Binance şi Mastercard lansează în Europa servicii de conversie rapidă a criptomonedelor în bani pe card

Utilizatorii care vor să-şi acopere cheltuielile zilnice folosind cripto sau să acceseze rapid profiturile pe care le-au făcut în moneda digitală, au acum o soluţie la îndemână, în urma parteneriatului încheiat de Binance cu Mastercard, prin care permite convertirea criptomonedelor în monedă tradiţională direct pe cardul Mastercard, potrivit unui comunicat emis redacţiei. Din 2025, serviciile Binance de vânzare şi retragere pe card simplifică procesul de transformare a criptomonedelor în bani lichizi pentru utilizatorii din Spaţiul Economic European (SEE) şi Regatul Unit.

Noul serviciu „Cumpără şi Vinde” (disponibil pe site-ul şi aplicaţia Binance), susţinut de Mastercard Move, permite utilizatorilor care deţin criptomonede sau au fonduri în euro în Binance, să mute aceste fonduri în cardul Mastercard, fie prin vânzarea de criptomonede şi virarea sumelor fiat către card, fie prin simplul transfer al sumelor în euro de pe Binance pe card. Procesul este rapid, simplu şi sigur, oferind o alternativă convenabilă la transferurile bancare sau alte metode de retragere.

Fără complicaţii, fără platforme suplimentare şi fără întârzieri inutile. Fondurile ajung pe card aproape instantaneu.

Funcţia „Vânzare pe card” este ideală pentru cei care au criptomonede şi vor să le transforme rapid în bani lichizi. Iar funcţia „Retragere pe card” e mai potrivită pentru cei care au deja monedă fiat în contul Binance (din depuneri sau vânzări anterioare) şi vor să mute rapid aceşti bani pe un card de debit sau credit, spun specialiştii de la Binance.

Potrivit sursei, colaborarea cu Mastercard joacă un rol cheie în această viziune. Thomas Gregory, vicepreşedinte Binance pentru monede fiat, a menţionat că Binance va continua să colaboreze cu lideri globali din domeniul plăţilor digitale, precum Mastercard, pentru a îmbunătăţi atât accesul, cât şi utilitatea acestor servicii.

Din perspectiva Mastercard, Scott Abrahams, vicepreşedinte executiv pentru parteneriate globale, a descris colaborarea ca pe un mod de a debloca „adevăratul potenţial al criptomonedelor pentru utilizarea zilnică”.

Când CEO-ul Western Union a declarat recent că „nu poţi folosi stablecoin-uri ca să cumperi o cola”, a reiterat o idee greşită: că activele digitale nu au ce căuta în achiziţiile de zi cu zi. Această percepţie vine din primele zile ale criptomonedelor, când utilizările practice erau încă în dezvoltare.

Dar realitatea s-a schimbat. Numai Binance Pay a procesat la nivel global tranzacţii în valoare de peste 230 de miliarde de dolari din 2021, demonstrând cât de uşor pot fi folosite criptomonedele pentru plăţi în lumea reală.

Da, chiar poţi cumpăra o cola, cu stablecoin-uri. De la cele peste 1.500 de magazine Pick n Pay din Africa de Sud până la magazinele Carrefour din Bahrain, să iei o cola sau să faci cumpărături pentru acasă cu stablecoin-uri e floare la ureche.

De fapt, sunt peste 32.000 de comercianţi online şi offline la nivel global care îţi permit să cumperi cu cripto aproape orice ai nevoie, de la articole de modă la mâncare, servicii turistice sau produse pentru casă.

Conform comunicatului, utilizatorii nu sunt însă limitaţi la stablecoin-uri. Spre exemplu, Binance Pay suportă peste 100 de criptomonede, inclusiv bitcoin (BTC), ether (ETH) şi BNB. Ceea ce înseamnă că utilizatorii pot deţine peste 100 de active cripto, în funcţie de preferinţe, şi să facă plăţi fără complicaţii sau aplicaţii suplimentare: doar cheltuieli directe, fără graniţe, mai arată specialiştii de la Binance.

Recent, în urma unui parteneriat încheiat cu reţeaua de retail SPAR şi compania de plăţi cripto DFX.swiss, Binance a extins plăţile cu criptomonede în întreaga Elveţie. Cumpărătorii din Ţara Cantoanelor pot achiziţiona produse alimentare folosind stablecoins şi alte criptomonede.

Aceasta marchează prima lansare la nivel naţional a unui sistem de plată cu cripto în retail-ul alimentar elveţian, făcând monedele digitale mai accesibile şi mai practice, stimulând o adoptare mai largă în Europa şi deschizând calea pentru o integrare şi mai profundă a criptomonedelor în viaţa de zi cu zi.

În Toulouse, Franţa, poţi plăti biletele de metrou şi autobuz cu Binance Pay pe reţeaua de transport public Tisseo. Fie la chioşc, fie în aplicaţie, scanează, plăteşte şi urcă-te pentru o călătorie fără cash.

Dacă vrei să arăţi bine în vacanţă, La Printemps, unul dintre cele mai cunoscute nume din Franţa în modă, lux şi frumuseţe, poţi face cumpărături tot cu criptomonede. Cu peste 15 magazine în ţară, inclusiv emblematicul magazin din Paris, plăteşti direct la casă cu Binance Pay.

Iar dacă vrei să mergi într-o vacanţă şi să plăteşti cu cripto, rezervă prin Travala, o agenţie de turism online cu peste 3 milioane de produse de călătorie, zboruri, hoteluri şi experienţe unice în întreaga lume.

Zilele în care criptomonedele erau văzute doar ca o speculaţie au apus. Cu soluţii de plată precum Binance Pay, activele digitale precum stablecoin-urile, BTC, ETH şi BNB devin instrumente practice pentru viaţa de zi cu zi. Peste 40 de milioane de utilizatori din întreaga lume folosesc Binance Pay pentru cumpărături zilnice. Iar acum, utilizatorii europeni de Binance şi Mastercard, pot transforma criptomonedele în bani lichizi în doar câteva clicuri cu noile funcţionalităţi de retragere pe card.