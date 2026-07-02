INS: Rata şomajului din România a urcat la 6,4% în luna mai

Rata şomajului în formă ajustată sezonier a înregistrat o creştere de 0,1 puncte procentuale în luna mai faţă de intervalul precedent şi a atins pragul de 6,4%, conform datelor oficiale publicate de Institutul Naţional de Statistică.

Numărul total al persoanelor fără un loc de muncă cu vârsta cuprinsă între 15 şi 74 de ani s-a ridicat la 522.100 în perioada analizată, informează aceeaşi instituţie.

Acest indicator indică o majorare a numărului de şomeri atât faţă de luna aprilie 2026, când statistica înregistra 512.100 de persoane, cât şi comparativ cu luna mai a anului trecut, când numărul se situa la 506.900 de persoane, notează sursa citată.

Analiza pe sexe relevă o rată a şomajului de 6,5% în rândul femeilor şi de 6,3% în cazul bărbaţilor, transmite instituţia de statistică.

"Reţine în continuare atenţia nivelul ridicat, de 28,8%, al ratei şomajului în rândul tinerilor (15-24 ani), înregistrat în perioada ianuarie - martie 2026", afirmă INS.

Pentru segmentul de populaţie adultă, cu vârste între 25 şi 74 de ani, rata şomajului s-a situat la un nivel estimat de 4,9% în luna mai din anul curent, potrivit datelor oficiale.

În cadrul acestei categorii de vârstă, indicatorul a atins 4,9% la bărbaţi şi 5% în cazul persoanelor de sex feminin, transmite instituţia menţionată.

Persoanele cu vârsta de peste 25 de ani reprezintă o pondere de 72,4% din numărul total al şomerilor înregistraţi la nivel naţional în luna mai 2026, conform aceleiaşi surse.