BURSELE LUMII Creşteri pe pieţele europene şi asiatice

Bursele europene au crescut puternic ieri, în condiţiile în care administraţia SUA a anunţat că suspendă timp de 90 de zile tarifele vamale impuse ţărilor exportatoare pe piaţa americană, cu excepţia Chinei.

• Deutsche Börse

- În acest context, titlurile gigantului siderurgic german ThyssenKrupp AG s-au apreciat cu 0,3%, la 8,67 euro la ora locală 15.32, cele ale grupului auto Bayerische Motoren Werke AG (BMW) - cu 2,9%, la 65,38 euro.

- Acţiunile producătorului de armament Rheinmetall AG au urcat cu 1,2%, la 1.322 euro la ora 15.33. Creşterea accelerată a cheltuielilor militare în Europa a dus la evaluări record pentru companiile din sectorul apărării, ajungând la niveluri comparabile cu cele ale unor branduri de lux consacrate, acest interes crescut concretizându-se prin lansarea primului ETF dedicat exclusiv industriei de apărare europene, arată o analiză recentă Freedom24.

- Indicele DAX a crescut cu 5%, la 20.656,62 puncte la ora 15.34.

• Euronext Paris

- Acţiunile Michelin SCA au câştigat 2,8%, ajungând la 29,45 euro la ora 15.35. Producătorul francez de anvelope se aşteaptă ca vânzările sale din primul trimestru să fie uşor sub previziunile analiştilor, în urma caracterului sezonier mai extins decât preconiza în primul semestru din 2025, transmite Reuters.

- Titlurile companiei auto Renault SA au înregistrat un plus de 3,1%, la 42,88 euro la ora 15.36, cele ale Stellantis NV - de 5,7%, la 8,22 euro.

- Indicele CAC 40 a crescut cu 4,5%, la 7.169,25 puncte la ora 15.37.

• New York Stock Exchange

Pieţele americane au scăzut ieri dimineaţă, după avansul puternic din ziua anterioară.

- Titlurile United States Steel Corp. au coborât cu 7%, la 41,96 dolari la ora locală 10.06, după ce preşedintele Trump a declarat că nu doreşte ca producătorul de oţel să ajungă în mâinile Japoniei, sugerând că nu susţine oferta Nippon Steel pentru companie.

- Acţiunile Carmax Inc., distribuitor de vehicule second hand, s-au depreciat cu 17,6%, la 66,05 dolari la ora 10.14. Compania a raportat rezultate financiare trimestriale sub aşteptări.

- Indicele Dow Jones Industrial Average a scăzut cu 2,3%, la 39.675,21 puncte la ora 10.15, S&P 500 - cu 2,8%, la 5.302,42 puncte.

• Nasdaq

- Acţiunile Tesla Inc. au pierdut 6,4%, atingând 254,91 dolari la ora 10.15. Producătorul de maşini electruce a început ieri, oficial, vânzările în Arabia Saudită, ţară în care, pe un tronson de 900 de kilometri al autostrăzii principale Est-Vest, care leagă capitala Riad de oraşul sfânt Mecca, nu există nicio staţie de încărcare pentru vehicule electrice, conform Reuters.

- Titlurile Apple Inc. s-au depreciat cu 3,5%, la 191,92 dolari la ora 10.17. Gigantul din domeniul tehnologiei a închiriat avioane cargo care să transporte până la 600 de tone de telefoane iPhone, adică aproximativ 1,5 milioane de telefoane, din India până în SUA, după ce şi-a majorat producţia în ţara asiatică în ideea de a ocoli tarifele vamale suplimentare anunţate de preşedintele Donald Trump, spun surse citate de Reuters.

- Indicele Nasdaq Composite a scăzut cu 3,5%, la 16.524,84 puncte la ora 10.18.

• Tokyo Stock Exchange

Bursele din Asia au urmat un curs pozitiv ieri, în condiţiile în care administraţia SUA a anunţat că suspendă timp de 90 de zile tarifele vamale.

- Drept urmare, titlurile companiei auto japoneze Toyota Motor Co. s-au apreciat cu 7,5 %, la 2.543 yeni, cele ale Honda Motor Co. - cu 8,4%, la 1.348 yeni.

- Acţiunile Nissan Motor Co. au urcat cu 9,1%, la 340 de yeni, cele ale Isuzu Motors Ltd., cu 6,7%, la 1.817 yeni.

- Indicele Nikkei 225 a crescut cu 9,1%, la 34.609 puncte.

• Sydney Stock Exchange

- Titlurile companiei miniere BHP Billiton Ltd. au înregistrat un plus de 5,4%, la 36 de dolari australieni, cele ale Rio Tinto Group Ltd. - de 6,4%, la 110,59 dolari australieni, acţiunile Fortescue Ltd. - de 6,2%, la 15,08 dolari australieni, pe fondul suspendării temporare a taxelor vamale de către SUA.

- Acţiunile grupului petrolier Woodside Energy Group Ltd. au urcat cu 4,7%, la 20,05 dolari australieni, cele ale Santos Ltd. - cu 4,1%, la 5,56 dolari australieni.

- Indicele S&P/ASX 200 a scăzut cu 4,5%, la 7.709,60 puncte.