Cumpărarea de acţiuni Hidroelectrica într-un moment cu preţuri maxime în energie nu este cea mai fericită idee, iar aici mă refer la achiziţia unui pachet de acţiuni din perspectiva micilor investitori de la BVB, fondurile de pensii sau alţi investitori instituţionali având alt orizont de timp pentru astfel de operaţiuni.

Scopul unui mic investitor este să cumpere active care au suferit corecţii majore în aşteptarea unei reveniri spectaculoase şi nu orice activ la modă în speranţa că valoarea sa nu poate merge decât în sus.

Asta, deoarece preţul are mult mai mari şanse de a merge în jos pe termen mediu decât de a bate noi recorduri. Statele observă deja că economia este lovită de preţurile din energie şi caută soluţii. În prima fază plafonari şi compensări pentru consumatori, apoi vor urma stimulente pentru noi investiţii în energie şi deschiderea unor noi capacităţi de producţie. Adică oferta se va diversifica destul de repede şi de aici şi graba Fondului Proprietatea, care a decis să nu mai aştepte tandemul cu statul pentru a lista compania la bursă.

Anterior, FP presase autorităţile statului să grăbească listarea Hidroelectrica, insistând pe avantajele cotării la BVB (transparenţă decizională), dar motivaţia reală a ezitarii de a porni de unul singur în acest demers era că piaţa locală era puţin pregătită să absoarbă un pachet de 10-15% din companie, fie şi în cazul unei listări duale care să mai mute din presiune pe o bursă externă. FP ar fi dorit ca statul să se ocupe de listare, iar la momentul potrivit Fondul să scoată pachetul său la vânzare după modelul Romgaz, de pildă.

Preţurile la care a ajuns energia reprezintă însă un stimulent greu de refuzat, iar FP merge singur în procesul aducerii companiei la bursă, mizând pe faptul că în prima parte a anului nu sunt aşteptate modificări majore în structura ofertei şi nici în ceea ce priveşte preţurile actuale.

Profitul Hidroelectrica a crescut cu peste 100%, în primele nouă luni din 2021, ajungând la peste 2,5 miliarde lei (pe tot anul 2020 Hidroelectrica a obţinut 1,4 miliarde lei), iar compania a înregistrat o cifră de afaceri de 4,68 miliarde lei, în creştere cu 70% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. Asta a făcut ca FP să reevalueze Hidroelectrica (deţine 20% din companie), de la 25,6 miliarde lei în 2020 la 42,6 miliarde lei la finalul anului trecut.

Cu alte cuvinte, dacă oferta de vânzare a pachetului FP s-ar face la aceeaşi evaluare a companiei, am avea un PER aparent atractiv de 12, în ipoteza că profitul din 2021 va fi de aproximativ 3,5 miliarde lei sau PER de 14, la un profit de 3 miliarde lei (dublu faţă de cel din 2020). Este însă un indicator de evaluare în condiţiile în care preţurile energiei au depăşit valori greu de imaginat cu un an în urmă, iar orice aşezare a lor pe un prag situat la jumătatea distanţei dintre valorile din 2020 şi cele din prezent ar urca PER spre 20. Din acest motiv n-ar fi cel mai fericit moment pentru intrarea în acţionariatul Hidroelectrica pentru micii investitori, sunt mari şanse ca piaţa să aducă preţul acţiunilor la valori sub cel din oferta FP, dacă preţul energiei se ajustează.