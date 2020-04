• Vlad Huţuleac spune că banca nu se aşteaptă la o creştere foarte mare a numărului de solicitări

de amânare

• Plata dobânzilor cumulate pe perioada amânării se face eşalonat, pe durata rămasă a creditului

Circa 13.000 de debitori persoane fizice au trimis Bancii Comerciale Române (BCR) solicitări de amânare a plăţii ratelor, a precizat, ieri, într-o video-conferinţă de presă, Vlad Huţuleac, şeful departamentului credite persoane fizice din cadrul instituţiei de credit.

Acesta a declarat: "După 16 martie am început să primim de la clienţi cereri de ajutor în ceea ce priveşte amâ­narea ratelor la credite. La persoane fizice avem până în prezent aproximativ 13.000 de solicitări. Nu aş vrea să vorbesc despre sumă în valoarea absolută, cât aş vrea să discutăm despre valoarea relativă în totalul portofoliului de credite, care reprezintă circa 2-3% din portofoliu. (...) În ultimele 2 săptămâni am observat o creştere a numărului de solicitări care în ultimele zile pare că a ajuns la un nivel constant. Sincer nu mă aştept să fie un volum foarte mare de solicitări, să crească în perioada următoare numărul de solicitări, dar vedem şi cum va arăta textul final al normelor de implementare pentru a vedea soluţiile pe care pot aplica clienţii".

Vlad Huţuleac a mai precizat că plata valorii cumulate a dobânzilor în cazul creditelor pe care se cere amânare se va face eşalonat.

"N-am făcut acum un calcul, dar dacă ne uităm la un exemplu de credit de nevoi personale, un credit unde mai aveam 3 ani de plată, suma de plată (costul amânării - n.r.) pe 3 luni era 450 de lei, deci practic 150 de lei pe lună. 150 de lei pe lună înmulţit cu 9 luni ar însemna undeva la 1.300 de lei, deci practic valoarea asta s-ar împărţi pe o perioadă de 36 de luni (eşalonat, pe durata de plata rămasă a creditului - n.r.). E foarte important şi asta am încercat să subliniez: amânarea are un cost. Cu cât amânarea este mai scurtă, cu atât costul este mai mic. Ştiu că au fost multe discuţii în spaţiul public şi am avut şi noi întrebări de la clienţi. Atât în varianta propusă de noi (amânare pe 3 luni - n.r.), cât şi în varianta propusă de către Guvern prin OUG (amânare la 9 luni - n.r.), dobânzile se calculează pe perioada amânată, ele există. Şi trebuie să fie ulterior plătite. Cine nu are nevoie de amânare, recomandarea mea ar fi să nu o facă, să plătească în continuare creditul pentru că pentru el va fi mai bine în perioada următoare. Bineînţeles că dacă este cineva care are neapărat nevoie şi nu mai are venituri sau are un venit diminuat care nu-i permite să-şi desfăşoare activitatea în perioada asta, aceste soluţii sunt menite să-i ajute", a spus şeful departamentului credite persoane fizice de la BCR.

Amânarea la 9 luni din OUG privind plata ratelor ar urma să se aplice şi creditelor Prima Casă, cu diferenţa că la Prima Casă băncile nu pot prelungi perioada de creditare peste termenul maxim de 360 de luni.

Huţuleac a mai notat că 60% din creditele noi ale BCR sunt acordate prin aplicaţia de internet banking, în timp ce Ionuţ Stanimir, directorul de marketing şi comunicare al băncii, a precizat că ATM-urile BCR merg fără probleme şi că doar 3 aparate au rămas fara cash în luna martie.