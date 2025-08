Acarom: Înmatriculările auto au crescut in iulie 2025 cu +25.31% fata de iulie 2024

Inmatricularile de autoturisme noi in Romania au crescut in Iulie 2025 cu +25.31% fata de iulie 2024, atingand un volum de 16.362 unitati, potrivit unui comunicat emis redacţiei. Pe primele 7 luni din 2025, volumul autoturismelor noi inmatriculate se ridica la 80.718 unitati, in scadere cu -16,4% fata de aceeasi perioada din 2024.

In ceea ce priveste autoturismele second hand inmatriculate pentru prima oara in Romania, volumul acestora a atins in iulie 2025 cifra de 36.234 unitati, o crestere de +16% fata de iulie 2024.Pe primele 7 luni din 2025, volumul de autoturisme second hand inmatriculate pentru prima oara in Romania a atins valoarea de 200.217 unitati, in crestere cu +9.55% fata de perioada similara din 2024, respectiv 182.762 unitatii.

Potrivit comunicatului, clasamentul pe marci autoturisme noi, ianuarie-iulie 2025 este:

DACIA = 22.719 unitati

TOYOTA = 7.635 unitati

SKODA = 6.587 unitati

VOLKSWAGEN= 5.759 unitati

RENAULT = 4.759 unitati

HYUNDAI = 4.546 unitati

FORD = 3.787 unitati

MERCEDES = 3.359 unitati

BMW = 2.989 unitati

SUZUKI = 2.599 unitati