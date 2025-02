Performanţa financiară a Grupului BCR în 2024

BCR a realizat un profit net de 2.767 milioane de lei (556 milioane de euro) în 2024, în creştere cu 19,2% faţă de 2.321 milioane de lei (469 milioane de euro) în 2023, datorită unei performanţe operaţionale îmbunătăţite, susţinută de un volum semnificativ mai mare de afaceri cu clienţii, potrivit unui comunicat transmis redacţiei.

Potrivit aceleiaşi suse, rezultatul operaţional s-a îmbunătăţit cu 19,3% până la 3.825 milioane de lei (769 milioane de euro) în 2024, de la 3.206 milioane de lei (648 milioane de euro) în 2023, pe fondul unei creşteri puternice a veniturilor operaţionale şi o bună gestionare a cheltuielilor operaţionale.

Venitul net din dobânzi a crescut cu 20,4% până la 4.401 milioane de lei (885 milioane de euro) în 2024, de la 3.656 milioane de lei (739 milioane de euro) în 2023, determinat de un volum mai mare de business.

Venitul net din comisioane s-a îmbunătăţit cu 11,4% până la 1.128 milioane de lei (227 milioane de euro) în 2024, de la 1.013 milioane de lei (205 milioane de euro) în 2023, determinat de un volum mai mare de tranzacţii.

Rezultatul net din tranzacţionare şi din instrumente financiare evaluate la valoare justă a scăzut cu 6,3% până la 517 milioane de lei (104 milioane de euro) în 2024, de la 552 milioane de lei (112 milioane de euro) în 2023.

Venitul operaţional a crescut cu 15,6% până la 6.096 milioane de lei (1.225 milioane de euro) în 2024, de la 5.273 milioane de lei (1.066 milioane de euro) în 2023, determinat de creşterea venitului net din dobânzi şi a venitului net din comisioane.

Cheltuielile administrative generale au înregistrat valoarea de 2.271 milioane de lei (456 milioane de euro) în 2024, în creştere cu 9,9% în comparaţie cu 2.067 milioane de lei (418 milioane de euro) în 2023, determinat de derularea cu succes a unor proiecte mari şi campanii în 2024.

În baza acestor evoluţii, raportul cost-venituri s-a îmbunătăţit până la 37,3% în 2024, faţă de 39,2% în 2023.

Rezultatul net din deprecierea instrumentelor financiare a reflectat o alocare de provizion de 106 milioane de lei (21 milioane de euro) în 2024, comparativ cu o alocare de provizion de 46 milioane de lei (9 milioane de euro) în 2023. Costul riscului a rămas scăzut întrucât provizioanele constituite pentru nivelul normal de noi credite neperformante acumulate pe parcursul anului au fost parţial compensate de recuperări pe ambele segmente retail şi corporate. În plus, acest rezultat a fost sprijinit şi de eliberări de provizioane de portofoliu determinate de reevaluarea în mod regulat a criteriilor utilizate de bancă pentru măsurarea riscului de credit conform IFRS 9.

Rata creditelor neperformante s-a situat la 2,6% în decembrie 2024, în scădere faţă de nivelul de 2,9% înregistrat în decembrie 2023. Această evoluţie pozitivă reflectă creşterea portofoliului de credite acordate clienţilor, trendul bun al recuperărilor pe ambele segmente retail şi corporate, precum şi nivelul scăzut al formării de noi credite neperformante. În acelaşi timp, gradul de acoperire cu provizioane al creditelor neperformante s-a situat la nivelul de 168,8% în decembrie 2024, se precizează în comunicat.

Rata de solvabilitate a BCR (doar banca) în conformitate cu reglementările privind cerinţele de capital (CRR), s-a situat la nivelul de 22,6% în decembrie 2024, semnificativ peste cerinţele Băncii Naţionale a României. De asemenea, Rata capitalului de Rang 1+2 de 20,9% (Grup BCR) în decembrie 2024 reflectă clar puternicele poziţii de capital şi finanţare ale BCR.

Creditele şi avansurile nete acordate clienţilor au crescut cu 13,6% până la 66.734 milioane de lei (13.416 milioane de euro) la data de 31 decembrie 2024 de la 58.743 milioane de lei (11.806 milioane de euro) la data de 31 decembrie 2023, evoluţie susţinută în principal de segmentul retail şi plasamente mai mari pe piaţa monetară.

Depozitele de la clienţi au crescut cu 16,0% până la 91.008 milioane de lei (18.296 milioane de euro) la data de 31 decembrie 2024 de la 78.482 milioane de lei (15.773 milioane de euro) la data de 31 decembrie 2023, susţinute atât de creşterea depozitelor retail, cât şi a celor corporate.

"În 2024, am fost acolo unde contează, alături de oameni şi de companiile din România, prin soluţii financiare şi sprijin pentru a se dezvolta şi a-şi planifica viitorul cu încredere. Am finanţat 6.500 de companii care generează 280.000 de locuri de muncă, susţinând oportunităţile economice şi extinderea afacerilor locale. Am accelerat digitalizarea în BCR pentru un banking simplu, rapid şi personalizat, şi am dus educaţia financiară la peste 1,8 milioane de români, prin Şcoala de Bani, dar şi prin serviciul de Coaching Financiar, prin care oferim clienţilor un plan financiar adaptat obiectivelor de viaţă. În plus, am lansat ZBOR, ecosistemul dedicat tinerilor din România, unde punem la dispoziţia noilor generaţii resursele necesare pentru dezvoltarea personală şi profesională.

Rezultatele ne reconfirmă rolul BCR ca partener solid pentru economia României şi ne oferă convingerea că investiţiile strategice în digitalizare şi educaţie sunt esenţiale pentru creştere. Privim spre viitor cu încredere şi responsabilitate, gata să susţinem o Românie mai puternică, mai conectată şi mai relevantă. Iar alături de cei peste 5.200 de colegi şi 3 milioane de clienţi, vom continua să construim modelul nostru de banking, bazat pe expertiză, integritate şi viziune pe termen lung", declară Sergiu Manea, CEO Banca Comercială Română, în comunicat.