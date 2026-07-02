Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

tbi bank: Românii cresc investiţiile în soluţii de energie verde prin credite de consum

A.M.
Bănci-Asigurări / 2 iulie, 10:27

tbi bank: Românii cresc investiţiile în soluţii de energie verde prin credite de consum

Valoarea finanţărilor acordate persoanelor fizice de către tbi bank pentru achiziţia de panouri solare şi soluţii de eficienţă energetică a înregistrat o creştere de 337% în primele cinci luni din anul 2026 comparativ cu perioada similară a anului trecut, potrivit comunicatului de presă transmis de tbi bank, remis redacţiei.

Gospodăriile din România caută în prezent alternative viabile pentru reducerea costurilor lunare la utilităţi şi pentru obţinerea independenţei energetice, transmite instituţia bancară.

Numărul clienţilor care au accesat credite pentru achiziţii din sectorul energetic s-a dublat în intervalul ianuarie-mai 2026 faţă de primele cinci luni din 2025, informează aceeaşi sursă.

Această dinamică indică integrarea soluţiilor verzi în deciziile financiare curente ale populaţiei, dincolo de caracterul ocazional al acestor investiţii, notează sursa citată.

„Vedem tot mai clar că energia verde nu mai este doar o opţiune pentru viitor, ci o decizie practică pe care românii o iau astăzi pentru confortul şi siguranţa financiară a familiei”, declară Ionuţ Sabadac, VP Merchant Solutions în cadrul tbi bank.

„Panourile solare şi soluţiile de eficienţă energetică înseamnă facturi mai predictibile, mai mult control asupra costurilor şi o investiţie care lucrează pe termen lung pentru gospodărie”, afirmă oficialul instituţiei financiare.

Reţeaua de comercianţi şi instalatori autorizaţi din domeniul energiei regenerabile a consemnat de asemenea o extindere semnificativă la nivel naţional, transmite instituţia bancară.

Numărul partenerilor activi pe acest segment de business a crescut cu 159% în primele cinci luni din 2026, element care indică o dezvoltare accelerată a pieţei de profil, conform datelor oficiale furnizate de banca menţionată.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Bănci-Asigurări

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

02 iulie

Citeşte Ziarul BURSA din 02 iulie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Comanda “Teoria dobânzii“Citeste “Teoria dobânzii“Read “INTEREST RATE THEORY“

Ziarul BURSA

02 iulie
Ediţia din 02.07.2026

Consultă arhiva ziarului

ECO-ECONOMIE

Suplimentul BURSA ECO-ECONOMIE
Conferinţa BURSA “Digitalizare şi Siguranţă Cibernetică”
rominsolv.ro
danescu.ro
asbis.ro
asbis.ro
ziarlanegru.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

01 Iul. 2026
Euro (EUR)Euro5.2409
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.6023
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.6790
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină6.0966
Gram de aur (XAU)Gram de aur589.5791

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB
canva.site
rod-print.ro

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb