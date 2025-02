LIVE - TEXT Moţiunea de cenzură împotriva Guvernului Ciolacu 2, la vot în Parlament

---

Scopul moțiunii de cenzură este să paveze drumul lui Călin Georgescu către funcția de președinte al României a afirmat Csoma Botond, deputat UDMR.

Csoma Botond a spus: "Această moțiune nu are menirea să avem o dezbatere parlamentară despre activitatea Guvernului, scopul ei fiind să paveze drumul lui Georgescu către Cotroceni. Printre semnatari se numără un președinte de partid, George «Giordano», care l-a dat afară pe Georgescu din partid în 2020, iar acum se gudură pe lângă posteriorul lui și face orice ca să fie băgat în seamă. Extremiștii propagă ura, incită la violență și folosesc religia în scop politic. Dar fără telefoane sunt un zero barat. Vă spun o vorbă veche din Ardeal: foaie verde ananas, papagali ați fost, papagali ați rămas!".

Înaintea lui Csoma Botond, a avut o scurtă intervenție Anamaria Gavrilă, președinta POT, care l-a îndemnat pe Marcel Ciolacu să plece că vine FBI. În caz contrar, ea a afirmat că înseamnă că premierului îi place adrenalina.

După intervenția reprezentantului UDMR, dezbaterea moțiunii de cenzură s-a încheiat, urmând a fi votată după parcurgerea și celorlaltor puncte de pe ordinea de zi a plenului Parlamentului, printre care se numără revocarea lui Toni Greblă din funcția de președinte al Autorității Electorale Permanente.

Dezbaterea moțiunii de cenzură este un spectacol de ipocrizie, un teatru ieftin, în care cei care pozează în suveraniști sunt de fapt oamenii lui Vladimir Putin, a spus deputatul Ionuț Moșteanu, USR.

El a arătat: "Cei de la SOS, AUR și POT aveți azi o singură misiune: să semnalizați frumos către stăpânul de la Kremlin că vă faceți treaba. Treaba voastră este să semănați haos, să speriați România. Voi, cei din AUR colaborați bine în teriotiriu, în consiliile locale cu PSD. Prietenia voastră, pe care ați cultivat-o de doi ani, v-a umflat".

Parlamentarii USR susțin că astăzi sunt puși să aleagă între "tusea și junghiul" sau între "dracu și ta-su", potrivit senatorului Ștefan Pălărie.

El a spus: "Cei care au inițiat această moțiune nu dau doi bani pe acest parlament, nu cred în democrație și sprijină un candidat care vrea să desființeze partidele. Vreți haos, dezastriu și dezordine în România, pe străzi și in instituțiile statului. Vreți să speriați românii. V-ați făcut o profesie în a-i speria zilnic până la a-i băga în spital. Nu puteți vorbi despre democrație pentru că nu credeți în ea. () Avem această situație și pentru că domnul Ciolacu a mimat lupta împotriva extremismului". (...) Ștefan Pălărie a anunțat că USR nu va vota această moțiune de cenzură, pentru că acum e nevoie de maturitate și responsabilitate, moment în care parlamentarii AUR, POT și SOS au scandat "Rușine!".

Semnatarii moțiunii de cenzură nu au făcut nimic pentru țara noastră și pentrru români, a afirmat senatorul PNL, Daniel Fenechiu, care a precizat că aceștia vor să dărâme un guvern susținut de o majoritate parlamentară solidă.

Daniel Fenechiu a mai spus: "La o sumară analiză, oricine poate observa că suntem într-un context internațional complicat, cu un război la granițe, cu un președinte interimar, în care suntem în plin proces electoral. Cei care ați semnat moțiunea ați încercat să blocați legile esențiale pentru capacitatea de apărare a României. Ați votat împotriva acestora, care sunt două legi vitale cerute de Armata Română, nu de noi. E evident că nu lucrați pentru poporul român, ci sunteți slugile Moscovei. (...) Moțiunea urmărește destabilizarea României".

Liderul AUR, George Simion, a declarat că din discursul premierului Ciolacu nu a auzit decât stabilitate și nicio scuză pentru felul foarte prost în care funcționează statul român, în care nu funcționează nicio instituție.

George Simion a spus: "Marcele, ți-ai bătut joc de organizarea alegerilor din 2024, ai comasat, ai renumărat, ai anulat, ești vinovatul principal împreună cu Klaus Iohannis că ați contribuit la distrugerea democrației din România. (...) Tu ești fața hâdă, neagră, urâtă a sistemului care și-a bătut joc de țară timp de 35 de ani. Trebuie să pleci din cauza corupției endemice pe care nu o recunoști".

El i-a sugerat premierului să își ia acoliții și să plece, pentru că vine valul prezidențialelor și atunci vor plăti toți pentru ce au făcut.

Moțiunea depusă de partidele suveraniste reprezintă o nouă etapă a politicii românești, în care politicienii introduc o moțiune împotriva interesului suveran al țării, a afirmat deputata PSD, Gabriela Ene.

Ea a precizat: "Această moțiune nu e împotriva guvernului Ciolacu, nu se îndreaptă împotriva PNL, PSD, UDMR, ci este împotriva României. Este încă o încercare de destabilizare a țării noastre. Acest scenariu pare scris nu de românii patrioți, ci de dușmanii României care vor ca economia să se prăbușească. (...) Demiterea Guvernului actual ar provoca o criza economică incontrolabilă care ar arunca în aer prețurile, ar alunga investitorii și ar devaliza România".

Marcel Ciolacu a reiterat faptul că toată Europa trece printr-un moment economic dificil şi a spus că singura soluţie este dezvoltarea prin investiţii.

Şeful Guvernului a precizat: "Acest an este unul dificil nu doar pentru noi, ci pentru toată Europa. Noi am reuşit să ţinem economia pe plus, în timp ce Zona Euro a stagnat sau este în recesiune. Nu avem altă soluţie decât să facem reformele şi să ne dezvoltăm prin investiţii masive. Ne vom respecta angajamentele prevăzute în planul bugetar agreat cu Comisia Europeană, dar şi angajamentele NATO".

Premierul Marcel Ciolacu a spus că moţiunea respectivă este un text cu atacuri la persoană care nu are niciun cuvânt despre starea economiei naţionale şi nu oferă nicio soluţie economică.

Marcel Ciolacu: "Moţiunea de cenzură este o poză despre viitorul pe care aceste partide populiste îl vor pentru România: o ţară în ruină, decuplată de la fondurile europene, (...), o ţară slabă şi uşor de manevrat de duşmanii săi. Semnatarii moţiunii vor doar să dărâme, nu vor să conducă. Suveranismul lor se opreste la a-şi asuma lucruri clare pentru ţară. Ei vor ca România să nu mai aibă nici preşedinte, nici guvern. Vor să facă din România un maidan. (...) Nu aveţi nicio viziune economică, niciun plan concret. Acesta este adevărul".

Discursul lui Marcel Ciolacu a fost huiduit permanent de parlamentarii partidelor suveraniste, care au scandat diferit lozinci la adresa premierului.

Senatorul AUR, Petrişor Peiu, a citit moţiunea de cenzură şi a afirmat că scandalul Nordis a scos la iveală corupţia de la vârful Guvernului.

Petrişor Peiu a precizat: "Nu că nu s-ar fi aflat acolo, dar acum a ieşit mai mult în evidenţă. (...) Un asemenea prim-ministru compromis moral şi politic nu mai poate rămâne în funcţie. (...) Guvernul Ciolacu 2 este descalificat pentru că şi-a încălcat propriul program de guvernare, aprobat prin hotărârea de investire a noului Executiv. La doar o săptămână de la primirea votului de încredere, guvernul a adoptat OUG 156/2024, un pachet de măsuri nepopulare adoptat fără votul Parlamentului, încălcând hotărârea de investire a noului Cabinet. Guvernul a tăiat facilităţile pentru industria alimentară, agricultură şi IT, o lovitură directă pentru cei peste un milion de oameni. În programul de guvernare s-a promis că nu se vor majora impozitele, dar după şapte zile Guvernul a majorat impozitul pe dividende. Guvernul nu a respectat obligaţia legală de indexare a pensiilor cu rata inflaţiei şi a decis îngheţarea lor până în luna septembrie".

Moţiunea de cenzură împotriva guvernului Ciolacu 2, intitulată "Premierul NORDIS trebuie să plece, românii s-au săturat de umilinţă" intră vineri, de la ora 11.00, la vot în Parlament. Opoziţia AUR-SOS România şi POT, cele trei formaţiuni care au semnat moţiunea, nu are voturile necesare pentru a demite Executivul. USR a anunţat că nu va vota moţiunea şi pregăteşte o moţiune proprie, după prezidenţialele din luna mai, scrie News.ro.

CE PREVEDE CONSTITUŢIA

Potrivit Constituţiei, Camera Deputaţilor şi Senatul, în şedinţă comună, pot retrage încrederea acordată Guvernului prin adoptarea unei moţiuni de cenzură, cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor. Moţiunea de cenzură poate fi iniţiată de cel puţin o pătrime din numărul total al deputaţilor şi senatorilor, se comunică Guvernului la data depunerii şi se dezbate după 3 zile de la data când a fost prezentată în şedinţa comună a celor două Camere.

Conform articolului 47 din Regulamentul şedinţelor comune, "acordarea votului de încredere Guvernului şi retragerea încrederii acordate Guvernului prin adoptarea unei moţiuni de cenzură sunt supuse procedurii votului secret cu bile", în prezenţa a cel puţin jumătate plus unu din membrii care compun cele două Camere ale Parlamentului.

După prezentarea moţiunii de cenzură de către deputatul sau senatorul desemnat de iniţiatorii acesteia, preşedintele care conduce şedinţa comună dă cuvântul prim-ministrului sau, în cazul imposibilităţii participării acestuia, membrului Guvernului care îl reprezintă, pentru prezentarea poziţiei Guvernului. În continuare, preşedintele dă cuvântul deputaţilor şi senatorilor, în ordinea înscrierii lor la cuvânt.

După încheierea dezbaterilor se trece la votarea moţiunii de cenzură. Moţiunea de cenzură se consideră adoptată dacă este votată de majoritatea deputaţilor şi senatorilor, în acest caz fiind vorba despre 234 de voturi, partidele semnatare ale moţiunii neavând numărul necesar de voturi.

Dacă moţiunea de cenzură a fost respinsă, deputaţii şi senatorii care au semnat-o nu mai pot iniţia, în aceeaşi sesiune, o nouă moţiune de cenzură, cu excepţia cazului în care Guvernul îşi angajează răspunderea în Parlament.

CE SPUN PARTIDELE PARLAMENTARE

Preşedinta USR, Elena Lasconi, a declarat că se aşteaptă să existe ieşiri din linia partidului, vineri, la votul pe moţiunea de cenzură, ea precizând că linia USR este să nu voteze moţiunea şi să nu arunce ţara într-o criză economică . "Să mai stăm puţin, că nu ne grăbeşte nimeni", a mai arătat Lasconi, adăugând că USR va depune o moţiune de cenzură pentru demiterea guvernului, după alegerile prezidenţiale din luna mai.

Întrebată dacă suspectează că vor exista ieşiri din linia partidului, mâine la vot, Elena Lasconi a confirmat că se aşteaptă la acest lucru.

"Da, suspectez, pentru că probabil sunt şi colegi care îşi doresc să facă ştiri din poziţionările lor. Eu aş spune să facă ştiri pentru că lucrează pentru români. Dacă vor să lucreze pentru români şi să nu o luăm razna iarăşi, şi cu cursul valutar, să mai stăm puţin, că nu ne grăbeşte nimeni", a completat Lasconi.

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, afirmă că este "exclus" ca moțiunea de cenzură înaintată de partidele suveraniste să fie votată. El anunță că parlamentarii de la formațiunile aflate la guvernare vor fi prezenți și nu vor vota. "N-are cum să apară nici trădarea, nici voturile din partea coaliției, nici USR-ul nu susține", explică el.

"Cei care ne-au pus moțiunea de cenzură trebuie să aducă voturile necesare. Nu coaliția de guvernare trebuie să aducă voturile. Deci noi vom fi prezenți în sală, cei care vor veni și vom spune: "Prezent, nu votez". N-are cum să apară nici trădarea, nici voturile din partea coaliției, nici USR-ul nu susține", a afirmat președintele UDMR.

El a precizat că o altă moțiune de cenzură va putea fi depusă abia în septembrie, deci după alegerile prezidențiale.

TEXTUL MOŢIUNII DE CENZURĂ

1. Guvernul actual este ilegitim

"Deşi se află în funcţie de doar două luni, Guvernul Ciolacu II deja acumulează un bilanţ ruşinos de abuzuri şi eşecuri, care demonstrează ruptura totală dintre puterea politică aflată la guvernare şi poporul român. Iată doar câteva din motivele pentru care mandatul acestui guvern trebuie să ia sfârşit cât mai curând. 1. Guvernul actual este ilegitim Premierul Marcel Ciolacu a fost impus de către preşedintele ilegitim Klaus Iohannis, în perioada în care acesta îşi încheiase deja mandatul constituţional.

Prin urmare, acest Guvern şi acest Prim Ministru sunt lipsiţi de orice urmă de legitimitate, reprezentând de fapt prelungirea abuzivă a unui regim respins categoric de cetăţeni. În ceea ce priveşte capacitatea sa executivă, într-o democraţie funcţională nici măcar nu ar fi fost nevoie de o moţiune de cenzură pentru a-l înlătura - acest guvern nu ar fi trebuit să existe vreodată. Voinţa populară exprimată la alegerile din decembrie a fost clară: românii au cerut schimbare. Ce avem însă astăzi? O coaliţie condusă de Marcel Ciolacu şi aliaţii săi, la care a aderat UDMR, mereu dispusă să se aşeze la masa succesorală.

În acest joc de culise atât de previzibil, UDMR a primit ministere-cheie, dar şi răspunderea de care fuge Marcel Ciolacu, acesta încercând astfel să se eschiveze de responsabilitatea prăbuşirii economice provocate de ultimele măsuri fiscale şi de politicile haotice adoptate în ultimele luni. Însă această manevră nu face decât să confirme că guvernarea actuală funcţionează pe baza trocurilor politice, fără nicio preocupare reală pentru bunăstarea românilor, nici măcar pentru o siguranţă minimală a acestora.

2. Premierul şi-a pierdut credibilitatea

Mai grav, independent de modul în care partidele politice de la coaliţie şi-au împărţit puterea, acest Guvern nelegitim se află şi într-o criză profundă de integritate şi credibilitate. Imaginea premierului şi a unor membri marcanţi ai cabinetului este deja compromisă prin asocierea cu monstruosul scandal "Nordis", o fraudă de proporţii uriaşe, de zeci de milioane euro, care a lăsat în 1 urmă aproape 1000 de români înşelaţi de complicitatea inacceptabilă dintre politicieni corupţi şi afacerişti interlopi.

O ţară întreagă a privit cu indignare cum un ministru, extrem de apropiat de premier, s-a afişat ostentativ alături de afaceriştii din gruparea Nordis la o masă într-un club de lux, unde nota de plată a ajuns la zeci de mii de euro. Un asemenea dezmăţ sfidător reprezintă o manifestare a dispreţului faţă de poporul român, în contextul în care peste 32% dintre români sunt expuşi riscului de sărăcie, iar 250.000 de copii se culcă flămânzi în fiecare seară. Premierul Ciolacu a beneficiat de zboruri cu avioane private către destinaţii de lux de pe Coasta de Azur, plătite cu zeci sau chiar sute de mii de euro de către gruparea Nordis.

În faţa acestor dezvăluiri, explicaţiile sale au fost incoerente, jenante şi deloc convingătoare, încercând să ascundă o realitate pe care românii o văd limpede: corupţia a ajuns vizibilă la vârful Guvernului. Nu că până acum nu s-ar fi aflat acolo, însă de ceva vreme este imposibil de ascuns. De altfel, principala inculpată din dosarul Nordis nu era doar un pion de sacrificiu, ci, până de curând, a ocupat una dintre cele mai importante poziţii din Parlament, preşedinte al Comisiei Juridice din Camera Deputaţilor. Şi cine a susţinut-o? Exact Marcel Ciolacu, liderul Guvernului, preşedinte al social-democraţilor iar, din câte aflăm în ultima vreme, instrumentul intereselor clientelei politice. Şi, culmea ironiei, nici măcar nu se vinde scump. Câteva bilete de privat-jet par a fi suficiente Lipsa sa de credibilitate a fost consolidată şi mai mult atunci când, cu un tupeu greu de imaginat, s-a filmat alături de Alfred Simonis, făcând glume pe seama modului în care PSD a direcţionat voturi către un competitor în alegerile prezidenţiale. Să tratezi cu atâta băşcălie votul cetăţenilor, fundamentul democraţiei şi al reprezentativităţii, nu este doar un gest de imaturitate politică - este un act de dispreţ faţă de români şi de sfidare a principiilor democratice. Un asemenea prim-ministru, compromis moral şi politic, nu mai poate rămâne în funcţie. Demiterea sa este o necesitate pentru a reabilita viaţa publică şi pentru a reda încrederea cetăţenilor în instituţiile statului. Cât despre soluţiile sale pentru români, ele sunt la fel de credibile ca şi diploma sa de bacalaureat. A propos, aţi găsit-o, domnule Ciolacu? Sau n-aţi mai ajuns pe la Buzău în ultima vreme?

3. Guvernul Ciolacu II este descalificat pentru că şi-a încălcat propriul program de guvernare, aprobat prin Hotărâre a Parlamentului României

Acest guvern şi, în primul rând premierul său, şi-a pierdut credibilitatea încă din prima săptămână de funcţionare, sfidând în mod repetat şi grav Hotărârea Parlamentului nr. 33 din 23 decembrie 2024, prin care a primit votul de încredere în şedinţa comună a Senatului şi Camerei Deputaţilor. Căci, aşa cum se ştie, Programul de guvernare nu este un simplu document declarativ ci, alături de lista miniştrilor, face parte integrantă din hotărârea mai sus menţionată, iar respectarea sa echivalează cu o încălcare flagrantă a mandatului primit de la Parlament.

Parlamentul este instituţia fundamentală prin care românii îşi exercită suveranitatea naţională, încălcată cu cinism de guvernul mincinos şi necinstit. După anii de risipă şi jaf, coaliţia din jurul lui Marcel Ciolacu nu doar că nu dă înapoi, ba chiar îşi adânceşte mâna în buzunarele românilor mai mult ca niciodată.

La doar o săptămână de la primirea votului de încredere, Guvernul, sub conducerea lui Ciolacu, a adoptat Ordonanţa de Urgenţă nr. 156/2024 din 30 decembrie 2024, în fapt, un pachet de măsuri nepopulare, adoptat fără votul Parlamentului, încălcând flagrant HP nr. 33 din 2024. Ce a promis premierul în Parlament în cuvântul şi sub semnătura sa şi ce a livrat? Doar înşelăciune şi austeritate impusă peste noapte: - Minciuni despre facilităţile fiscale: În programul său, a minţit cu bună ştiinţă că va menţine facilităţile fiscale pentru anumite categorii de salariaţi. Dar, imediat după ce şi-a asigurat puterea, a tăiat facilităţile pentru salariaţii din industria alimentară, agricultură, construcţii şi IT. O lovitură directă pentru aproape un milion de români care muncesc în aceste sectoare. - Atac asupra microîntreprinderilor: Guvernul lui Ciolacu a pretins că nu va reduce plafonul veniturilor pentru regimul fiscal favorabil microîntreprinderilor. Totuşi, prin OUG 156/2024, a încălcat prevederea, coborând plafonul la doar jumătate din valoarea din 2024.

O măsură premeditată, menită să împovăreze IMM-urile româneşti şi să le forţeze să plătească impozite uriaşe de până la 16%, în loc de 1% sau 3%. Plafonul veniturilor a fost coborât de la 500.000 euro la 250.000 euro, urmând ca de la 1 ianuarie 2026 să scadă la 100.000 euro. În loc să sprijine antreprenorii, acest Guvern îi sufocă, îngropând orice şansă de dezvoltare. - Majorarea impozitelor, fără nicio jenă: A pretins echipa lui Ciolacu în programul de guvernare că nu se vor majora impozitele, însă după numai şapte zile s-a majorat impozitul pe dividende cu un sfert din valoarea valabilă pentru 2024.

Este o palmă pe faţa celor care muncesc şi investesc în România, un semnal clar că acest guvern vede mediul privat doar ca pe o vacă de muls. - Pensiile îngheţate, pensionarii minţiţi: În loc să respecte obligaţia legală de a indexa pensiile cu rata inflaţiei şi jumătate din creşterea salariului mediu brut, Marcel Ciolacu a decis, prin OUG 156/2024, să îngheţe pensiile la nivelul lunii noiembrie 2024. O trădare ruşinoasă a seniorilor României, a celor ce au muncit o viaţă întreagă şi care acum sunt lăsaţi pradă scumpirilor şi sărăciei.

4. Guvernul Ciolacu II este evident incompetent în gestionarea fondurilor europene

România are alocate 31 de miliarde de euro prin Fondurile Structurale şi de Coeziune (FSC) pentru perioada 2021-2027. Cu toate acestea, la finalul anului 2024, rata efectivă de absorţie era de doar 2%, adică 618 milioane de euro.

Acestea sunt datele oficiale ale Ministerului Finanţelor, date ce arată un eşesc care ar fi trebuit să alerteze deja guvernul şi să genereze acţiuni urgente încă din primele zile ale lui 2025. În lipsa unor măsuri rapide, România riscă să piardă 5,2 miliarde euro, bani care ar fi putut finanţa investiţii esenţiale. Situaţia nu este mai bună nici în cazul PNRR. Din cele 28,5 miliarde de euro disponibile, România a primit prefinanţări de 4,1 miliarde şi a obţinut aprobarea CE pentru doar două cereri de plată, însumând 5,3 miliarde. Cererea de plată nr. 3, trimisă cu întârziere în decembrie 2023, a fost aprobată doar preliminar în octombrie 2024.

Până în februarie 2025, avizul final nu fusese acordat, iar 1,1 miliarde de euro sunt suspendaţi din cauza nerespectării unor jaloane esenţiale privind guvernanţa companiilor de stat. Mai nou, după vizita echipei de la Comisia Europeană însărcinată cu transpunerea MRR se vorbeşte chiar de o prelungire a neacordării avizului de plată chiar şi pentru rămăşiţa aprobată din cererea de plată numărul 3. În termeni absoluţi, din totalul fondurilor PNRR, absorbţia reală este sub 20%. Starea critică în care se găseşte PNRR este relevată şi de faptul că, în 2024, cu excepţia unei prefinanţări de 288 milioane euro aferentă REPowerEU, nu s-a înregistrat nici o plată din 4 partea CE, comparativ cu cele 3,6 miliarde euro programate de Ministerul Finanţelor pentru acest an.

În contextul intern şi internaţional actual, marcat de riscuri economice majore şi tensiuni politice şi geopolitice, nivelurile scăzute ale ratei de absorbţie a fondurilor europene afectează corecţia macroeconomică şi procesul de consolidare fiscală potrivit calendarului prevăzut în Planul Bugetar Structural Naţional, dar afectează intens şi realizarea reformelor structurale şi implementarea programelor de investiţii asociate PNRR.

Este o situaţie fără precedent! Guvernul României tratează persoanele cu dizabilităţi ca fiind o povară a Statului şi îi ignoră! Guvernul României nu a virat către primării fondurile necesare aferente indemnizaţiilor însoţitorilor persoanelor cu dizabilităţi.

Adică, i-a abandonat! Din nou! În loc să declanşeze măsuri hotărâte de conformare cu jaloanele nerealizate din PNRR, Marcel Ciolacu şi acoliţii săi promit românilor că va renegocia planul national cu Comisia Europeană, o perspectivă lipsită de orice şansă de realizare. Negarea realităţii obiective şi hrănirea unor iluzii nu face decât să dea o notă mai pronunţată de neseriozitate şi lipsă de profesionalism acestui guvern, care aduce pagube însemnate ţării, subminând practic economia naţională. De altfel, păstrarea aceleiaşi abordări pentru acest domeniu important reprezintă un indiciu cât se poate de clar că actualul cabinet nu are vreo intenţie în a schimba ceva în această zonă.

5. Guvernul este profund imoral, invocând presiunea deficitului pentru a justifica îngheţarea pensiilor şi a alocaţiilor

În anul 2019, coaliţia care asigura guvernarea a adoptat legea 127/2019, prin care se stabilea un calendar concret pentru înlăturarea inechităţilor din sistemul de Pensii, dar şi pentru creşterea punctului de pensie cu 40%. După numai câteva luni de la adoptare, noul guvern a îngheţat pensiile şi a oprit aplicarea legii noi votate.

Odată cu formarea unei alte coaliţii de guvernare în 2021, guvernul PSD PNL a promis o nouă lege a pensiilor care, în acord cu prevederile PNRR, ar fi trebuit să rămână neschimbată pentru multe zeci de ani. Noua lege, mai generoasă cu pensionarii decât Legea 127/2019, a fost adoptată în noiembrie 2023 şi aplicată practic începând cu 1 septembrie 2024. Dar noul guvern, Ciolacu II, aproape identic precum guvernul Ciolacu I, a avut nefericita idee de a îngheţa din nou 5 pensiile începând cu 1 ianuarie 2025. Practic, noua lege a pensiilor s-a aplicat numai patru luni. Prin refuzul de ajustare a pensiilor, executivul condamnă pensionarii la o pierdere continuă a puterii de cumpărare, transformând o măsură economică într-o nedreptate socială. Îngheţarea pensiilor, fără a le indexa măcar cu inflaţia, reprezintă o măsură profund regresivă, care afectează exact categoriile sociale pe care un guvern condus de un premier social-democrat ar trebui să le sprijine.

Peste 910 000 dintre pensionari primesc doar pensia minimă garantată, de 1281 lei, iar aproape 3 milioane dintre pensionari au pensii mai mici de 3 000 de lei, cu un sfert mai puţin decât coşul minim de consum pentru o persoană, cifrat la 3972 de lei. Practic, seniorii noştri sunt puşi să aleagă între mâncare, medicamente şi plata facturilor. Mai mult, pentru a agrava situaţia românilor, pe lângă neindexarea pensiilor, se adaugă şi îngheţarea alocaţiilor distribuite celor 3,6 milioane de copii ai României. Unu din patru copii din ţara noastră trăiesc în sărăcie extremă, iar 13% dintre copiii noştri sunt subnutriţi. Măsura de indexare a alocaţiilor nici măcar nu ar fi fost o povară semnificativă pentru buget, dacă s-ar fi renunţat, de exemplu, măcar la măsurile sfidătoare la adresa cetăţenilor, precum decontarea integrală a medicamentelor consumate de către personalul Curţii Constituţionale, altminteri un personal având unul dintre cele mai mari venituri salariale din România. Dragi români, stimaţi colegi, drepturile sociale reprezintă o obligaţie a statului faţă de cetăţenii săi.

Transferarea asistenţei sociale din cadrul legal al pensiilor spre un cadru aflat discreţionar în pixul guvernanţilor, precum ajutoarele ad-hoc, reprezintă o deraiere gravă de la principiile statului de drept. Coaliţia aflată la guvernare a devenit un monolit, lipsit de identitate ideologice şi, astfel, incapabil să îşi justifice existenţa.

6. Guvernul este incapabil să asigure dezvoltarea sănătoasă a naţiunii române

Bugetul alocat sănătăţii este la jumătatea mediei europene ca pondere în PIB, iar bugetul alocat prevenţiei este de trei ori mai mic decât media europeană, împingând astfel sistemul medical spre o situaţie evitată de toate celelalte state europene: aglomerarea spitalelor . Faptul că 22.000 de medici au ales să profeseze în străinătate plasează ţara noastră pe locul trei global la "exportul" de medici (după India şi Pakistan) şi pe primul loc în lume ca pondere din totalul profesiei (37%) a acestui nedorit "export". 600 de localităţi nu au niciun medic de familie şi actualul guvern nu îşi propune nicio măsură pentru a compensa acest lucru.

7. Guvernul este abuziv şi instrumentează practici profund străine democraţiei

Campania de intimidare a cetăţenilor critici la adresa politicilor guvernamentale prin descinderi ale Poliţiei la domiciliile acestora este inacceptabilă într-o societate democratică. În fapt, premierul a transformat Poliţia într-un instrument politic, iar guvernul răspunde în solidar pentru abuzurile girate de la nivel înalt.

Abuzurile comise împotriva unor cetăţeni paşnici, cu opinii politice diferite, subminează fundamentul democraţiei şi erodează încrederea în instituţiile statului. Pentru toate aceste motive, vă rugăm să votaţi pentru demiterea guvernului condus de către Marcel Ciolacu, un guvern ilegitim, anacronic, necredibil, incompetent, imoral şi abuziv ! "