TradeVille: Agroland rezistă presiunilor

Agroland Business System SA a înregistrat, în 2024, o cifră de afaceri în creştere cu 6% faţă de anul precedent, în timp ce profitul net s-a apreciat cu 63%, ajungând la 7,7 milioane de lei. De asemenea, grupul a obţinut o creştere a numărului de clienţi cu 17%, iar valorea medie a bonului fiscal a urcat cu 3%, până la 87 de lei, în comparaţie cu anul precedent, potrivit unui raport elaborat de Departamentul de Analiză al TradeVille

Agroland Business Systems SA, grup antreprenorial al cărui principal obiect de activitate este comerţul cu amănuntul, operează cel mai mare lanţ de magazine agricole specializate din România, oferind o gamă largă de produse pentru grădină, fermă şi animale de companie. Numărul magazinelor Agroland a crescut într-un ritm accelerat odată cu implementarea sistemului de franciză şi a ajuns la 234 de unităţi în 2024 la nivel naţional, dintre care 27 MEGA, iar 207 tradiţionale. Grupul Agroland şi-a transformat liniile de busniess în societăţi de sine stătătoare, având în 2024 următoarele companii-fiice: Agroland Agribusiness SA, Agroland Megastore SRL, Magazinul Micului Fermier SRL, Agroland Genetics SRL şi Agroland Organic SRL. Dintre acestea, Agroland Agribusiness este responsabilă de distribuţia input-urilor pentru agricultură, iar Agroland Genetics - de creşterea a 300.000 de găini şi a ouălor de consum în cadrul platformei agricole de la Mihăileşti, fiind cel mai mare furnizor de pui de o zi din România.

La 24.02.2025, compania era deţinută în proporţie de 68,29% de Horia Cardoş, fondatorul şi CEO-ul grupului, iar restul de 31,7%, free float-ul Agroland Business Systems, este împărţit între persoane fizice (25,17%) şi persoane juridice (6,52%).

• Lider într-un sector fragmentat

Agroland deţine cea mai extinsă reţea de magazine din România cu specializare pe gardening, hobby, farming şi pet care, activând într-un sector destul de fragmentat, format preponderent din competitori de talie mică. Compania reuşeşte să se menţină lider de piaţă pentru produsele comercializate, acoperind 32 de judeţe din România, unul dintre principalele avantaje fiind noile magazine tip MEGA, care permit comercializarea tuturor produselor companiei într-un singur punct comercial. Competitorii grupului activează în principal pe o singură linie de business, neacoperind la fel de multe arii comparativ cu Agroland. Astfel, principalul concurent în categoria "hobby farming" este Purina, alături de reţeaua sa de dealeri. În categoria "pet care", competiţia vine din partea a trei reţele naţionale de magazine: Animax, Zoocenter şi Fressnapf, care a intrat pe piaţa din România în 2022. În ceea ce priveşte categoria "gardening", principalii competitori sunt magazinele de bricolaj, precum Dedeman, Hornbach, Leroy Merlin şi Brico Depot.

Potrivit Bloomberg, dimensiunea pieţei globale de îngrijire a animalelor de companie, care în anul 2023 valora 320 de miliarde de dolari, se preconizează că va ajunge la aproximativ 500 de miliarde de dolari până în 2030. Raportul prevede că această creştere este impulsionată de populaţia tot mai mare de animale de companie la nivel global, precum şi de premiumizarea alimentelor şi a serviciilor oferite.

Prognoza pentru următorii ani la nivel global arată un avans constant al veniturilor din piaţa echipamentelor de grădinărit, cu o rată anuală estimată de creştere (CAGR) de 5,5% între 2024 şi 2032, când se prognozează că vor atinge valoarea de 143,1 miliarde de dolari, conform datelor Global Market Insights.

• Vânzări în creştere, în 2024

Agroland a înregistrat, în anul 2024, vânzări nete în valoare de 62,4 milioane de lei (+17% vs 2023), numărul clienţilor urcând la 718.600 (+13% vs 2023). Cea mai mare contribuţie la cifra de afaceri a avut-o categoria de furaje şi concentrate (+15% vs 2023), datorită diversificării portofoliului de produse oferite şi creşterii puilor de o zi, vânzarea acestora generând venituri de 58,9 milioane de lei. Vânzarea ouălor de consum a adus companiei 39,9 milioane de lei (+28% vs 2023), creşterea fiind susţinută de extinderea producţiei de la Mihăileşti.

În timp ce producţia vândută a generat venituri de 79,8 milioane de lei (+42% vs 2023), veniturile din vânzarea mărfurilor au scăzut cu 2%, la 238 de milioane de lei. Cifra de afaceri a companiei este formată din producţia vândută şi din venituri din vânzarea mărfurilor.

În 2024, Agroland a înregistrat aproximativ 97% din veniturile şi cheltuielile din exploatare publicate în cadrul BVC 2024, revizuit la finalul celui de-al treilea trimestru, cheltuielile evoluând într-un ritm mai lent decât majoritatea veniturilor. Cea mai mare contribuţie la reducerea costurilor a avut-o scăderea cheltuielilor privind mărfurile (-15%).

EBITDA (+44,27% vs 2023) şi EBIT (+52,51% vs 2023) au avut parte de creşteri semnificative comparativ cu 2023, reprezentând 97%, respectiv 92% din cât îşi bugetase compania. În ceea ce priveşte profitul net, acesta s-a majorat cu 63%, până la 7,7 milioane de lei, reprezentând 85% din rezultatul net bugetat pentru întregul an.

• Perspective: cel puţin zece magazine noi

Grupul de agricultură şi alimentaţie îşi propune pentru anul 2025 deschiderea a cel puţin zece magazine noi, pentru care contractele sunt deja semnate, Horia Cardoş declarând: "Credem că am găsit formula câştigătoare pentru acest gen de retail de nişă". Compania estimează că, până în anul 2026, va ajunge la 40 de magazine pentru grădină şi animale deschise. De asemenea, Agroland vizează o serie de achiziţii şi fuziuni în viitor, care vor fi prezentate în cadrul AGA, pe 29 aprilie, notează TradeVille.

Un aspect esenţial al strategiei de viitor a grupului este achiziţia fermelor vegetale, ce va contribui la diversificarea portofoliului de produse şi la creşterea capacităţii de producţie. În paralel, Agroland are în vedere extinderea în zona Banatului, o regiune mai puţin afectată de secetă, care i-ar permite să asigure o aprovizionare constantă şi de calitate. Staţia de condiţionare a seminţelor şi cerealelor, achiziţionată în judeţul Mehedinţi, va funcţiona şi ca platformă logistică atât pentru zona Olteniei, cât şi a Banatului, iar prin dezvoltarea acesteia, grupul va putea oferi mai mult sprijin nevoii interne.

În contextul unui deficit de produse alimentare la nivel european, Agroland îşi propune să joace un rol esenţial în asigurarea siguranţei alimentare, prin investiţii care să contribuie la o producţie sustenabilă şi eficientă. Aceste iniţiative strategice vor ajuta la consolidarea poziţiei companiei pe piaţă şi la îndeplinirea cerinţelor unui consumator tot mai preocupat de calitatea şi sursa produselor alimentare.

• Preţul acţiunii Agroland: +2,68%, anul acesta

De la începutul anului, acţiunile Agroland Business System s-au apreciat cu 2,68%, fiind aproape de nivelul la care se situa în urmă cu un an, însă încă departe de valoarea pe care o avea la listare, de 3,28 lei (01.03.2021). Cotaţia a atins un maxim în 2024, la 1,645 lei în luna iulie, suferind mai apoi o corecţie severă în a doua parte a anului, pe fondul unui plasament privat accelerat, al reviziei BVC-ului, dar şi al evoluţiei generale a bursei locale influenţată de instabilitatea politică.

Spre comparaţie, indicele BETAeRO, din care compania face parte, s-a depreciat de la începutul anului cu 0,83%, în timp ce indicele BET a avansat cu 4,81%. În ultimele 12 luni, acţiunile Agroland au avut o evoluţie negativă, scăzând cu 4,17%.

Mai mult, companiile listate la BVB care activează în agribusiness au prezentat evoluţii slabe, din cauza anilor dificili prin care a trecut acest sector. În ultimul an, preţul acţiunii Norofert este cu 30,62% mai jos, în timp ce cotaţia acţiunilor Holde Agri Invest s-a depreciat cu 44%, iar Grup Şerban Holding a adăugat doar 4,35%.

În prezent, acţiunile grupului Agroland se tranzacţionează deasupra mediilor mobile exponenţiale de 8 şi 21 de zile şi a mediei mobile simple de 50 de zile. Din punct de vedere al analizei tehnice, încrucişarea mediilor mobile poate semnala o schimbare de trend, indicând un comportament asociat cumpărării acţiunii.

• Oportunităţi şi riscuri ale investiţiei în Agroland

Oportunităţi

- Lider european: România a urcat pe primul loc în topul celor mai mari exportatori de cereale, livrănd 5,1 milioane de tone, de 2,1 ori mai mult decât Franţa în prima jumătate a anului 2024. Astfel, 30,8% din cele 16,5 milioane de tone de cereale exportate de UE în prima jumătate a anului precedent au provenit din ţara noastră. Pe locul al treilea s-a clasat Germania, cu exporturi de 1,7 milioane de tone, iar pe locul al patrulea - Lituania, cu 1,4 milioane de tone. La nivelul categoriilor, România se clasează pe primul loc în Europa la exportul de grâu, livrând dincolo de graniţe peste 3,2 milioane de tone, şi orz, exportând peste 1,3 tone.

- Digitalizare: Agroland şi-a îmbunătăţit procesele logistice şi operaţionale, implementând soluţii software dedicate managementului resurselor, depozitelor şi vânzărilor online, reuşind astfel să automatizeze o sumedenie de operaţiuni, reducând durata de procesare a comenzilor cu 50% şi crescând eficienţa logisticii cu 60%.

- Deficit de ouă de consum: În ultima parte a anului 2024 şi în aproximativ primele şase luni ale anului 2025, se manifestă o criză de ouă de consum, fapt care ajută Agroland să producă la preţuri avantajoase şi să vândă ouăle la preţuri mai ridicate decât în anul 2023.

- Extinderea capacităţii de producţie: Agroland se apropie de finalizarea lucrărilor de renovare şi dotarea cu echipamente de ultimă generaţie a şase hale din platforma avicolă de la Mihăileşti, cu o capacitate de 116.000 de găini ouătoare, estimând o producţie medie lunară de 5,8 milioane de ouă (+18% vs 2024). Modernizarea halelor de producţie a însemnat cheltuieli în valoare de aproximativ 10 milioane de lei, iar compania estimează că recuperarea acestora va avea loc în următorii 3-4 ani. De asemenea, în decursul acestei luni urmează să devină operaţională noua staţie de sortare şi ambalare a ouălor, care are o capacitate de 120.000 ouă/ora, de trei ori peste cea actuală.

- Concept unic: Ideea de business a companiei, de a comercializa produse pentru grădină şi animale este un concept care are mult succes în vestul Europei, fiind puţine magazine care vând produse din ambele categorii în acelaşi loc.

Riscuri

- Dificultăţile financiare ale clienţilor: Vânzarea inputurilor şi trading-ul de cereale a traversat etape delicate, determinate de creşterea preţurilor, astfel încât micii fermieri au întâmpinat probleme financiare şi nu au mai reuşit să îşi plătească furnizorii la timp. Agroland a declarat că toţi concurenţii săi au mult de suferit din această cauză, compania fiind în primii 5% din industrie care au reuşit să recupereze aproximativ 90% din cheltuielile restante de la fermieri şi preconizează că va reuşi până la începutul lui 2026 să ajungă la 100%.

- Factorii macroeconomici: CEO-ul Agroland a anunţat că instabilitatea politică, alături de inflaţia ridicată, volatilitatea pieţei şi costurile finanţării mai puţin favorabile, au făcut ca rezultatele înregistrate la nivel consolidat să fie inferioare celor bugetate.

- Reducerea efectivului de păsări: Lucrările de modernizare pentru creşterea capacităţii de producţie a platformei de la Mihăileşti au durat mai mult decât se estima, iar reducerea numărului de păsări a avut un impact direct asupra producţiei, întârzierea influenţând negativ atingerea obiectivelor de producţie stabilite de companie.

- Condiţiile climatice: Condiţiile meteorologice nefavorabile au afectat masiv producţia agricolă, influenţând negativ cantitatea acesteia, volatilitatea producţiei reprezentând un factor de risc pentru creşterea costurilor operaţionale.