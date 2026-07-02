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Reuters: Portugalia a lansat primul model naţional de inteligenţă artificială open-source

A.M.
Internaţional / 2 iulie, 07:22

Sursa foto: Pixabay

Sursa foto: Pixabay

Portugalia a lansat primul său model naţional de inteligenţă artificială de tip open-source, denumit Amalia, într-un demers menit să reducă dependenţa statelor europene de tehnologiile din Statele Unite ale Americii, transmite Reuters.

Proiectul se înscrie în linia iniţiativelor similare din Franţa şi Germania, unde autorităţile au susţinut companii precum Mistral AI sau Aleph Alpha ca alternative la platformele globale, informează aceeaşi sursă.

Noul program reprezintă un model lingvistic fundamental destinat instituţiilor publice, corporaţiilor şi universităţilor pentru crearea de aplicaţii proprii, notează agenţia de presă.

Finanţarea proiectului se ridică la 5,5 milioane de euro şi provine din fondurile europene de redresare, conform sursei citate.

„Autonomia strategică a Europei este strâns legată de dezvoltarea inteligenţei artificiale şi Amalia va permite Portugaliei să abordeze următoarele decenii cu mai multă suveranitate şi mai puţină dependenţă”, a declarat premierul portughez, Luís Montenegro, potrivit Reuters.

Platforma oferă acces gratuit la codul sursă şi la seturile de date, asigurând un control ridicat asupra confidenţialităţii informaţiilor în sectoare precum administraţia publică, bănci, asigurări sau telecomunicaţii, transmite agenţia de presă.

Primele aplicaţii operaţionale includ ghiduri virtuale pentru muzee, instrumente pentru forţele maritime şi asistenţi digitali pentru cadrele didactice, informează sursa menţionată. Procesul de configurare a sistemului a utilizat infrastructura de supercomputere Deucalion şi MareNostrum 5, notează Reuters.

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