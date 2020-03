Italia, destinaţie turistică ocolită momentan de români

Epidemia de coronavirus a creat o stare emoţională în turism, care nu are legătură cu datele concrete, a declarat antreprenorul Dragoş Anastasiu, cu prilejul unei conferinţe de presă organizată de Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România, eveniment în cadrul căruia una dintre temele abordate a fost "Implicaţiile COVID 19 pentru turism".

Dragoş Anastasiu: "Văd că noi toţi am uitat de virusul gripal, care este mult mai dăunător decât coronavirusul şi ne-am aruncat cu isterie mondială pe acest coronavirus. Dacă nu ai peste 50 de ani şi nu vii din China, şansele să mori de coronavirus sunt una la 450 de milioane. Şansa să te calce tramvaiul în oraşul tău natal e infinit mai mare decât să mori de coronavirus. Niciun copil sub 10 ani nu are simptome. Aţi văzut că pacientul zero a avut simptome zero. Nu vreau să bagatelizăm, dar cred că ne-a cuprins o isterie mondială, ne-necesară şi care nu e bazată pe cifre".

Anastasiu a precizat că nu este normal că sunt turişti care nu mai vor să plece în excursiile programate în Italia, deşi locurile pe care urmau să le viziteze nu sunt în oraşele aflate în carantină. Antreprenorul a arătat că turiştii pot să se retragă din contractele cu agenţiil, primindu-şi banii înapoi, doar în cazurile de forţă majoră în care destinaţiile pe care le contractaseră intră în carantină.

"Din punct de evdere contractual şi juridic, este o directivă europeană care spune aşa: în cazul în care sunt evenimente de tip forţă majoră, adică lucruri neprevizibile şi pe care nu le poţi controla, turiştii se pot retrage şi-şi primesc banii înapoi, fără alte despăgubiri. Asta înseamnă concret că, dacă cineva avea planificată deplasare în zonă carantinată, adică la Wuhan sau în oraşele din Italia care sunt carantinate, atunci pot să primească banii înapoi. Punct, orice altceva este supus prevederilor contractuale existente, iar stornarea poate avea loc doar în anumite condiţii", a menţionat Dragoş Anastasiu.

Toate aceste precizări au fost făcute prin prisma semnalelor trimise de agenţiile de turism care se confruntă cu un val de anulări ale excursiilor în Italia, dar şi la noi în ţară, ceea ce este anormal, din punctul de vedere al antreprenorilor din domeniu.

Dragoş Anastasiu a mai spus: " Există perioade pentru incoming şi avem deja hotelieri care se întreabă dacă să mai cazeze sau nu turişti din Italia. Este vorba despre grupuri care ar trebui să vină în România în lunile august şi septembrie. Nu are nicio logică acest lucru. Vă amintesc că gripa aviară nu a produs niciun deces uman, dar a distrus turismul de incoming românesc, mai ales în Delta Dunării. Mesajul meu şi al industriei turistice este business as usual, viaţă normală, luând în calcul tot ceea ce înseamnă protecţie şi prevenţie".

Întrebat dacă ştie cazuri de agenţii de turism româneşti aflate în pericol de faliment pe fondul retragerii turiştilor ca urmare a crizei COVID-19, el a spus: "Nu am semnale în această direcţie. Sper din toată inima ca lucrurile să se normalizeze la nivel de raţiune şi să nu fie cazul de aşa ceva. Cred că într-o largă majoritate suntem în zona raţională".

Dragoş Anastasiu consideră că, din cauza isteriei provocată de COVID-19, se observă o afectare a zonei comerţului, cu precădere a consumului. Mai multe evenimente din zona Horeca au fost anulate, acest fapt adăugându-se efectelor negative asupra transporturilor aeriene şi rutiere către Italia.

Cu toate acestea, Anastasiu consideră că ţara noastră se poate dezvolta în continuare în zona turismului.

"Nu am niciun dubiu că România poate să meargă pe incoming, deoarece aceasta este cheia, pe baza unei comunicări performante. Avem nevoie de bugete cheltuite în mod raţional de organizaţiile pentru managementul destinaţiei, astfel încât imaginea României în Europa, şi în special în zona anglo-saxonă să fie cât mai bună. Ne trebuie PR pentru ca turiştii străini să înţeleagă realitatea din ţara noastră, deoarece în acest moment suntem în piaţă, sub realitate. Consider că, pe ce avem astăzi ca infrastructură, putem să dublăm sau să triplăm numărul turiştilor străini", a spus Dragoş Anastasiu.

Antreprenorul consideră că, în caz de recesiune economică la nivel global, singura şansă a României de a depăşi cu bine perioada respectivă o reprezintă turismul.