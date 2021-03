Vienna Insurance Group a înregistrat în anul 2020 un profit înainte de impozitare de 346 de milioane de euro, conform unui comunicat remis redacţiei.

Elisabeth Stadler: "Rezultatele preliminare pentru 2020 demonstreaza ca Vienna Insurance Group isi indeplineste cu succes misiunea de a fi un partener stabil si de incredere, chiar si intr-o perioada marcata de mari provocari. Desi situatia COVID-19 a afectat dezvoltarea afacerilor aproape pe tot parcursul anului financiar 2020, Grupul a inregistrat totusi o performanta operationala generala stabila si a continuat sa puna in aplicare in mod consecvent masurile planificate pentru ultimul an al programului "Agenda 2020". Pe perioada pandemiei, ne-am concentrat in special pe extinderea gamei de produse si servicii digitale. Odata cu preluarea operatiunilor Aegon din Europa de Est, am facut un pas important in extinderea statutului nostru de lider de piata in regiunea ECE, chiar si in aceasta conjunctura globala neobisnuita", a explicat Elisabeth Stadler, CEO al Vienna Insurance Group.

"Primele subscrise au crescut la 10,43 miliarde de euro. Cu un profit inainte de impozitare de 346 de milioane de euro, am reusit sa atingem limita superioara a intervalului de profit anuntat anterior pentru 2020, de 300 - 350 de milioane de euro. Aceasta cifra include, de asemenea, deprecierea fondului comercial cu aproximativ 120 de milioane de euro. Rata combinata a continuat sa se imbunatateasca, pana la 95%, ceea ce inseamna ca obiectivul nostru de a reduce rata combinata catre 95% a fost atins. Vom continua sa ne concentram pe optimizarea structurii de costuri. In pofida unei perioade turbulente, am obtinut rezultate solide si o performanta operationala stabila. Pandemia in curs face dificila o prognoza asupra dezvoltarii viitoare", a comentat Elisabeth Stadler cifrele cheie.

"Pe baza evolutiilor actuale, ne asteptam ca volumul primelor in 2021 sa ramana stabil la nivelul anului 2020. Pentru 2021 ne propunem un profit inainte de impozitare in intervalul 450 - 500 de milioane de euro, ceea ce inseamna o revenire la nivelul pre-criza. Propunem un dividend de 75 de eurocenti pe actiune. Acest nivel corespunde unei rate de distribuire a dividendelor de 41,5%, in linie cu politica noastra de dividende."

Dezvoltarea afacerilor Grupului a fost afectata de pandemie, de diverse masuri de carantina si de reglementari exceptionale. Cresterea realizata in primele doua luni din 2020 a compensat insa scaderea afacerilor din perioada initiala de carantina stricta. Situatia a revenit aproape la normal odata cu relaxarea restrictiilor, iar pana la jumatatea anului a revenit la nivelul de dinaintea perioadei COVID- 19 in multe dintre pietele VIG. Situatia s-a inrautatit din nou in toamna, in special pe pietele din Europa Centrala si de Est, din cauza cresterii semnificative a numarului de infectari. Cu toate acestea, in sectorul asigurarilor auto volumul primelor a ramas la nivelul anului anterior, de 1,507 miliarde de euro pe segmentul politelor de raspundere civila, si chiar a crescut usor, pana la 1,289 miliarde de euro, pe segmentul asigurarilor Casco.

Grupul a inregistrat o scadere globala de 3,2% a cheltuielilor cu daunele si indemnizatiile de asigurare, pana la putin peste 7 miliarde de euro.

Profitul inainte de impozitare de 346 de milioane de euro s-a situat la limita superioara a intervalului estimat, de 300 - 350 de milioane de euro, fiind cu aproximativ o treime mai mic fata de rezultatul excelent obtinut in anul anterior.

Rata combinata a continuat sa se imbunatateasca, pana la 95% in 2020. Acest lucru s-a datorat in principal numeroaselor masuri implementate in cadrul programului "Agenda 2020".