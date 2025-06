Premier Energy îşi sporeşte lichiditatea la BVB prin parteneriat cu BRK Financial Group

Premier Energy, unul dintre jucătorii de infrastructură energetică integrată vertical cu cea mai rapidă creştere din Europa de Sud-Est, companie listată pe Piaţa Reglementată a Bursei de Valori Bucureşti (BVB) din 2024, beneficiază, începând cu data de 1 iulie 2025, de servicii de Market Maker al Emitentului oferite de BRK Financial Group (BRK), potrivit unui comunicat emis redacţiei.

Parametrii specifici aplicabili activităţii de Market Maker al Emitentului efectuată de BRK pentru acţiunile Premier Energy listate la BVB sunt disponibili AICI. Market Maker al Emitentului este participantul la sistemul de tranzacţionare al BVB care şi-a asumat rolul de a susţine lichiditatea unui instrument financiar. Mai multe informaţii cu privire la cadrul general aplicabil programului de Market Maker al Emitentului sunt disponibile AICI.

În total, 23 de instrumente financiare listate la bursă beneficiază de servicii de Market Maker al Emitentului: 22 pe Piaţa Reglementată şi unul pe piaţa AeRO.

”Emitenţii de la Bursa de Valori Bucureşti pun tot mai mult accent pe creşterea lichidităţii acţiunilor listate pe piaţa de capital, demers pe care îl încurajăm şi îl susţinem încă de la înfiinţarea programului de Market Maker al Emitentului, al cărui scop precis este să creeze premisele de a îmbunătăţi lichiditatea pieţei. Suntem încântaţi că Premier Energy beneficiază de servicii de Market Maker din partea BRK Financial Group, care este unul dintre cei mai activi intermediari ai BVB în acest sector. Această colaborare poate impulsiona creşterea vizibilităţii acţiunilor Premier Energy în rândul investitorilor, precum şi potenţiala includere în indicii internaţionali şi, în cele din urmă, consolidarea poziţiei de companie listată şi reprezentativă pentru domeniul său de activitate”, a declarat Adrian Tănase, Director General Bursa de Valori Bucureşti.

"Parteneriatul nostru cu BRK Financial Group marchează un nou pas important în îndeplinirea promisiunii făcute în momentul listării Premier Energy la Bursa de Valori Bucureşti, în urmă cu un an - aceea de a oferi investitorilor acces la o companie integrată vertical şi diversificată din domeniul energiei, prima companie privată de energie listată pe piaţa de capital locală, şi de a contribui la dezvoltarea oportunităţilor de investiţii în sectorul energetic din România. Dincolo de guvernanţa solidă şi de un model de afaceri rezilient, suntem conştienţi că emitenţii au responsabilitatea de a asigura un nivel adecvat de lichiditate, deoarece aceasta joacă un rol esenţial în reducerea riscului investiţional şi oferă confort atât investitorilor instituţionali, cât şi celor de retail, atunci când intră sau ies dintr-o deţinere. Tocmai din acest motiv am semnat acest parteneriat cu BRK, pentru a ne îmbunătăţi lichiditatea, consolida poziţia de a fi printre cele mai tranzacţionate companii de la BVB şi pentru includerea în indici de referinţă globali. Toate aceste demersuri sunt orientate spre beneficiul investitorilor noştri, iar noi vom continua să valorificăm mecanismele pieţei de capital pentru a creşte atractivitatea acţiunilor Premier Energy”, a declarat Jose Garza, CEO al Premier Energy Group.

„Ne bucurăm să anunţăm semnarea parteneriatului cu Premier Energy în cadrul programului Market Makingul Emitentului şi suntem încrezători că, prin acest demers, vom contribui semnificativ la creşterea lichidităţii acţiunilor companiei. Această încredere se bazează pe experienţa noastră anterioară în cadrul acestui program, unde am observat efecte pozitive rapide asupra lichidităţii emitenţilor pentru care am oferit servicii similare. În acest context, BRK Financial Group va asigura un pachet de cotare competitiv, constând într-un angajament minim de 50.000 euro pe BID/ASK (echivalentul a 12.500 de acţiuni), la un spread maxim de 3% şi o prezenţă în piaţă de cel puţin 90%. Considerăm că aceste condiţii creează premise solide pentru o vizibilitate sporită în rândul investitorilor şi o aliniere cu standardele pieţelor dezvoltate, sprijinind astfel consolidarea statutului Premier Energy ca emitent relevant la Bursa de Valori Bucureşti”, a menţionat Monica Ivan, Director General BRK Financial Group.

Potrivit sursei, acţiunea Premier Energy este al 17-lea instrument financiar al unui emitent listat la bursă pentru care BRK oferă servicii de Market Maker al Emitentului.

Premier Energy a debutat pe Piaţa Principală a BVB pe 28 mai 2024, în urma celei mai mari oferte publice iniţiale (IPO) realizate la momentul respectiv de o companie antreprenorială în ultimii cinci ani, care a atras 695 de milioane de lei (aproape 140 de milioane de euro). Începând cu septembrie 2024, acţiunile Premier Energy sunt incluse în indicele principal al BVB, BET. Acţiunile companiei sunt incluse şi în indicii BET-XT, BET-XT-TR, BET-XT-TRN, BET-BK, BET-NG, BET Plus şi BET-EF. Începând cu aceeaşi perioadă, septembrie 2024, acţiunile Premier Energy au fost incluse şi în indicii MSCI Frontier Market.