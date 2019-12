5 to go şi Mozaik Investments devin parteneri

Finalul de an este marcat de o tranzacţie importantă pe piaţa cafelei din România, prin parteneriatul recent semnat dintre 5 to go şi Mozaik Investments. Cel mai mare lanţ de cafenele din Europa de Est şi cea mai accesată franciză din România va începe anul 2020 alături de Mozaik Investments, care a decis să se alăture 5 to go în calitate de acţionar (35%). Modelul de business rămâne neschimbat, compania care a fondat 5 to go, alături de Radu Savopol şi de Lucian Bădilă, rămâne acţionar majoritar, cu 65% din acţiuni, potrivit unui comunicat remis Redacţiei noastre.

Radu Saopol, co-fondator 5 to go, a declarat: "În contextul unei pieţe internaţionale efervescente, această tranzacţie vine să confirme potenţialul 5 to go şi să ofere şi mai multă încredere antreprenorilor pentru a accesa o franciză, bazându-se pe un parteneriat de succes. Nu am spus niciodată cuvinte mari despre noi, ci am vrut să demonstrăm prin fapte că un astfel de business poate creşte frumos. Ne dorim să menţinem acest business solid şi le mulţumesc partenerilor de la Mozaik că ne oferă acces la o viziune mai amplă despre succes şi dezvoltare, pe linie locală şi regională".

Parteneriatul va susţine obiectivele de dezvoltare stabilite, de creştere a numărului de locaţii la nivel local, dar şi de dezvoltare către pieţele regionale. Mozaik susţine antreprenorii, oferindu-le vizibilitate şi întregul know-how pentru a se dezvolta, prin expertiza echipei şi a celor doi fondatori. Cu o evoluţie spectaculoasă a numărului de locaţii, de la 10 deschise la finalul anului 2015, la aproape 150 la final de 2019, în creştere cu 50% faţă de anul precedent, planurile de dezvoltare 5 to go vor fi întărite prin viziunea lui Sacha Dragic, co-fondator Mozaik, omul de afaceri ce a reuşit să creeze una dintre cele mai mari reţele de locaţii de retail, de peste 1.200 la număr.

5 to go a demonstrat, din 2015 până în prezent, ce înseamnă să dezvolţi, cu muncă şi dedicare, un brand 100% românesc de succes. Bilanţul anului 2019 numără o cifră de afaceri de peste 8 milioane euro, cu aproape 70% peste cea din 2018 şi 450 de locuri de muncă oferite. O dovadă a succesului este şi cota de piaţă de 31,3% pe care 5 to go a înregistrat-o în 2018 în România, pe segmentul lanţurilor de cafenele.

Pentru 2020, 5 to go vizează o cifră de afaceri de peste 12 milioane euro, 100 de noi locaţii, cu potenţial mai mare de dezvoltare în afara Bucureştiului, şi peste 300 de noi locuri de muncă, potrivit comunicatului citat.