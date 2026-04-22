Partidele din coaliţia de guvernare, chemate la consultări de preşedintele Nicuşor Dan

Nicuşor Dan, preşedintele România, a invitat la 22 aprilie 2026, la Palatul Cotroceni, liderii partidelor şi formaţiunilor politice parlamentare, pentru consultări, în temeiul prerogativelor constituţionale, potrivit Administraţia Prezidenţială.

Conform programului, partidele sunt invitate la Cotroceni după următorul program, potrivit Administraţia Prezidenţială:

Partidul Social Democrat (PSD), începând cu ora 9:00;

Partidul Naţional Liberal (PNL), începând cu ora 10:30;

Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR), începând cu ora 15:00;

Grupul Parlamentar al Minorităţilor Naţionale, începând cu ora 16:30;

Uniunea Salvaţi România (USR), începând cu ora 18:30.

Invitaţia preşedintelui are loc după ce, într-un referendum intern al Partidul Social Democrat, organizat la 20 aprilie, partidul s-a pronunţat pentru retragerea sprijinului politic pentru prim-ministrul Ilie Bolojan, potrivit declaraţiilor partidului.

După votul la referendumul intern, liderul social-democraţilor, Sorin Grindeanu, a declarat că Ilie Bolojan „trebuie să plece acasă” şi că va decide în zilele următoare ce va face PSD în conformitate cu votul membrilor partidului, potrivit declaraţiilor publice.

La rândul său, prim-ministrul Ilie Bolojan a anunţat, în aceeaşi zi, după o şedinţă internă la Partidul Naţional Liberal, că va continua să îşi exercite mandatul, potrivit declaraţiilor oficiale.

El a catalogat decizia Partidul Social Democrat de retragere a sprijinului politic „complet greşită şi total iresponsabilă”, menţionând că va asigura guvernarea, conform declaraţiilor sale.

Anterioara consultare a preşedintelui Nicuşor Dan cu partidele a avut loc la 19 iunie 2025, în vederea desemnării premierului, potrivit Administraţia Prezidenţială.

Potrivit Constituţia României, preşedintele poate chema partidele la consultări în două situaţii: în vederea desemnării premierului (art. 103) şi în virtutea funcţiei sale de mediere între puterile statului, precum şi între stat şi societate (art. 80, alin. 2), conform prevederilor constituţionale.

Potrivit articolului 103, alin. 1 din Constituţia României, Preşedintele României desemnează un candidat pentru funcţia de prim-ministru, în urma consultării partidului care are majoritatea absolută în Parlament, potrivit legii fundamentale.

Dacă o astfel de majoritate nu există, preşedintele consultă partidele reprezentate în Parlament, conform Constituţia României.

Articolul 80, alin. 2 din Constituţia României prevede că „Preşedintele României veghează la respectarea Constituţiei şi la buna funcţionare a autorităţilor publice”, exercitând funcţia de mediere între puterile statului, precum şi între stat şi societate, potrivit textului constituţional.