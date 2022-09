Microsoft extinde platforma Viva pentru a oferi angajaţilor oportunităţi de reconectate cu echipa

Microsoft a lansat raportul Work Trend Index Pulse "Hybrid Work Is Just Work. Are We Doing It Wrong?", o cercetare realizată la nivelul a 11 ţări, pentru a analiza noile realităţi ale muncii hibride, conform unui comunicat remis redacţiei. Compania anunţă noi aplicaţii şi facilităţi în Microsoft Viva, platforma dedicată experienţei angajaţilor, concepute să contribuie la responsabilizarea şi implicarea acestora într-o perioadă de incertitudine economică.

Potrivit sursei citate, cercetarea se bazează pe răspunsurile a 20.000 de angajaţi din Australia, Brazilia, Canada, China, Franţa, Germania, Japonia, India, Marea Britanie, Noua Zeelandă şi Statele Unite, fiind analizate, de asemenea, trilioane de semnale de productivitate din platforma Microsoft 365, dar şi tendinţele forţei de muncă potrivit platformei LinkedIn şi datelor obţinute de Glint People Science.

Datele arată clar că munca hibridă a creat un deficit de comunicare din ce în ce mai mare între angajaţi şi manageri. Părerile diferă în ceea ce priveşte productivitatea la locul de muncă, menţinerea autonomiei asigurând în acelaşi timp responsabilitatea, beneficiile flexibilităţii şi rolul biroului. Pentru a reduce acest decalaj, este nevoie de o nouă abordare care să recunoască faptul că munca nu mai reprezintă doar un birou, ci o experienţă care trebuie să depăşească timpul şi spaţiul, astfel încât angajaţii să poată rămâne implicaţi şi conectaţi indiferent unde lucrează.

"Angajaţii care se simt încurajaţi şi plini de energie vor oferi organizaţiilor un avantaj competitiv în actualul mediu de afaceri extrem de dinamic. Astăzi, anunţăm noi inovaţii în cadrul platformei noastre dedicate experienţei angajaţilor Microsoft Viva pentru a ajuta liderii să pună capăt paranoiei productivităţii, să reconstruiască relaţiile sociale şi să-şi recâştige şi reenergizeze angajaţii", a declarat Satya Nadella, CEO Microsoft.

Pentru a oferi sprijin liderilor să navigheze prin noile realităţi ale muncii, raportul Work Trend Index Pulse indică trei direcţii importante care ar trebui abordate urgent, subliniază sursa citată.

Prima direcţie vizează sfârşitul paranoiei productivităţii. Potrivit cercetării, 87% dintre angajaţi declară că sunt productivi la locul de muncă, în timp ce 85% dintre lideri sunt de părere că trecerea la munca hibridă le-a testat încrederea privind productivitatea angajaţilor. În acest context, liderii trebuie să creeze claritate şi aliniere în jurul obiectivelor companiei, să elimine aglomerarea task-urilor care nu susţin aceste obiective şi să-şi asculte mai mult angajaţii - 57% dintre companii colectează rareori sau deloc feedback-ul angajaţilor.

În acelaşi timp, angajatorii trebuie să înţeleagă că legătura cu colegii este motivaţia cheie pentru a reveni la birou: 73% dintre angajaţi spun că au nevoie de un motiv mai bun pentru a merge la birou decât aşteptările companiei - dar ar fi motivaţi să revină dacă ar putea socializa cu colegii (84%) sau să reconstruiască legăturile de echipă (85%). Comunicarea digitală va fi crucială pentru a menţine oamenii conectaţi în interiorul şi în afara biroului - atât angajaţii, cât şi liderii consideră comunicarea ca fiind abilitatea esenţială de care au nevoie pentru a avea succes în acest an.

A treia direcţie vizează reskilling-ul pentru a "re-angaja" oamenii. La nivel mondial, 55% dintre angajaţi consideră că schimbarea companiei este cel mai bun mod de a-şi dezvolta competenţele. Angajaţii spun că ar rămâne mai mult în companie dacă ar fi mai uşor să-şi schimbe locul de muncă intern (68%) sau dacă ar putea beneficia de mai multe oportunităţi pentru a învăţa şi pentru a se dezvolta (76%), subliniază sursa citată.

Microsoft extinde platforma Microsoft Viva pentru a răspunde acestor provocări şi pentru a ajuta companiile să ofere angajaţilor o experienţă optimizată în funcţie de cum lucrează oamenii în prezent. Microsoft anunţă, astfel, capabilităţi noi şi îmbunătăţite în platforma Viva:

• Viva Pulse este o nouă aplicaţie care permite managerilor şi liderilor de echipă să obţină feedback periodic şi confidenţial privind experienţa echipelor lor. Viva Pulse utilizează şabloane inteligente şi întrebări bazate pe studii care îi vor ajuta pe manageri să identifice ce anume funcţionează bine şi care sunt aspectele ce necesită atenţie sporită.

• Viva Amplify este o nouă aplicaţie care permite liderilor şi managerilor de comunicare să-şi îmbunătăţească mesajele transmise, pentru a avea un real impact asupra angajaţilor, indiferent de locul în care aceştia se află. Aplicaţia centralizează campaniile de comunicare, oferă suport în scrierea mesajelor pentru a le îmbunătăţi impactul, permite publicarea pe mai multe canale şi grupuri în Microsoft 365 şi oferă indicatori de perfecţionare.

• Answers in Viva este o nouă experienţă de tip chat care foloseşte inteligenţa artificială pentru a facilita aplicarea cunoştinţelor colective pentru toţi angajaţii.

• People in Viva este o nouă facilitate care foloseşte inteligenţa artificială pentru a crea profiluri ale angajaţilor cu detalii despre interesele, cunoştinţele şi obiectivele echipei. În acest fel, oamenii vor descoperi mai uşor conexiuni, experţi şi informaţii în întreaga organizaţie. Aceste informaţii vor fi disponibile prin intermediul cardurilor de profil Microsoft 365 şi ca aplicaţie nouă.

• Microsoft a lansat recent Viva Engage, care încurajează crearea unei comunităţi digitale prin conversaţii şi noi instrumente personale prin care angajaţii îşi pot spune poveştile. În plus, a fost creat un Leadership Corner, un spaţiu în care angajaţii pot interacţiona direct cu managerii, pot împărtăşi idei şi pot participa la iniţiative organizaţionale.

• Viva Goals ajută companiile să alinieze munca angajaţilor la rezultatele afacerii. Noile integrări în Viva Goals vor aduce obiectivele companiei în fluxul de lucru, printr-o integrare mai optimă cu Microsoft Teams pentru a verifica obiectivele, o extensie în Azure DevOps pentru a finaliza sarcinile de lucru, o conexiune la datele Power BI pentru a urmări KPIs şi rezultate cheie, dar şi integrări cu Microsoft Planner şi Microsoft Project pentru actualizări automate în ceea ce priveşte managementul de proiect.

• Legăturile îmbunătăţite între Viva Learning şi LinkedIn Learning facilitează accesarea conţinutului dedicat dezvoltării abilităţilor din LinkedIn Learning Hub chiar în fluxul de lucru din Teams. Cursanţii vor vedea tot conţinutul LinkedIn Learning Hub sincronizat, inclusiv conţinut personalizat şi cursurile pe care le-au finalizat deja, direct în Viva.

• Viva Sales, prima aplicaţie din platformă bazată pe roluri, va fi disponibilă începând cu data de 3 octombrie. Viva Sales va face legătura între CRM-ul unui vânzător şi Microsoft 365 şi Teams pentru a oferi o experienţă de vânzare simplificată şi bazată pe inteligenţă artificială. Microsoft anunţă, totodată, un parteneriat cu Seismic pentru a personaliza şi a scala interacţiunile cu clienţii prin recomandări de conţinut generate de AI.