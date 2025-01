Cum a influenţat instabilitatea politică acţiunile de la BVB

English Version

Indicii Bursei de Valori Bucureşti (BVB) au avut o evoluţie marcată de două faze distincte anul trecut, când, după o creştere puternică până în vară, perioada electorală şi situaţia apărută în urma alegerilor parlamentare şi prezidenţiale au scufundat preţurile acţiunilor pieţei noastre.

Dragoş Mesaroş, directorul de tranzacţionare al casei de brokeraj Goldring, ne-a spus: "Prima jumătate a anului a fost superbă, după cum erau şi aşteptările. Au fost maxime în iulie, iar apoi factorul politic care influenţează pieţele de capital şi-a spus cuvântul. În Statele Unite, alegerea lui Donald Trump a adus un raliu important al pieţei, în vreme ce la noi evenimentele de pe scena politică au avut un efect invers. În plus, până în luna iulie am avut o creştere neîntreruptă de un an la Bursa de Valori Bucureşti, aşa că era normal să apară o scădere".

Indicele BET, al celor mai lichide douăzeci de titluri de la BVB, a încheiat anul cu o apreciere de 8,8%, la 16.721 de puncte, dar cu 11% sub recordul istoric de 18.749 de puncte atins în data de 18 iulie. Dividendele au continuat să aducă un plus important randamentelor, astfel încât indicele BET-TRN, ce reflectă atât evoluţia preţurilor acţiunilor din BET cât şi reinvestirea dividendelor nete, a avut un avans 15,3%, semnificativ peste inflaţia care se situa în noiembrie la 5,1% în dinamică anuală, conform datelor Institutului Naţional de Statistică.

• Cea mai mare degringoladă politică din ţara noastră din ultimele decenii

Marcel Murgoci, directorul de operaţiuni al societăţii de brokeraj Estinvest, afirmă că, la începutul anului, aşteptările erau ca indicele BET să încheie 2024 în teritoriul pozitiv, dar nu la nivelul din 2023, când creşterile au fost excepţionale, de peste 30%.

"În ultima parte a anului au apărut provocări majore, pe fondul alegerilor care au determinat o volatilitate foarte ridicată a pieţei. Noi ne aşteptam ca alegerile să aibă impact asupra bursei, dar nu în asemenea măsură, pentru că au intervenit câteva surprize care au determinat această volatilitate mare a pieţei", a adăugat Marcel Murgoci.

Scăderea a început în august, fiind declanşată de şocul din pieţele externe apărut pe fondul temerilor investitorilor privind posibila intrare în recesiune a Statelor Unite, corecţie ce a fost recuperată rapid de bursele vestice dar nu şi de indicii BVB. Ulterior, apropierea alegerilor într-o perioadă cu deficite masive pentru ţara noastră, ceea ce a generat speculaţii privind posibilele măsuri fiscale ale guvernului ce urma să se formeze la finele anului, cu impact asupra profitabilităţii companiilor, i-a făcut pe investitori să stea în expectativă. Rezultatul alegerilor parlamentare a relevat ascensiunea partidelor de extremă dreapta, iar apoi primul tur al alegerilor prezidenţiale, ce a fost câştigat de Călin Georgescu, au adus cea mai mare instabilitate politică din ţara noastră în ultimele decenii.

Georgescu s-a remarcat printr-o atitudine pro-rusă, a criticat NATO şi Uniunea Europeană, precum şi pe investitorii străini din ţara noastră, într-un discurs incoerent şi plin de fabulaţii, care a atras atenţia unei bune părţi a presei şi a statelor occidentale. Ulterior, Curtea Constituţională a anulat primul tur al alegerilor prezidenţiale, care urmează să se reia în acest an, în baza unor documente CSAT desecretizate de preşedintele Klaus Iohannis, conform cărora SRI a identificat o campanie de promovare agresivă a lui Georgescu, desfăşurată în afara legii electorale.

În acest context, indicii Bursei de Valori Bucureşti au înregistrat scăderi semnificative, dobânzile la care se împrumută România au crescut iar agenţia de rating Fitch a revizuit la negativă perspectiva ţării noastre.

Chiar în ultimele zile ale anului, noul guvern format a adoptat aşa-numita "ordonanţă a austerităţii", ce prevede, între altele, creşterea impozitului pe dividende, eliminarea unor facilităţi fiscale din anumite domenii şi reintroducerea "taxei pe stâlp", măsuri aspru criticate de mediul de afaceri.

• Raport Price to Earning de 9 pentru BET, cu mult sub cel al indicilor din Polonia şi Cehia; în Statele Unite, S&P 500 are un PER de peste 30

Florian Munteanu, consultant de investiţii cu o vastă experienţă în finanţe şi energie, afirmă că impredictibilitatea din ţara noastră şi lipsa de încredere în modul în care sunt administrate anumite societăţi afectează evaluările de la BVB.

"Bursa românească este dominată de două domenii, financiar şi energetic, fiecare cu provocări specifice. Cel energetic este influenţat de unele decizii ale Guvernului ceea ce induce o anumită impredictibilitate, care se vede deseori în preţurile acţiunilor. De asemenea, activitatea băncilor este influenţată într-o anumită măsură de stat. La sectorul financiar putem să includem fondurile închise de investiţii, adică cele cinci foste SIF-uri şi Fondul Proprietatea, ale căror acţiuni se tranzacţionează la discount-uri foarte mari raportate la Activul Net, ceea ce în opinia mea arată lipsa de încredere a investitorilor privind modul în care funcţionează aceste vehicule", ne-a declarat consultantul de investiţii.

La finele lunii decembrie, titlurile Lion Capital şi Infinity Capital Investments aveau discount-uri faţă de activele nete de 68%, în vreme ce pentru celelalte foste SIF-uri diferenţa relativă dintre preţ şi activ era de 56% şi 42%, ceea ce arată că piaţa penalizează sever aceste societăţi. În cazul FP, discount-ul a început să crească după vânzarea participaţiei la Hidroelectrica şi ieşirea fondurilor de pensii din acţionariat.

"În ansamblu, indicele BET are un raport PER de circa 9,5 (n.r. în ultima parte a lunii decembrie), ceea ce înseamnă că piaţa românească este foarte ieftină comparativ cu alte pieţe - de exemplu, în Statele Unite, indicatorul PER este în jur de 30. Sigur că este vorba despre o altă structură, piaţa din SUA fiind dominată de giganţi tehnologici cu evaluări foarte ridicate, dar cred că această diferenţă masivă de evaluare reflectă şi lipsa de încredere a investitorilor în piaţa românească", a completat Florian Munteanu.

La finele anului trecut, indicele BET avea un raport PER 9, ceea ce înseamnă că evaluarea bursieră a companiilor din principalul coş de acţiuni ale pieţei noastre era de circa nouă ori mai mare decât profitul ultimelor douăsprezece luni, potrivit datelor Simply Wall Street. Pentru indicele WIG din Polonia, raportul PER era de 18,8, în cazul PX din Cehia multiplul se situa la 16,8, iar în Ungaria BUX avea un PER de 8,7. În Germania, nivelul indicatorului pentru DAX era de 19,8, la Londra FTSE avea un PER de 19,4, în vreme ce pentru S&P 500, referinţa pieţei americane indicatorul era de 32,2, ceea ce arată că investitorii sunt dispuşi să plătescă mult mai mult pentru companiile din SUA.

• Antibiotice, Sphera şi Digi - printre cele mai mari randamente din BET-BK

Antibiotice Iaşi, Sphera Franchise Group, Digi Communications, MedLife şi Aquila sunt printre titlurile cu cele mai mari randamente înregistrate anul trecut din indicele BET-BK, reperul de randament al fondurilor de investiţii în acţiuni din ţara noastră.

Titlurile producătorului de medicamente au avut un randament total de 90%, dat aproape în totalitate de aprecierea cotaţiei, datorită rezultatelor financiare excepţionale din prima parte a anului şi de perspectivele companiei care se extinde şi se diversifică, dezvoltare pentru care va beneficia inclusiv de fonduri din partea Comisiei Europene. Ascensiunea preţului acţiunilor companiei a readus emitentul în BET, după mulţi ani de absenţă.

Titlurile Sphera, ce reuneşte sub umbrela sa brand-urile KFC, Pizza Hit şi Taco Bell, au marcat un randament total de 65%, dat în mare parte tot de aprecierea preţului, pe fondul creşterii puternice a profitabilităţii, a extinderii reţelei de restaurante şi a politicii de dividend, elemente care au atras în acţionariat inclusiv fonduri de pensii Pilon II.

Randamentul total al acţiunilor Digi s-a ridicat la 48%, facilitat în principal de vânzarea de către Digi Spania a unei reţele de fibră optică pentru un preţ de până la 750 milioane de euro şi includerea titlurilor în indicii MSCI. Compania este pe cale să preia active ale Telekom Mobile şi s-a extins în Belgia şi Portugalia, anul trecut. Acţiunile MedLife au avut o creştere de 46%, în condiţiile în care prestatorul de servicii medicale a revenit pe profit, are marje în creştere şi îşi continuă campania de dezvoltare prin achiziţii. Acţiunile Aquila au avut un randament total de 33%, compania de distribuţie şi logistică pentru piaţa bunurilor de larg consum fiind, alături de Digi şi MedLife, pe radarele fondurilor de pensii private.

• Randamente ridicate pentru acţiunile OMV Petrom, Transgaz şi Transelectrica

Indicele energetic BET-NG s-a apreciat cu 7%, anul trecut, până la 1.199 de puncte, fiind susţinut de evoluţia acţiunilor producătorilor de petrol şi gaze şi a companiilor de utilităţi.

Acţiunile OMV Petrom au avut un randament total de 35,8%, chiar dacă preţul petrolului a scăzut în 2024, evoluţia fiind susţinută de dividendele generoase ce includ o distribuţie specială, rezultatele financiare îmbunătăţite pe fondul lipsei "contribuţiei de solidaritate" şi intrarea în perioada cu cele mai mari investiţii din istoria companiei, care cuprinde şi proiectul Neptun Deep. Media anuală a investiţiilor se ridică la opt milioane lei, dar în acelaşi timp compania va plăti un dividend progresiv, conform declaraţiilor directorului general, Christina Verchere. Titlurile Romgaz, partenerul OMV Petrom din Neptun Deep, au avut mai degrabă o evoluţie laterală, încheind anul cu un randament total de 5,4%, în condiţiile în care dividendele distribuite şi cele preconizate sunt mult mai reduse faţă de cele din alţi ani. Compania a atras 500 milioane de euro printr-o emisiune de obligaţiuni, bani ce vor fi folosiţi, în primul rând, pentru investiţii.

Acţiunile producătorului şi furnizorului de energie Hidroelectrica au încheiat anul la o cotaţie apropiată de cea de la începutul lui 2024, în condiţiile în care profitabilitatea companiei s-a diminuat pe fondul cantităţilor mai reduse vândute şi a preţului mai scăzut, dar randamentul total al titlurilor a fost pozitiv, datorită dividendului mare acordat. De altfel, compania de importanţă strategică pentru ţara noastră şi controlată de stat, este unul dintre principalii emitenţi de dividend de la BVB. Acţiunile Nuclearelectrica s-au situat pe un trend descendent, încheind anul trecut cu un randament total negativ, în condiţiile în care compania a raportat profitabilitate în scădere, în principal din cauza preţurilor mai reduse a electricităţii vândute. Nuclearelectrica are de realizat investiţii importante, astfel încât analiştii estimează rate mai reduse de distribuţie a dividendelor faţă de cele din urmă cu câţiva ani.

Titlurile Transelectrica au avut un randament de 26,2%, dat aproape în totalitate de creşterea preţului acţiunii între lunile mai şi iulie, perioadă în care compania a raportat majorarea profitabilăţii iar analiştii apreciau că emitentul avea perspective favorabile, având în vedere tarifele reglementate în creştere şi costurile mai mici ale consumului propriu tehnologic. Ulterior, chiar dacă emitentul a avut creşteri masive de profitabilitate, preţul acţiunii a scăzut, imagine relevantă a şocului produs în piaţă de situaţia politică din ţară. Titlurile Electrica au marcat un randament total de 16%, datorat creşterii cotaţiei din prima jumătate a anului, când rezultatele companiei au fost semnificativ îmbunătăţite, iar acţiunile sale au fost incluse în indicii FTSE Russell.

Acţiunile transportatorului de gaze naturale Transgaz au avut un randament total de 26,2%, pe fondul creşterii cotaţiei în perioada mai-iunie, în condiţiile în care compania raportase o profitabilitate dublă pentru primul trimestru, un impact semnificativ asupra rezultatelor avându-l creşterea tarifelor reglementate de transport.

• Creştere semnificativă a acţiunilor Banca Transilvania; dividendele au dat cea mai mare parte a randamentului titlurilor BRD

Într-un an în care indicele EuroStoxx Banks a avut o apreciere de circa 21%, Banca Centrală Europeană şi BNR au redus de mai multe ori dobânzile de referinţă, acţiunile principalelor bănci de la BVB au avut randamente totale pozitive.

Pentru titlurile Banca Transilvania, randamentul total s-a ridicat la 33,7%, din care aprecierea cotaţiei a fost de 27,8%, în vreme ce randamentul acţiunilor BRD s-a ridicat la 15,7%, cea mai mare parte provenind din dividend.

Chiar dacă banca centrală reduce costul banilor, dobânzile sunt încă ridicate, ceea ce reprezintă o sursă de câştig pentru băncile comerciale, fapt ce se vede în rezultatele raportate. Banca Transilvania, care pe lângă dividende îşi recompensează acţionarii şi cu acţiuni gratuite, a cumpărat OTP Bank Romania, ceea ce deja se reflectă în raportări şi are probabil cel mai mare free-float dintre marile companii de la BVB. Rezultatele BRD au fost mai slabe decât ale Băncii Transilvania, inclusiv pe fondul costului riscurilor care a erodat profitabilitatea, fapt ce probabil explică diferenţa dintre randamentele celor două acţiuni.

• Bittnet Systems, One şi TTS - printre cele mai mari deprecieri de anul trecut, din BET-BK

Bittnet Systems, One United Properties, Bursa de Valori Bucureşti şi Transport Trade Services au fost printre acţiunile cu cele mai mari deprecieri anul trecut, din indicele BET-BK.

Titlurile Bittnet se află pe un trend descendent clar din 2021, în ultimii ani, profitabilitatea companiei înrăutăţindu-se semnificativ. Pentru primele nouă luni ale lui 2024, integratorul de soluţii IT&C şi furnizorul de servicii de training în domeniul IT a raportat o pierdere mai mare decât cea din acelaşi interval al anului anterior, din cauza reevaluării deţinerilor, în vreme ce rezultatele operaţionale s-au menţinut aproximativ la acelaşi nivel. Şi titlurile dezvoltatorului imobiliar One United Properties au avut o tendinţă descendentă anul trecut, într-un context marcat de rezultate financiare în scădere, scandalul Nordis ce a avut probabil impact asupra întregului sector imobiliar din ţara noastră şi o anumită incertitudine privind cadrului fiscal din 2025, care poate afecta operaţiunile companiei. În plus, este posibil ca unele operaţiuni corporative ale emitentului să fi adus o anumită neîncredere în rândul investitorilor, iar în mediul online au apărut o serie de articole defavorabile One Unite Properties.

După o creştere puternică a preţului în 2023, pe fondul achiziţiilor unor instituţionali care voiau să aibă o putere mai mare de vot la alegerile pentru noul Consiliu şi a listării Hidroelectrica, acţiunile Bursa de Valori Bucureşti au avut o corecţie de 31% a cotaţiei în acest an. Declinul apare în condiţiile în care acţiunea ajunsese foarte scumpă, rezultatele au suferit un efect de bază negativ cauzat de factorul Hidroelectrica, iar operaţionalizarea Contrapărţii Centrale întârzie. Titlurile transportatorului de mărfuri pe Dunăre Transport Trade Services au scăzut cu 34%, anul trecut, în condiţiile în care rezultatele financiare ale companiei s-au depreciat masiv, tot din cauza unui efect de bază negativ. Emitentul a câştigat în urma izbucnirii conflictului din Ucraina, ceea ce a crescut masiv veniturile şi profiturile societăţii, dar acum activitatea se normalizează, revenind în apropierea nivelurilor dinaintea războiului.

Fondul Proprietatea şi-a pierdut din importanţă după vânzarea pachetului de 20% din Hidroelectrica, astfel încât fondurile de pensii îşi diminuează masiv deţinerile în companie. În plus, Ministerul Finanţelor a început să pună presiuni ca fondul să-şi conserve portofoliul, ceea ce face ca valorificarea prin listare a celor mai importante deţineri ale FP să fie mai dificilă. Recent, Franklin Templeton a anunţat că nu va participa la procesul de selecţie pentru un nou mandat de administrator al FP, fond la cârma căruia se află din 2010.

• Premier Energy a realizat cel mai mare IPO al unei companii private din ultimii cinci ani la BVB

Premier Energy, companie din industria energetică, a debutat anul trecut în Piaţa Principală a BVB, în urma unei oferte publice iniţiale prin care a atras 695 milioane de lei - cel mai mare IPO al unei companii private din ultimii cinci ani.

InterCapital Asset Management a listat primul ETF (Exchange Traded Fund) de la Bursa de Valori Bucureşti care urmăreşte performanţa indicelui BET-TRN, varianta de randament total net a indicelui BET, care reflectă atât evoluţia preţurilor celor mai importante companii româneşti listate la bursă, cât şi a reinvestirii dividendelor nete oferite de acestea.

Consiliului Judeţean Cluj a listat obligaţiuni de 76 milioane de euro, în vreme ce Municipiul Reşiţa a listat obligaţiuni verzi în valoare de 8,8 milioane de euro. CEC Bank a venit cu o emisiune de obligaţiuni în valoare de 300 milioane de euro, în vreme ce Unicredit a listat o altă emsiune de valoare de 750 milioane de lei.

În Piaţa AeRO au debutat companiile JT Grup Oil, Glissando Garden Center, Fort şi Immo Guru. De asemenea, la finele lunii decembrie a avut loc oferta Green Tech International, grup ce se ocupă cu furnizarea de căldură ecologică pentru diferite tipuri de clienţi, ce urmează să debuteze la BVB.

• Finanţele au atras 16,4 miliarde lei de la populaţie prin titlurile de stat Fidelis

Ministerul Finanţelor a realizat şase oferte de titluri de stat Fidelis anul trecut, prin care a atras de la populaţie suma record de 16,4 miliarde lei (aproape 3,3 miliarde euro), circa 40% din valoarea cumulată a tuturor celor 20 de emisiuni Fidelis derulate din august 2020 până în prezent.

La finele trimestrului al treilea 2024, investitorii de la BVB avea aproape 215.000 de conturi, cu 20% peste numărul de la finele anului 2023, conform datelor Fondului de Compensare a Investitorilor.

Capitalizarea tuturor companiilor listate pe Piaţa Principală se ridica la 350 miliarde lei, la finalul anului trecut, cu 19% peste cea din 2023, dar valoarea medie a tranzacţiilor zilnice s-a diminuat la 65,8 milioane lei, faţă de 97,4 milioane lei în anul anterior, când a fost listată Hidroelectrica, care a tras masiv media în sus, după cum reiese din datele BVB.