tbi bank: Românii cresc investiţiile în soluţii de energie verde prin credite de consum

Valoarea finanţărilor acordate persoanelor fizice de către tbi bank pentru achiziţia de panouri solare şi soluţii de eficienţă energetică a înregistrat o creştere de 337% în primele cinci luni din anul 2026 comparativ cu perioada similară a anului trecut, potrivit comunicatului de presă transmis de tbi bank, remis redacţiei.

Gospodăriile din România caută în prezent alternative viabile pentru reducerea costurilor lunare la utilităţi şi pentru obţinerea independenţei energetice, transmite instituţia bancară.

Numărul clienţilor care au accesat credite pentru achiziţii din sectorul energetic s-a dublat în intervalul ianuarie-mai 2026 faţă de primele cinci luni din 2025, informează aceeaşi sursă.

Această dinamică indică integrarea soluţiilor verzi în deciziile financiare curente ale populaţiei, dincolo de caracterul ocazional al acestor investiţii, notează sursa citată.

„Vedem tot mai clar că energia verde nu mai este doar o opţiune pentru viitor, ci o decizie practică pe care românii o iau astăzi pentru confortul şi siguranţa financiară a familiei”, declară Ionuţ Sabadac, VP Merchant Solutions în cadrul tbi bank.

„Panourile solare şi soluţiile de eficienţă energetică înseamnă facturi mai predictibile, mai mult control asupra costurilor şi o investiţie care lucrează pe termen lung pentru gospodărie”, afirmă oficialul instituţiei financiare.

Reţeaua de comercianţi şi instalatori autorizaţi din domeniul energiei regenerabile a consemnat de asemenea o extindere semnificativă la nivel naţional, transmite instituţia bancară.

Numărul partenerilor activi pe acest segment de business a crescut cu 159% în primele cinci luni din 2026, element care indică o dezvoltare accelerată a pieţei de profil, conform datelor oficiale furnizate de banca menţionată.