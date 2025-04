BURSELE LUMII Scăderi abrupte pe pieţele de acţiuni

Bursele europene au scăzut ieri, investitorii reacţionând la anunţul de miercuri al preşedintelui american Donald Trump privind noile taxe vamale impuse importurilor.

• Deutsche Börse

- În situaţia dată, acţiunile companiei auto germane Volkswagen AG s-au depreciat cu 3,3%, la 92,85 euro la ora locală 16.25, cele ale Mercedes-Benz Group AG - cu 3,5%, la 52,07 euro, titlurile Bayerische Motoren Werke AG (BMW) - cu 3,1%, la 71,46 euro.

- Titlurile producătorului de echipament sportiv Puma AG au coborât cu 11,7%, la 20,16 euro la ora 16.28, cele ale Adidas AG - cu 11,1%, la 196,40 euro, în condiţiile în care companiile de profil vor fi unele dintre cele mai afectate de tarifele impuse de SUA.

- Indicele DAX a scăzut cu 2,7%, la 21.777,79 puncte la ora 16.30.

• Euronext Paris

- Acţiunile producătorului francez de băuturi spirtoase Pernod Ricard SA s-au depreciat cu 3,4%, la 90,36 euro la ora 16.30, cele ale Remy Cointreau SA - cu 3,3%, la 42,66 euro. Vânzările de vin şi băuturi spirtoase franceze către SUA sunt estimate să scadă cu cel puţin 20% ca urmare a noilor tarife vamale, declară Gabriel Picard, preşedintele grupului industrial FEVS, citat de BFM TV din Franţa.

- Tot din cauza noilor tarife, titlurile companiei auto Renault SA au consemnat un declin de 3%, la 46 de euro la ora 16.33, cele ale Stellantis NV- de 6,3%, la 9,55 euro.

- Indicele CAC 40 a scăzut cu 3,2%, la 7.610,80 puncte la ora 16.34.

• Nasdaq Copenhagen

- Acţiunile A.P. Moller - Marrsk A/S au coborât cu 8,1%,la 10.900 coroane daneze la ora 16.51. Gigantul danez de transport şi logistică a anunaţat că planul tarifar anunţat de Casa Albă va duce la mai multă prudenţă în rândul clienţilor săi, într-un mediu economic mai fragil.

- Indicele OMX Copenhagen 25 a scăzut cu 2,5%, la 1.618,21 puncte la ora 16.52.

• New York Stock Exchange

Şi pieţele americane au scăzut ieri dimineaţă, investitorii având temeri legate de efectele noilor tarife vamale impuse de SUA.

- Astfel, acţiunile companiei auto Ford Motor Co. s-au depreciat cu 4,1%, la 9,72 dolari la ora locală 10.55, cele ale General Motors Co. - cu 3%, la 46,50 dolari.

- Titlurile companiei de echipament sportiv Nike Inc. au pierdut 12,7%, atingând 56,71 dolari la ora 10.57.

- Indicele Dow Jones Industrial Average a scăzut cu 3,7%, la 40.685,65 puncte la ora 10.58, S&P 500 - cu 4,3%, la 5.425,51 puncte.

• Nasdaq

- Acţiunile Dollar Tree Inc., lanţ de magazine care distribuie articole din import, au coborât cu 9,2%, la 70,46 dolari la ora 10.57. Pe acelaşi segment, titlurile Five Below Inc. au înregistrat un minus de 30%,la 57,08 dolari la ora 10.59.

- Titlurile Lululemon Athletica Inc., retailer multinaţional canadian de îmbrăcăminte sportivă, au pierdut 13,2%, afişând o cotaţie de 245,58 dolari la ora 11.01.

- Temerile legate de noile taxe au făcut ca acţiunile gigantului de tehnologie Apple Inc. să se deprecieze cu 8,8%, la 204,28 dolari la ora 11.02, cele ale companiei de procesoare Nvidia Corp. - cu 6,9%, la 102,86 dolari.

- Indicele Nasdaq Composite a scăzut cu 5,6%, la 16.618,43 puncte la ora 11.04.

• Tokyo Stock Exchange

Bursele din Asia au urmat un curs negativ ieri, în contextul temerilor generate de noile tarife vamale anunţate de SUA.

- Drept urmare, titlurile companiei auto japoneze Toyota Motor Co. s-au depreciat cu 5,2%, la 2.518 yeni, cele ale Honda Motor Co. - cu 2,3%, la 1.330 yeni.

- Pe acelaşi segment, acţiunile Nissan Motor Co. au coborât cu 3,7%, la 361 yeni, cele ale Isuzu Motors Ltd. - cu 5,8%, la 1.865 yeni.

- Indicele Nikkei 225 a scăzut cu 2,8%, la 34.735,93 puncte.

• Sydney Stock Exchange

- Acţiunile grupului petrolier Woodside Energy Group Ltd. au coborât cu 2,9%, la 22,48 dolari australieni, cele ale Santos Ltd. - cu 2,5%, la 6,57 dolari australieni, pe fondul îngrijorărilor privind cererea viitoare de materii prime.

- Din acelaşi motiv, titlurile companiei miniere BHP Billiton Ltd. au înregistrat un minus de 3,4%, la 37,01 dolari australieni, cele ale Rio Tinto Group Ltd. - de 2,7%, la 111,94 dolari australieni, acţiunile Fortescue Ltd. - de 3%, la 14,94 dolari australieni.

- Indicele S&P/ASX 200 a scăzut cu 0,9%, la 7.859,70 puncte.