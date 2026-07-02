Raluca Turcan (PNL): Parlamentul trebuie să adopte urgent cele şase legi pentru PNRR, în valoare de peste 4,5 miliarde de euro

Deputata PNL Raluca Turcan a publicat un mesaj pe Facebook în care solicită convocarea unei sesiuni extraordinare a Parlamentului pentru dezbaterea şi adoptarea urgentă a cel puţin şase legi necesare încasării fondurilor din PNRR, în valoare totală de peste 4,5 miliarde de euro, conform postării citate. Turcan a precizat că fiecare lege are o valoare de cel puţin 770 de milioane de euro şi a enumerat proiectele: Legea salarizării în sectorul public, modificarea Codului Administrativ, Codul urbanismului, legea pentru întărirea luptei împotriva evaziunii fiscale, legea privind reformele din sectorul energetic şi legislaţia privind integritatea în funcţiile publice, potrivit sursei.

Turcan i-a solicitat preşedintelui Camerei Deputaţilor, Sorin Grindeanu, care s-a angajat că va susţine proiectele din PNRR, să convoace, de îndată ce proiectele sunt finalizate şi depuse, o sesiune extraordinară pentru dezbaterea şi adoptarea lor în procedură de urgenţă, conform mesajului. Ea a subliniat că o parte dintre aceste proiecte sunt restante de pe vremea miniştrilor PSD şi că bugetul României pentru 2026 a fost construit luându-se în calcul intrarea acestor bani în ţară, potrivit postării.

Deputata PNL a avertizat că acesta este un test de minimă responsabilitate pentru Sorin Grindeanu şi a exprimat speranţa că nu îl va pica, conform sursei.