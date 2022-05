La o săptămână după ce Autoritatea de Management a Programului Operaţional Regional (AMPOR) din cadrul Ministerului Dezvoltării a înştiinţat Primăria Buzău că au fost suspendate plăţile pe un proiect cu fonduri europene ce vizează reabilitarea celor mai importante străzi din municipiul Buzău, Direcţia Naţională Anticorupţie confirmă că are în lucru dosarul cu această cauză. Reprezentanţii DNA au precizat faptul că dosarul penal a fost deschis la DNA-Serviciul teritorial Ploieşti, iar urmărirea penală se desfăşoară doar cu privire la faptă ("in rem").

"Există în lucru un dosar penal la Serviciul teritorial Ploieşti, în care urmărirea penală se desfăşoară doar cu privire la faptă ("in rem"). Această etapă nu are caracterul formulării unor acuzaţii împotriva unei/unor persoane, ci are doar semnificaţia instituirii cadrului procesual în care se pot strânge probe pentru a se stabili caracterul penal sau nepenal al anumitei/anumitor fapte. Dosarul a fost înregistrat la DNA pe data de 10.02.2022 ca urmare a declinării competenţei de soluţionare de către altă unitate de parchet", transmite Biroul de presă al DNA.

DNA - Serviciul Teritorial Ploieşti a cerut şi primele documente Primăriei Buzău astfel că la începutul acestei săptămâni primarul municipiului Buzău , Constantin Toma, a anunţat că au fost trimise peste o mie de pagini din documentele ce au fost întocmite pentru realizarea acestui proiect de reabilitare a celor trei străzi pe care se fac lucrări cu fonduri europene.

"Ni s-au cerut oficial, dar nu s-au putut face toate într-o zi. Joia trecută ni s-au cerut aceste documente, de atunci şi până luni dimineaţă s-au făcut copii, s-au semnat, să fie conforme cu originalele. Luni le-am predat la DNA Ploieşti 1071 de documente în copie, cu planşe cu tot, fiind documentaţia pentru atribuirea şi punerea în operă a acestui proiect. Aşteptăm să se facă lumină şi în urma analizei acestor documente şi răspunsul la alte întrebări care cu siguranţă se vor pune, sunt convins că nu vor găsi nimic şi vor constata caracterul nepenal al acestei intervenţii nefericite", a declarat primarul municipiului Buzău, Constantin Toma.

În acelaşi timp, tot la începutul acestei săptămâni, Primăria Buzău a trimis o nouă adresă către Ministerul Dezvoltării , în încercarea de a face tot ce este posibil astfel încât să se evite blocarea proiectului ce vizează reabilitarea celor mai mari străzi din municipiu. Concret, Primăria Buzău a cerut, prin documentul trimis luni, Ministerului Dezvoltării permisiunea de a continua lucrările din cadrul proiectului cu finanţare europeană pentru care plăţile au fost suspendate, în urmă cu circa două săptămâni.

La rândul său, Luminiţa Mihailov, directorul general al Agenţiei de Dezvoltare Regională Sud-Est a explicat că odată trimisă această adresă continuarea proiectul depinde exclusiv de decizia Ministerului.

"Noi am discutat şi cu colegii din Autoritatea de Management din Ministerul Dezvoltării şi cu beneficiarul, Primăria Buzău şi s-a ajuns la o soluţionare parţială a situaţiei, în sensul că Primăria va întreba Ministerul dacă poate continua proiectul până la soluţionarea analizei de către organele judiciare privind reclamaţia trimisă şi dacă Ministerul va răspunde pozitiv, că poate continua implementarea până la soluţionarea problemelor ridicate din partea celui care a reclamat ce a reclamat, proiectul va putea continua. Dacă aprobă Ministerul", a declarat directorul general ADR S-E, Luminiţa Mihailov.

De asemenea, Luminiţa Mihailov a precizat faptul că " în reclamaţie (care a stat la baza deciziei de suspendare a plăţilor, n.r) sunt doar nişte cereri de rambursare, nu se face referire la întregul proiect ca să fie blocat întregul proiect. Suspiciunea se referă doar la nişte plăţi în cadrul unor contracte, nu ştim exact la ce se referă reclamaţia".

Luminiţa Mihailov a mai spus că la nivelul Agenţiei nu au mai existat situaţii în care plăţile să fie suspendate fără să se cunoască motivul, iar în acest moment pentru municipiul Buzău cel mai important este să finalizeze lucrările până în decembrie 2023, pentru că după această dată Comisia Europeană nu va mai deconta niciun ban din acest proiect.

"În situaţiile când sunt suspiciuni de fraudă, în general, proiectul se suspendă şi se continuă pe banii beneficiarului, în cazul beneficiarului privat, iar în cazul beneficiarului public, se continuă din bugetul statului. Probabil că aici va fi acelaşi lucru, adică va fi plătit din bugetul Ministerului până la soluţionarea situaţiei. Într-un fel sau altul, Buzăul ar putea finaliza, important este să nu fie presiune pe bugetul local pentru că nu are cum să susţină asemenea investiţii. Din datele pe care le avem noi, bugetele locale nu au cum să susţină asemenea investiţii. Şi atunci, depinde de capacitatea financiară a Ministerului de a susţine pe bugetul statului până la soluţionarea situaţiei de către organele judiciare, de către Procuratură în speţă. Deci ei aşteaptă răspunsul de la Minister. Eu ştiu că s-a trimis adresa de către primărie, acum ei urmează să primească răspunsul de la Minister. Deci se va continua proiectul fie pe bugetul statului, fie pe Fonduri Europene, asta decide Ministerul. Plăţile către constructor vor fi plătite de către primărie, dar sursa va fi asigurată din bugetul Ministerului Dezvoltării, dacă Ministerul aprobă prin această adresă pentru că în reclamaţie sunt doar nişte cereri de rambursare, nu se face referire la întregul proiect ca să fie blocat întregul proiect. Suspiciunea se referă doar la nişte plăţi în cadrul unor contracte, nu ştim exact la ce se referă reclamaţia", a declarat Luminiţa Mihailov, citată de Şansa News.

Primarul Constantin Toma este convins că nu au fost acţiuni de natură penală şi doreşte ca dosarul să fie soluţionat cât mai repede.

"Vrem să aflăm mai multe informaţii despre ceea ce doresc cei de la Ministerul Dezvoltării despre acest proiect pentru că pe tema care este în discuţie acum s-au făcut deja plăţile, nu s-a făcut autorizarea lor decât după ce aceste documente de plată au fost verificate o dată de aparatul Primăriei Buzău, inclusiv de diriginte şi supervizor, care sunt persoane independente în acest contract, de ADR Brăila şi de Autoritatea de Management de la Bucureşti, care a blocat acest proiect. Probabil or fi având vreo procedură în sensul acesta, în momentul în care au văzut intervenţia DNA-ului, s-au speriat şi au luat această decizie. Prin adresa trimisă încercăm oficial să aflăm dacă ne-au blocat plăţile sau sunt blocate numai acele autorizări, numai acele solicitări de plată pe acele cereri de plată legate de strada Transilvaniei. Aşa cum ştiţi, săptămâna trecută m-am întâlnit cu conducerea companiei care are aceste lucrări la Buzău şi ei au decis să continue pentru că şi ei consideră că nu este nicio faptă ilegală în desfăşurarea acestui contract. Buzăul este un şantier pe străzile importante, în Piaţa Dacia, mai sunt şi alte proiecte care urmează să înceapă, ce facem? Rămânem aşa, doi- trei-patru ani de zile până s-o lămuri aspectul penal sau nepenal al acestei plângeri?", a declarat primarul municipiului Buzău.

Proiectul privind reabilitarea celor trei străzi din municipiul Buzău are o valoare de 18,4 milioane de euro, iar până la momentul sistării plăţilor erau executate 42% dintre lucrări.