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Endava încheie un parteneriat cu Wiz pentru protecţia datelor în mediile multicloud

A.M.
Companii / 2 iulie, 15:11

Endava încheie un parteneriat cu Wiz pentru protecţia datelor în mediile multicloud

Furnizorul global de servicii de transformare digitală Endava semnează un acord de colaborare cu platforma de securitate Wiz în scopul sprijinirii companiilor în procesul de adoptare securizată a inteligenţei artificiale, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei.

Alianţa tehnologică reuneşte experienţa în inginerie software a grupului britanic cu soluţiile de protecţie cibernetică dezvoltate de partenerul Google Cloud, transmite sursa citată. Integrarea sistemelor vizează direct unificarea politicilor de siguranţă pentru platformele complexe şi aplicaţiile bazate pe tehnologii moderne, informează partenerii oficiali.

Suprafaţa de atac cibernetic se extinde rapid dincolo de perimetrul tradiţional al reţelelor de calculatoare în contextul actual, conform datelor statistice.

Timpul scurs între compromiterea iniţială a unui sistem informatic şi următoarea etapă a unui atac digital scade de la opt ore la doar 22 de secunde, notează specialiştii în securitate ai Google Cloud.

Serviciile specializate includ evaluări rapide ale riscurilor pentru identificarea configurărilor necorespunzătoare, transmite sursa menţionată.

Clienţii primesc suport tehnic pentru monitorizarea, detecţia şi răspunsul rapid la incidentele din infrastructură, informează specialiştii.

„Securitatea reprezintă una dintre condiţiile esenţiale pentru valorificarea potenţialului oferit de inteligenţa artificială”, declară Nick Ross, VP of EMEA & LATAM Channels & Alliances în cadrul Wiz. Oficialul evidenţiază necesitatea certitudinii că noile servicii dezvoltate de clienţi respectă integral cerinţele pieţei, conform raportului companiei.

„Companiile îşi doresc să inoveze cu ajutorul tehnologiilor AI şi cloud, însă au nevoie şi de certitudinea că serviciile pe care le dezvoltă sunt protejate corespunzător, funcţionează în parametri optimi şi răspund cerinţelor de securitate ale clienţilor lor. Experienţa pe care Endava o aduce în cadrul Wiz Partner Alliance va ajuta organizaţiile să transforme informaţiile privind riscurile de securitate în măsuri concrete de protecţie pentru mediile multicloud complexe în care îşi desfăşoară activitatea clienţii noştri”.

Implementarea unor soluţii bazate pe agenţi autonomi generează interacţiuni complexe cu volume masive de date în reţelele interconectate, arată experţii IT.

Schimbarea structurală obligă managementul companiilor să acorde o atenţie sporită politicilor de acces la informaţii, transmite compania Endava.

„Pe măsură ce organizaţiile adoptă soluţii AI bazate pe agenţi autonomi, aceştia ajung să interacţioneze cu volume tot mai mari de date, aplicaţii şi sisteme din medii interconectate”, declară Matt Cloke, Chief Technology Officer în cadrul Endava.

Platforma aduce vizibilitatea necesară pentru prevenirea breşelor digitale din primele faze ale proiectelor, notează reprezentantul tehnic. „Această evoluţie determină companiile să acorde o atenţie sporită modului în care îşi gestionează datele, drepturile de acces şi politicile de securitate la nivelul întregului ecosistem AI. Wiz aduce un element esenţial în acest proces, oferind vizibilitatea şi contextul necesare pentru identificarea şi prioritizarea riscurilor încă din primele etape ale iniţiativelor de AI şi cloud. Combinată cu experienţa Endava în dezvoltarea şi administrarea infrastructurilor cloud, această colaborare ne permite să sprijinim organizaţiile în adoptarea tehnologiilor AI într-un mod sigur şi sustenabil, indiferent de complexitatea mediilor multicloud în care operează”, concluzionează specialistul, potrivit comunicatului.

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