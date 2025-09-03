Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Trump ameninţă cu anularea acordurilor comerciale cu UE, Japonia şi Coreea de Sud

A.B.
Internaţional / 3 septembrie, 20:55

Trump ameninţă cu anularea acordurilor comerciale cu UE, Japonia şi Coreea de Sud

Preşedintele american Donald Trump a avertizat miercuri că Statele Unite ar putea fi nevoite să „anuleze” acordurile comerciale recente cu Uniunea Europeană, Japonia şi Coreea de Sud, dacă Curtea Supremă nu îi va da câştig de cauză în procesul privind legalitatea tarifelor vamale, transmite Reuters, de la care relatăm cele ce urmează.

Declaraţiile au fost făcute la Washington, la începutul întâlnirii cu preşedintele Poloniei, Karol Nawrocki. Trump a susţinut că tarifele au deschis drumul pentru înţelegeri comerciale avantajoase pentru SUA, însă o decizie defavorabilă ar putea pune în pericol aceste acorduri.

„Am făcut o înţelegere cu Uniunea Europeană prin care ne plătesc aproape un trilion de dolari şi ştiţi ce? Sunt mulţumiţi. Este încheiat. Aceste acorduri sunt toate încheiate. Dar cred că va trebui să le anulăm”, a spus liderul american.

El a adăugat că o decizie împotriva administraţiei sale ar lăsa SUA „mult mai sărace”, subliniind că „ţara noastră are şansa să fie incredibil de bogată din nou, dar ar putea să fie şi incredibil de săracă”, conform sursei citate.

Este pentru prima dată când Trump sugerează public că înţelegerile comerciale internaţionale ar putea fi invalidate dacă verdictul Curţii de Apel, care a considerat o parte din tarife ilegale, va fi confirmat de Curtea Supremă.

