, investitori şi agenţii de rating, conform sursei citate.

„Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, conduce delegaţia României în cadrul unei noi vizite de lucru în Washington DC - Statele Unite ale Americii, în perioada 14-20 aprilie 2026.

Obiectivul central al vizitei este consolidarea parteneriatului cu SUA, a poziţiei macroeconomice a României pe pieţele internaţionale şi participarea la Reuniunea de primăvară a Grupului Băncii Mondiale şi a Fondului Monetar Internaţional (FMI).

În marja participării la Reuniunea de primăvară a Grupului Băncii Mondiale şi Fondului Monetar Internaţional, agenda Ministrului Alexandru Nazare include întâlniri cu reprezentanţi ai Casei Albe, Departamentului de Comerţ şi ai Trezoreriei SUA, precum şi cu conducerea Development Finance Corporation (DFC), agenţia federală a Statelor Unite care finanţează investiţii americane strategice în pieţele emergente şi US Exim Bank, banca pentru comerţ exterior a SUA.

Totodată, delegaţia condusă de ministrul Finanţelor Alexandru Nazare va avea întâlniri bilaterale cu reprezentanţi ai Grupului Băncii Mondiale, IFC - International Finance Corporation, MIGA - Multilateral Investment Guarantee Agency (Agenţia Multilaterală de Garantare a Investiţiilor), BERD - Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, precum şi ai Fondului Monetar Internaţional. Acestea vizează stadiul portofoliului de proiecte derulate în România, oportunităţi de finanţare şi asistenţă tehnică, precum şi consolidarea parteneriatelor în domenii precum investiţiile publice, tranziţia verde, infrastructura, digitalizarea şi dezvoltarea sectorului privat.

Agenda vizitei cuprinde, de asemenea, un turneu de promovare desfăşurat la Washington D.C. şi New York, care include întâlniri cu investitori internaţionali în instrumente cu venit fix şi cu agenţii de rating. Aceste discuţii sunt dedicate prezentării situaţiei macroeconomice a României, a măsurilor de consolidare fiscală, precum şi a strategiei de administrare a datoriei publice, în contextul menţinerii unui dialog constant şi transparent cu mediul investiţional internaţional.

Vizita reflectă angajamentul Ministerului Finanţelor de a consolida cooperarea cu instituţiile financiare internaţionale şi de a susţine poziţionarea României pe pieţele globale, în sprijinul stabilităţii macroeconomice şi al finanţării sustenabile a economiei.”

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Comunicate de presă

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

09 aprilie

Citeşte Ziarul BURSA din 09 aprilie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

09 aprilie
Ediţia din 09.04.2026

Consultă arhiva ziarului
transgaz.ro
rominsolv.ro
danescu.ro
ziarlanegru.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

09 Apr. 2026
Euro (EUR)Euro5.0937
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3629
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5139
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8478
Gram de aur (XAU)Gram de aur663.3213

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB
boromir.ro

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale
antreprenorinvremuritulburi.ro

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb