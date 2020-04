Finalizarea actualului an şcolar reprezintă o ecuaţie cu foarte multe necunoscute, inclusiv pentru conducerea Ministerului Educaţiei. Totul se desfăşoară în perimetrul lui "dacă" şi "probabil", dar este evident că se doreşte, cu aproape orice preţ, ca elevii şi studenţii să nu piardă acest an de studiu.

Ministrul Educaţiei Monica Anisie a declarat că data exactă privind reluarea cursurlor se va stabili în funcţie de evoluţia pandemiei şi măsurile luate de CNSSU. Scenariul de lucru prevede reluarea cursurilor după încetarea stării de urgenţă şi asigurarea tuturor măsurilor ca elevii, studenţii şi cadrele să fie în siguranţă. Evaluarea Naţională şi Bacalaureatul ar putea avea loc în iulie şi nu vor viza materia semestrului al ll-lea. Potrivit Monicăi Anisie: "Am urmărit cu atenţie ce se întâmplă în celelalte state europene, pentru a corela măsurile pe care urmează să le luăm. În ultima perioadă am avut consultări cu partenerii ministerului, cu care am agreat măsurile care se impun odată cu reluarea cursurilor şi finalizarea cu succes a anului şcolar 2019 - 2020. Vreau să fac precizarea că data exactă privind reluarea cursurlor se va stabili în funcţie de evoluţia pandemiei şi măsurile luate de CNSSU. Scenariul de lucru prevede reluarea cursurilor după încetarea stării de urgenţă şi asigurarea tuturor măsurilor pentru ca elevii, studenţii şi cadrele didactice să fie în siguranţă".

Anisie a precizat probele scrise ale Evaluării Naţionale şi Bacalaureatului ar putea fi organizate în luna iulie: "Programa nu va cuprinde materia aferentă semestrului al doilea. Conform informărilor primite de la CNSSU, am emis un ordin de ministru prin care am anulat simulările evaluărilor naţionale, evaluările pentru clasele a II-a IV şi a VI-a şi olimpiadele naţionale". Situaţia şcolară se va încheia cu minimum 2 note şi cu nota de la teză, unde este cazul. Subiectele de teză vor fi realizate pe baza a ceea ce s-a predat până la data de 11 martie, când au încetat cursurile.