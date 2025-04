BURSELE LUMII Creşteri pe pieţele de acţiuni

Bursele europene au crescut ieri, după ce, în weekend, preşedintele american Donald Trump a decis exceptarea de la tarifele vamale impuse Chinei a importurilor de smartphone-uri şi computere.

• Deutsche Börse

- Titlurile companiei auto germane Mercedes-Benz Group AG au urcat cu 2,5%, la 49,40 euro la ora locală 15.34. Mercedes-Benz îşi va concentra activitatea pe segmentele de furgonete de dimensiuni medii şi mari, urmând să îşi încheie implicarea în segmentul de vehicule comerciale mici, începând de anul viitor, anunţă Reuters.

- Acţiunile Commerzbank AG s-au apreciat cu 1,8%, la 22,15 euro la ora 15.35. Autoritatea pentru concurenţă din Germania a aprobat ieri planurile grupului bancar italian UniCredit SpA de a-şi majora participaţia la banca germană, eliminând un nou obstacol care stă în calea planurilor băncii italiene de a prelua rivalul german, potrivit Reuters.

Decizia permite UniCredit să deţină o participaţie de puţin sub 30% din Commerzbank, faţă de aproximativ 9,5% în prezent.

- Indicele DAX a crescut cu 2,6%, la 20.900,33 puncte la ora 15.38.

• Euronext Paris

- Acţiunile LVMH Moet Hennessy - Louis Vuitton SA, cea mai mare companie producătoare de bunuri de lux din lume, au urcat cu 1,7%, la 533,20 euro la ora15.38. Compania urma să îşi publice rezultatele financiare după închiderea sesiunii bursiere.

- Indicele CAC 40 a crescut cu 2,4%, la 7.273,35 puncte la ora 15.39.

• Nasdaq Copenhagen

- Titlurile Novo Nordisk A/S, producător danez de insulină şi medicamente pentru tratarea diabetului, au înregistrat un plus de 3,7%, 436 de coroane daneze la ora 15.56, după ce gigantul american Pfizer Inc. a renunţat la dezvoltarea pastilelor de slăbit Danuglipron, pe motiv că un pacient a prezentat o leziune hepatică posibil cauzată de acest medicament aflat în studiu clinic.

- Indicele OMX Copenhagen 25 a urcat cu 2%, la 1.545,90 puncte la ora 16.00.

• New York Stock Exchange

Pieţele americane au crescut ieri dimineaţă, după excepţiile anunţate de Trump în weekend, în privinţa tarifelor vamale.

- Titlurile Pfizer Inc. au urcat cu 0,7%, la 22,06 dolari la ora locală 10.11, după ce compania a renunţat la dezvoltarea Danuglipron.

- Acţiunile Goldman Sachs Group Inc. s-au apreciat cu 1,6%, la 502,21 dolari la ora 10.12. Banca de investiţii a raportat rezultate financiare trimestriale peste aşteptări.

- Indicele Dow Jones Industrial Average a crescut cu 1%, la 40.624,71 puncte la ora 10.13, S&P 500 - cu 1,4%, la 5.436,64 puncte.

• Nasdaq

- Titlurile Apple Inc., gigant din domeniul tehnologiei, au urcat cu 3,6%, la 205,32 dolari la ora 10.14, datorită excepţiilor anunţate de Trump în privinţa taxării importurilor de smartphone-uri.

- Acţiunile Viking Therapeutics Inc. au câştigat 8,8%, ajungând la 24,17 dolari la ora 10.15, datorită anunţului făcut de Pfizer cu privire la medicamentul de slăbit.

- Indicele Nasdaq Composite a crescut cu 1,4%, la 16.951,24 puncte la ora 10.16.

• Tokyo Stock Exchange

Bursele din Asia au urmat un curs pozitiv ieri, în condiţiile în care administraţia SUA a anunţat excepţiile de la tarifarea vamală.

- Acţiunile grupului japonez de electronice Sony Corp. s-au apreciat 0,9%, la 3.294 yeni. Compania a majorat ieri, cu 25%, preţul pentru consolele de jocuri video PlayStation 5 comercializate în Europa şi Marea Britanie, înainte de o posibilă majorare similară în SUA, coform Bloomberg.

- Titlurile producătorului de echipamente de testări automate Advantest Corp., furnizor pentru gigantul american Nvidia Corp., au urcat cu 4,9% la 5.909 yeni. Pe acelaşi segment, acţiunile Tokyo Electron Ltd. s-au apreciat cu 1,4%, la 19.905 yeni, cele ale Screen Holdings Co., cu 3,9%, la 9.487 yeni.

- Indicele Nikkei 225 a crescut cu 1,2%, la 3.982,36 puncte.

• Sydney Stock Exchange

- Titlurile companiei miniere BHP Billiton Ltd. au înregistrat un plus de 2,7%, la 36,37 dolari australieni, cele ale Rio Tinto Group Ltd. - de 1,4%, la 110,85 dolari australieni, acţiunile Fortescue Ltd. - de 0,9%, la 15,20 dolari australieni, pe fondul deciziei administraţiei SUA, mai sus menţionate.

- Acţiunile grupului petrolier Woodside Energy Group Ltd. au urcat cu 1,1%, la 19,85 dolari australieni, cele ale Santos Ltd. - cu 1,8%, la 5,60 dolari australieni.

- Indicele S&P/ASX 200 a crescut cu 1,3%, la 7.748,60 puncte.