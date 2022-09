MACRO NEWSLETTER 19 Septembrie 2022

Preţurile de consum din Polonia şi-au accelerat creşterea anuală şi în august 2022, până la 16,1%, de la 15,6% în luna precedentă, pe fondul unei creşteri lunare de 0,8%, după un avans de 0,5% în luna anterioară. Preţurile alimentelor şi-au accelerat creşterea anuală până la 17,5%, de la 15,3% în luna precedentă, în condiţiile unei creşteri lunare de 1,6%, iar preţurile utilităţilor şi-au accelerat creşterea anuală până la 27,4%, de la 25,3% în luna anterioară, pe fondul unei creşteri lunare de 2,6%, în condiţiile unei creşteri anuale de 40,3% a preţurilor energiei. (GUS)

Preţurile importurilor din SUA şi-au temperat creşterea anuală şi în august 2022, până la 7,8%, de la 8,7% în luna precedentă, pe fondul unei scăderi lunare de 1%, după un declin de 1,5% în luna anterioară. Preţurile combustibililor importaţi au crescut cu o rată anuală de 48,5%, în condiţiile unei scăderi lunare de 6,8%, iar preţurile importurilor, exclusiv combustibilul, au crescut cu o rată anuală de 3,9%, pe fondul unei scăderi lunare de 0,2%. Preţurile exporturilor şi-au temperat creşterea anuală până la 10,8%, de la 12,9% în luna anterioară, în condiţiile unei scăderi lunare de 1,6%. (BLS)

Activitatea în industria prelucrătoare din regiunea New York şi-a temperat contracţia în septembrie 2022, pe fondul unei creşteri a comenzilor noi. Indicele condiţiilor de afaceri a crescut până la -1,5 puncte, de la -31,3 puncte în luna precedentă (o valoare sub zero reprezintă contracţie), pe fondul creşterii indicelui comenzilor noi până la 3,7 puncte, de la -29,6 puncte. Presiunea asupra marjelor de profit se menţine ridicată, în condiţiile în care indicele preţurilor plătite furnizorilor a scăzut cu 15,9 puncte, până la 39,6 puncte, iar indicele preţurilor încasate de la clienţi a scăzut cu 9,1 puncte, până la 23,6 puncte. (FRBNY)

Activitatea în industria prelucrătoare din regiunea Philadelphia a înregistrat o contracţie neaşteptată în septembrie 2022. Indicele general al condiţiilor de afaceri a scăzut până la -9,9 puncte, de la 6,2 puncte în luna precedentă (o valoare sub zero reprezintă contracţie), în condiţiile în care indicele comenzilor noi a scăzut până la -17,6 puncte, de la -5,1 puncte în luna anterioară. Presiunea asupra marjelor de profit a scăzut semnificativ, în condiţiile în care indicele preţurilor plătite furnizorilor a scăzut până la 29,8 puncte, de la 43,6 puncte, iar indicele preţurilor încasate de la clienţi a crescut până la 29,6 puncte, de la 23,3 puncte. (FRB of Philadelphia)

Numărul cererilor iniţiale pentru ajutorul de şomaj din SUA a scăzut neaşteptat în săptămâna încheiată la 10 septembrie 2022, până la 213 mii, de la 218 mii în săptămâna anterioară, conform datelor ajustate pentru sezonalitate. Conform datelor neajustate, numărul cererilor a scăzut cu circa 17.000, până la 155.961 persoane. (Departamentul Muncii din SUA)

Preţurile apartamentelor din Germania au înregistrat prima scădere anuală din ultimii 10 ani în august 2022, de 2,4%, după o creştere de 0,6% în luna precedentă, pe fondul unei scăderi lunare de 1,1%, şi au ajuns la circa 296 de mii de euro. Preţurile caselor noi şi-au temperat creşterea anuală până la 10,8%, de la 11,4%, pe fondul unei creşteri lunare de 0,7%, şi au ajuns la o valoare medie de circa 531 de mii de euro. Preţurile caselor existente şi-au temperat creşterea anuală până la 5,8%, de la 6,8%, în condiţiile unei scăderi lunare de 0,9%, şi au ajuns la o valoare medie de circa 403 mii de euro. (Europace AG)

Preţurile de consum din Polonia şi-au accelerat creşterea anuală şi în august 2022, până la 16,1%, de la 15,6% în luna precedentă, pe fondul unei creşteri lunare de 0,8%, după un avans de 0,5% în luna anterioară. Preţurile alimentelor şi-au accelerat creşterea anuală până la 17,5%, de la 15,3% în luna precedentă, în condiţiile unei creşteri lunare de 1,6%, iar preţurile utilităţilor şi-au accelerat creşterea anuală până la 27,4%, de la 25,3% în luna anterioară, pe fondul unei creşteri lunare de 2,6%, în condiţiile unei creşteri anuale de 40,3% a preţurilor energiei. (GUS)

Preţurile importurilor din SUA şi-au temperat creşterea anuală şi în august 2022, până la 7,8%, de la 8,7% în luna precedentă, pe fondul unei scăderi lunare de 1%, după un declin de 1,5% în luna anterioară. Preţurile combustibililor importaţi au crescut cu o rată anuală de 48,5%, în condiţiile unei scăderi lunare de 6,8%, iar preţurile importurilor, exclusiv combustibilul, au crescut cu o rată anuală de 3,9%, pe fondul unei scăderi lunare de 0,2%. Preţurile exporturilor şi-au temperat creşterea anuală până la 10,8%, de la 12,9% în luna anterioară, în condiţiile unei scăderi lunare de 1,6%. (BLS)

Activitatea în industria prelucrătoare din regiunea New York şi-a temperat contracţia în septembrie 2022, pe fondul unei creşteri a comenzilor noi. Indicele condiţiilor de afaceri a crescut până la -1,5 puncte, de la -31,3 puncte în luna precedentă (o valoare sub zero reprezintă contracţie), pe fondul creşterii indicelui comenzilor noi până la 3,7 puncte, de la -29,6 puncte. Presiunea asupra marjelor de profit se menţine ridicată, în condiţiile în care indicele preţurilor plătite furnizorilor a scăzut cu 15,9 puncte, până la 39,6 puncte, iar indicele preţurilor încasate de la clienţi a scăzut cu 9,1 puncte, până la 23,6 puncte. (FRBNY)

Activitatea în industria prelucrătoare din regiunea Philadelphia a înregistrat o contracţie neaşteptată în septembrie 2022. Indicele general al condiţiilor de afaceri a scăzut până la -9,9 puncte, de la 6,2 puncte în luna precedentă (o valoare sub zero reprezintă contracţie), în condiţiile în care indicele comenzilor noi a scăzut până la -17,6 puncte, de la -5,1 puncte în luna anterioară. Presiunea asupra marjelor de profit a scăzut semnificativ, în condiţiile în care indicele preţurilor plătite furnizorilor a scăzut până la 29,8 puncte, de la 43,6 puncte, iar indicele preţurilor încasate de la clienţi a crescut până la 29,6 puncte, de la 23,3 puncte. (FRB of Philadelphia)

Numărul cererilor iniţiale pentru ajutorul de şomaj din SUA a scăzut neaşteptat în săptămâna încheiată la 10 septembrie 2022, până la 213 mii, de la 218 mii în săptămâna anterioară, conform datelor ajustate pentru sezonalitate. Conform datelor neajustate, numărul cererilor a scăzut cu circa 17.000, până la 155.961 persoane. (Departamentul Muncii din SUA)

Preţurile apartamentelor din Germania au înregistrat prima scădere anuală din ultimii 10 ani în august 2022, de 2,4%, după o creştere de 0,6% în luna precedentă, pe fondul unei scăderi lunare de 1,1%, şi au ajuns la circa 296 de mii de euro. Preţurile caselor noi şi-au temperat creşterea anuală până la 10,8%, de la 11,4%, pe fondul unei creşteri lunare de 0,7%, şi au ajuns la o valoare medie de circa 531 de mii de euro. Preţurile caselor existente şi-au temperat creşterea anuală până la 5,8%, de la 6,8%, în condiţiile unei scăderi lunare de 0,9%, şi au ajuns la o valoare medie de circa 403 mii de euro. (Europace AG)

Preţurile de consum din Polonia şi-au accelerat creşterea anuală şi în august 2022, până la 16,1%, de la 15,6% în luna precedentă, pe fondul unei creşteri lunare de 0,8%, după un avans de 0,5% în luna anterioară. Preţurile alimentelor şi-au accelerat creşterea anuală până la 17,5%, de la 15,3% în luna precedentă, în condiţiile unei creşteri lunare de 1,6%, iar preţurile utilităţilor şi-au accelerat creşterea anuală până la 27,4%, de la 25,3% în luna anterioară, pe fondul unei creşteri lunare de 2,6%, în condiţiile unei creşteri anuale de 40,3% a preţurilor energiei. (GUS)

Preţurile importurilor din SUA şi-au temperat creşterea anuală şi în august 2022, până la 7,8%, de la 8,7% în luna precedentă, pe fondul unei scăderi lunare de 1%, după un declin de 1,5% în luna anterioară. Preţurile combustibililor importaţi au crescut cu o rată anuală de 48,5%, în condiţiile unei scăderi lunare de 6,8%, iar preţurile importurilor, exclusiv combustibilul, au crescut cu o rată anuală de 3,9%, pe fondul unei scăderi lunare de 0,2%. Preţurile exporturilor şi-au temperat creşterea anuală până la 10,8%, de la 12,9% în luna anterioară, în condiţiile unei scăderi lunare de 1,6%. (BLS)

Activitatea în industria prelucrătoare din regiunea New York şi-a temperat contracţia în septembrie 2022, pe fondul unei creşteri a comenzilor noi. Indicele condiţiilor de afaceri a crescut până la -1,5 puncte, de la -31,3 puncte în luna precedentă (o valoare sub zero reprezintă contracţie), pe fondul creşterii indicelui comenzilor noi până la 3,7 puncte, de la -29,6 puncte. Presiunea asupra marjelor de profit se menţine ridicată, în condiţiile în care indicele preţurilor plătite furnizorilor a scăzut cu 15,9 puncte, până la 39,6 puncte, iar indicele preţurilor încasate de la clienţi a scăzut cu 9,1 puncte, până la 23,6 puncte. (FRBNY)

Activitatea în industria prelucrătoare din regiunea Philadelphia a înregistrat o contracţie neaşteptată în septembrie 2022. Indicele general al condiţiilor de afaceri a scăzut până la -9,9 puncte, de la 6,2 puncte în luna precedentă (o valoare sub zero reprezintă contracţie), în condiţiile în care indicele comenzilor noi a scăzut până la -17,6 puncte, de la -5,1 puncte în luna anterioară. Presiunea asupra marjelor de profit a scăzut semnificativ, în condiţiile în care indicele preţurilor plătite furnizorilor a scăzut până la 29,8 puncte, de la 43,6 puncte, iar indicele preţurilor încasate de la clienţi a crescut până la 29,6 puncte, de la 23,3 puncte. (FRB of Philadelphia)

Numărul cererilor iniţiale pentru ajutorul de şomaj din SUA a scăzut neaşteptat în săptămâna încheiată la 10 septembrie 2022, până la 213 mii, de la 218 mii în săptămâna anterioară, conform datelor ajustate pentru sezonalitate. Conform datelor neajustate, numărul cererilor a scăzut cu circa 17.000, până la 155.961 persoane. (Departamentul Muncii din SUA)

Preţurile apartamentelor din Germania au înregistrat prima scădere anuală din ultimii 10 ani în august 2022, de 2,4%, după o creştere de 0,6% în luna precedentă, pe fondul unei scăderi lunare de 1,1%, şi au ajuns la circa 296 de mii de euro. Preţurile caselor noi şi-au temperat creşterea anuală până la 10,8%, de la 11,4%, pe fondul unei creşteri lunare de 0,7%, şi au ajuns la o valoare medie de circa 531 de mii de euro. Preţurile caselor existente şi-au temperat creşterea anuală până la 5,8%, de la 6,8%, în condiţiile unei scăderi lunare de 0,9%, şi au ajuns la o valoare medie de circa 403 mii de euro. (Europace AG)

Preţurile de consum din Polonia şi-au accelerat creşterea anuală şi în august 2022, până la 16,1%, de la 15,6% în luna precedentă, pe fondul unei creşteri lunare de 0,8%, după un avans de 0,5% în luna anterioară. Preţurile alimentelor şi-au accelerat creşterea anuală până la 17,5%, de la 15,3% în luna precedentă, în condiţiile unei creşteri lunare de 1,6%, iar preţurile utilităţilor şi-au accelerat creşterea anuală până la 27,4%, de la 25,3% în luna anterioară, pe fondul unei creşteri lunare de 2,6%, în condiţiile unei creşteri anuale de 40,3% a preţurilor energiei. (GUS)

Preţurile importurilor din SUA şi-au temperat creşterea anuală şi în august 2022, până la 7,8%, de la 8,7% în luna precedentă, pe fondul unei scăderi lunare de 1%, după un declin de 1,5% în luna anterioară. Preţurile combustibililor importaţi au crescut cu o rată anuală de 48,5%, în condiţiile unei scăderi lunare de 6,8%, iar preţurile importurilor, exclusiv combustibilul, au crescut cu o rată anuală de 3,9%, pe fondul unei scăderi lunare de 0,2%. Preţurile exporturilor şi-au temperat creşterea anuală până la 10,8%, de la 12,9% în luna anterioară, în condiţiile unei scăderi lunare de 1,6%. (BLS)

Activitatea în industria prelucrătoare din regiunea New York şi-a temperat contracţia în septembrie 2022, pe fondul unei creşteri a comenzilor noi. Indicele condiţiilor de afaceri a crescut până la -1,5 puncte, de la -31,3 puncte în luna precedentă (o valoare sub zero reprezintă contracţie), pe fondul creşterii indicelui comenzilor noi până la 3,7 puncte, de la -29,6 puncte. Presiunea asupra marjelor de profit se menţine ridicată, în condiţiile în care indicele preţurilor plătite furnizorilor a scăzut cu 15,9 puncte, până la 39,6 puncte, iar indicele preţurilor încasate de la clienţi a scăzut cu 9,1 puncte, până la 23,6 puncte. (FRBNY)

Activitatea în industria prelucrătoare din regiunea Philadelphia a înregistrat o contracţie neaşteptată în septembrie 2022. Indicele general al condiţiilor de afaceri a scăzut până la -9,9 puncte, de la 6,2 puncte în luna precedentă (o valoare sub zero reprezintă contracţie), în condiţiile în care indicele comenzilor noi a scăzut până la -17,6 puncte, de la -5,1 puncte în luna anterioară. Presiunea asupra marjelor de profit a scăzut semnificativ, în condiţiile în care indicele preţurilor plătite furnizorilor a scăzut până la 29,8 puncte, de la 43,6 puncte, iar indicele preţurilor încasate de la clienţi a crescut până la 29,6 puncte, de la 23,3 puncte. (FRB of Philadelphia)

Numărul cererilor iniţiale pentru ajutorul de şomaj din SUA a scăzut neaşteptat în săptămâna încheiată la 10 septembrie 2022, până la 213 mii, de la 218 mii în săptămâna anterioară, conform datelor ajustate pentru sezonalitate. Conform datelor neajustate, numărul cererilor a scăzut cu circa 17.000, până la 155.961 persoane. (Departamentul Muncii din SUA)

Preţurile apartamentelor din Germania au înregistrat prima scădere anuală din ultimii 10 ani în august 2022, de 2,4%, după o creştere de 0,6% în luna precedentă, pe fondul unei scăderi lunare de 1,1%, şi au ajuns la circa 296 de mii de euro. Preţurile caselor noi şi-au temperat creşterea anuală până la 10,8%, de la 11,4%, pe fondul unei creşteri lunare de 0,7%, şi au ajuns la o valoare medie de circa 531 de mii de euro. Preţurile caselor existente şi-au temperat creşterea anuală până la 5,8%, de la 6,8%, în condiţiile unei scăderi lunare de 0,9%, şi au ajuns la o valoare medie de circa 403 mii de euro. (Europace AG)