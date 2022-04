Bursele din Europa au urmat un curs mixt ieri, în contextul evoluţiilor legate de războiul dintre Rusia ci Ucraina.

• London Stock Exchange

- Titlurile companiei miniere Anglo American Plc s-au depreciat cu 0,4%, la 4.152 pence la ora 15.37, cele ale Antofagasta Plc au urcat cu 1,3%, la 1.698,50 pence. Ieri, preţul minereului de fier era în urcare.

- În acelai domeniu, acţiunile Glencore Plc au câştigat 0,9%, atingând 531,70 pence la ora 15.38.

- Indicele FTSE 100 a urcat cu 0,07%, la 7.621,31 puncte la ora 15.39.

• Euronext Paris

- Acţiunile SCOR SE, companie franceză de reasigurare, au înregistrat un minus de 5,8%, la 26,28 euro la ora 16.25. Asigurătorul a avertizat că se aşteaptă la pierderi în primul trimestru din cauza unei taxe care să acopere potenţialele daune rezultate din războiul din Ucraina, precum şi a costurilor din catastrofe naturale şi Covid.

- Indicele CAC 40 a coborât cu 0,6%, la 6.547,66 puncte la ora 16.28.

• Deutsche Börse

- Acţiunile Deutsche Bank AG, cel mai mare grup bancar german, stagnau la 10,92 euro la ora 16.30, cele ale Commerzbank AG erau în urcare cu 1,3%, la 6,53 euro. Randamentul titlurilor de stat germane cu maturitatea la zece ani a urcat cu 7,9 puncte de bază, la 0,916%, cel mai ridicat nivel din iulie 2015 până în prezent.

- Indicele DAX a crescut cu 0,03%, la 14.167,72 puncte la ora 16.32.

• New York Stock Exchange

Bursele americane au urcat ieri dimineaţă, investitorii fiind atenţi în continuare la raportările financiare ale companiilor.

- Titlurile Uber Technologies Inc. au crescut cu 4,2%, la 33,12 dolari la ora locală 10.23. Şoferii şi pasagerii Uber nu mai sunt obligaţi să poarte mască sau să lase liber locul din dreapta şoferului, pe teritoriul Statelor Unite.

- Acţiunile producătorului de bunuri de larg consum Johnson & Johnson s-au apreciat cu 3,1%, la 183,19 dolari la ora 10.24, cele ale societăţii financiare American Express Co. -cu 1,7%, la 187,44 dolari. Compania Johnson & Johnson a raportat rezultate financiare mixte pentru primul trimestru, iar American Express este aşteptată să îşi publice rezultatele în 22 aprilie.

- Titlurile Twitter Inc. au coborât cu 2,2%, la 47,37 dolari la ora 10.26. Elon Musk, şeful Tesla Inc., a criticat luni consiliul de administraţie al Twitter, după ce platforma de socializare a adoptat un plan cunoscut sub numele de "pilulă otravitoare" pentru a se proteja de oferta sa de preluare, de 43 de miliarde de dolari, afirmând că salariile membrilor consiliului "ar fi zero" dacă oferta ar reuşi.

- Indicele Dow Jones Industrial Average a crescut cu 1,1%, la 34.783,75 puncte la ora 10.26, S&P 500 - tot cu 1,1%, la 4.439,17 puncte.

• Nasdaq

- Acţiunile Netflix Inc. s-au apreciat cu 2,3%, la 345,68 dolari la ora 10.32, chiar dacă investitorii au temeri legate de evoluţia numărului abonaţilor companiei de streaming video.

- Indicele Nasdaq Composite a urcat cu 1,3%, la 13.502,93 puncte la ora 10.33.

• Tokyo Stock Exchange

Bursele din Asia au urmat un curs mixt ieri, din cauza temerilor legate de mersul economiei globale, anul acesta.

- Acţiunile Seven & I Holdings Co., companie japoneză de retail, s-au apreciat cu 0,05%, la 5.553 yeni. Operatorul de retail, confruntat cu presiunile investitorilor activişti pentru reforme structurale, a nominalizat-o pe Elizabeth Miin Meyerdirk, fost director al Uber Technologies, să se alăture consiliului său de administraţie.

- În acelaşi domeniu, titlurile Fast Retailing Co. au pierdut 1,7%, atingând 62.900 yeni.

- Indicele Nikkei 225 a urcat cu 0,7%, la 26.985,09 puncte.

• Sydney Stock Exchange

- Acţiunile companiei miniere Fortescue Metals Group Ltd. au câştigat 0,6%, ajungând la 21,73 dolari australieni, ca urmare a avansului cotaţiilor minereului de fier.

- Pe acelaşi segment, titlurile Rio Tinto Group Ltd. au crescut cu 0,9%, la 121,66 dolari australieni, cele ale BHP Group Ltd. - cu 1,3%, la 53,17 dolari australieni.

- Acţiunile National Australia Bank Ltd. au urcat cu 1,2%, la 33,25 dolari australieni, cele ale Commonwealth Bank of Australia - cu 0,5%, la 107,01 dolari australieni. Conform Reserve Bank of Australia (RBA - banca centrală), inflaţia de bază din ţară a depăşit intervalul ţintit de 2%-3% în trimestrul întâi din 2022, ceea ce consolidează perspectivele de majorare a dobânzilor.

- Indicele S&P/ASX 200 a crescut cu 0,6%, la 7.565,20 puncte.