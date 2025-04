Mihai Manole: Piaţa centrelor de date din România este în etapa "gain momentum"

Piaţa locală de centre de date se află într-o perioadă de creştere semnificativă, cu multe construcţii şi extinderi de centre de date şi interes major din partea

dezvoltatorilor europeni şi americani, potrivit datelor Tema Energy, cel mai mare proiectant şi constructor de centre de date din România, cu afaceri de 20 de milioane de euro anul trecut, mai mult cu 30% faţă de 2023.

România este foarte atractivă pentru investiţiile în centre de date datorită unor elemente

precum: disponibilitatea şi preţul redus al terenurilor, accesibilitatea resurselor energetice - un cost per MWh comparabil cu alte pieţe din regiune, dar şi un mix energetic atractiv datorită surselor eoliene, solare şi hidro, conexiuni de fibră optică spre magistralele de comunicaţii care leagă România de restul lumii şi accesul la oameni foarte bine pregătiţi.

"Pentru a stimula această industrie, autorităţile trebuie să sprijine atragerea marilor investitori, creând exemple de succes prin reglementarea procesului de avizare a construcţiilor, simplificarea racordării la utilităţi, subvenţii pentru energie şi scutiri de taxe, după modelul altor state europene, precum Italia şi Spania", a afirmat Mihai Manole, director general Tema Energy şi organizator al DataCenter Forum, singurul eveniment dedicat industriei de centre de date din România. Forumul va avea loc pe 7 mai şi va reuni aproximativ 700 de participanţi din România şi din regiune.

Managerul Tema Energy adăugă că piaţa de centre de date din România este într-o fază de "gain momentum", iar printre cele mai interesate de extindere ori de a construi noi centre de date sunt companiile din domeniul energiei, real estate şi telecomunicaţii. Unii dintre aceşti jucători sunt în faza de analiză şi proiectare, în timp ce alţii au achiziţionat deja terenurile şi au început procesul de obţinere a avizelor şi autorizaţiilor.

"Companii mari din aceste domenii sunt interesate de domeniul data center, în condiţiile exploziei cererii generate de Inteligenţa Artificială, dar şi a creşterii puternice a cererii de servicii cloud. Costurile ridicate de construcţie din Europa de Vest, de peste 10 milioane de euro per MW, determină investitorii să-şi îndrepte atenţia către Europa Centrală şi de Est. În ţări precum Grecia şi Polonia, aceste costuri sunt, în medie, sub 7,5 milioane de euro, iar în România pot fi şi mai reduse ca urmare a preţului mai scăzut al terenurilor. În Bucureşti, o serie de mari jucatori din zona de investiţii şi real estate au securizat terenuri mari, în zone bine poziţionate şi cu acces facil la reţeaua naţională de energie. Totodată, acestea au solicitat avize pentru branşamente de zeci sau chiar sute de MW, necesare dezvoltării unor viitoare centre de date, urmănd ca acestea să fie operate de companii specializate", a explicat Mihai Manole.

Creşterea economică a Bucureştiului din ultimii ani a determinat majoritatea investitorilor şi dezvoltatorilor să îl prefere în faţa altor capitale din regiune precum Budapesta ori Sofia pentru construcţia de centre noi de date.

"La nivelul Bucureştiului - care concentrează cele mai mari investiţii - piaţa ar putea creşte de la o capacitate de aproximativ 20 MW în prezent la 50 MW în următorii doi ani. Ştim cu certitudine că data centerele din Bucureşti sunt aproape de capacitate maximă, estimând un grad de ocupare de aproximativ 95%. Mulţi jucători nu dispun de puterea electrică necesară pentru a răspunde cererilor de creştere ale clienţilor. Cel puţin două centre din Bucureşti sunt implicate în extinderea capacităţii, dar şi în trecerea la modelul high density - deci la putere mai mare de procesare în acelaşi spaţiu sau către deschiderea unor locaţii noi", a adăugat directorul general al Tema Energy.

Bucureştiul înregistra în 2024 o rată de neocupare (vacancy rate) de 5% în centrele de date, aproape la jumătate faţă de 9,8% pentru regiunea FLAP (Frankfurt, Londra, Amsterdam, Paris - cea mai dezvoltată din Europa) şi mult sub estimarea de aproximativ 7,9% pentru 2025.

"O rata de neocupare de doar 5% în Bucureşti sugerează că multe companii nu reuşesc să găsească resursele necesare pentru colocarea proiectelor digitale, ceea ce va duce, foarte probabil, la un trend ascendent al preţurilor pentru astfel de servicii", a explicat Mihai Manole.

Pentru a promova în România cele mai noi soluţii tehnologice şi tendinţele în domeniu, Tema Energy organizează din 2016 DataCenter Forum, singurul eveniment dedicat pieţei de centre de date şi cloud din România. Evenimentul va avea loc pe 7 mai la Face Convention Center şi va reuni aproximativ 700 de participanţi din România şi din regiune: cei mai importanţi jucători din industrie, de la investitori şi proprietari de centre de date la specialişti, proiectanţi, consultanţi.

Înscrierea se poate face accesând datacenter-forum.ro, iar participarea este gratuită.

Evenimentul va consta într-o conferintă cu peste 20 de speakeri internaţionali şi locali, precum şi o expoziţie sustinuţă de cei mai importanţi producatori şi furnizori de tehnologie dedicată centrelor de date.

"Printre cele mai importante teme discutate în cadrul celei de-a şaptea ediţii a DataCenter Forum se numără: tranziţia de la centrele de date tradiţionale AI Data Center şi AI Factory, atractivitatea României pentru investiţiile în centre de date, impactul noilor reglementări europene (eficienţa şi raportare pe sustenabilitate) asupra pieţei locale, disponibilitatea energiei din surse regenerabile, alinierea dintre jucătorii tehnologici (producători de servere şi aplicaţii) şi operatorii de infrastructură pentru a răspunde noilor cerinţe privind alimentarea şi răcirea echipamentelor AI de ultimă generaţie", a afirmat Ştefan Taciuc, director al DataCenter Forum.

Ediţia din acest an DataCenter Forum are ca invitaţi specialişti ca Mark Acton - unul dintre cei mai cunoscuţi consultanţi independenţi din industrie - implicat în conturarea mai multor standarde din domeniu şi membru în comitetul Comisiei Europene responsabil pentru realizarea EU Datacenter Code of Conduct (principala reglementare pe eficienţa energetică).

Totodată, invitatul special al acestei ediţii va fi Wes Cummins - Fondator şi CEO Applied Digital, unul dintre cei mai mari constructori de centre de date de Inteligenţă Artificială din SUA şi care a făcut cu succes trecerea de la centre de date pentru minarea criptomonedelor la AI factories.

Alţi vorbitori ai ediţiei sunt: Iolanda Saviuc- - Scientific Officer pentru Joint Research Center (JRC), din cadrul Comisiei Europene, coautoare a raportului "Energy Consumption and Energy Efficiency trends in the EU" - o analiză asupra tendinţelor din UE pe mai multe sectoare industriale, inclusiv tech; Vanessa Moffat - reprezentantă Data Centre Alliance (DCA), cea mai mare asociaţie independentă dedicată sectorului data center; Tudor Cosăceanu - vicepreşedinte regional pentru România şi Republica Moldova al UiPath - care va evidenţia nevoia de putere mare de procesare a unei companii care dezvoltă o platformă AI performantă.

