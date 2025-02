Performanţă financiară solidă pentru Safetech Innovations în 2024

Safetech Innovations (BVB: SAFE), companie românească de securitate cibernetică listată la Bursa de Valori Bucureşti, cu birouri în Bucureşti, Londra şi Abu Dhabi, raportează venituri de 59,8 milioane de lei la nivel individual în 2024, în creştere cu 28% comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut, o cifră de afaceri de 42,3 milioane de lei, o majorare cu 36%, şi un profit net de 13,5 milioane de lei, o apreciere cu 39% faţă de 2023, conform unui comunicat transmis redacţiei.

"Anul 2024 a fost un an al adaptării şi eficienţei pentru Safetech Innovations. Într-un context economic şi geopolitic complex, am rămas concentraţi pe optimizarea proceselor, gestionarea responsabilă a costurilor, în special la nivelul entităţii din Marea Britanie şi consolidarea poziţiei noastre pe piaţa de securitate cibernetică din România. Am analizat cu atenţie fiecare decizie strategică, am implementat măsuri de eficientizare a operaţiunilor şi am acordat prioritate investiţiilor cu impact direct asupra performanţei financiare. Acest efort susţinut ne-a ajutat să încheiem anul 2024 cu rezultate financiare bune, care reflectă atât maturitatea modelului nostru de business, cât şi capacitatea echipei de a răspunde prompt şi eficient cerinţelor tot mai sofisticate ale pieţei", a declarat Victor Gânsac, Preşedinte Consiliu de Administraţie şi CEO al Safetech Innovations.

În 2024, la nivel individual, serviciile de securitate cibernetică au contribuit cu 39% la cifra de afaceri totală, iar implementarea soluţiilor de securitate cibernetică cu 61%. De asemenea, pe parcursul anului trecut, compania a atras în portofoliu 35 de clienţi noi de pe piaţa românească.

În contextul schimbărilor legislative, este important de menţionat că în 2024, Safetech Innovations nu a beneficiat de nicio facilitate fiscală, inclusiv scutiri de impozit pentru angajaţii care desfăşoară activităţi de cercetare-dezvoltare. De altfel, nici în anii anteriori personalul din cadrul companiei nu a beneficiat de facilităţi fiscale pentru sectorul IT, astfel că modificările aduse prin ordonanţa "trenuleţ" nu au un impact asupra Safetech Innovations din această perspectivă.

La nivel consolidat, unde este inclusă şi performanţa înregistrată de entitatea din Marea Britanie, Safetech UK, veniturile s-au ridicat la 60,4 milioane de lei în 2024, iar profitul net s-a apreciat cu 189%, ajungând la 11,1 milioane de lei, comparativ cu 3,8 milioane de lei în anul anterior. Îmbunătăţirea semnificativă înregistrată la nivelul profitului net consolidat se datorează măsurilor de reorganizare internă şi reducerii cheltuielilor administrative şi de personal implementate pe parcursul anului 2024, se mai precizează în comunicat.

În ceea ce priveşte potenţialul de dezvoltare al industriei de securitate cibernetică, Safetech Innovations continuă să se afle într-o poziţie privilegiată pentru a continua creşterea pe termen lung, având în vedere dinamica actuală a pieţei de securitate cibernetică din România şi din întreaga lume. Creşterea exponenţială a numărului de atacuri cibernetice impune necesitatea unor soluţii avansate de protecţie, o cerere pe care compania este pregătită să o acopere prin expertiza acumulată şi portofoliul diversificat de servicii şi produse.

În plus, implementarea directivei NIS2 şi transpunerea acesteia în legislaţia naţională prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 155/2024, privind instituirea unui cadru pentru securitatea cibernetică a reţelelor şi sistemelor informatice din spaţiul cibernetic naţional civil, impun companiilor locale să investească în mod proactiv în securitatea cibernetică, iar Safetech Innovations se poziţionează ca un aliat strategic în această tranziţie.

"În 2025, privim cu încredere spre noi oportunităţi de creştere, chiar dacă este un an cu incertitudini politice la nivel local şi internaţional. Avem în plan majorarea cifrei de afaceri şi a profitului net atât la nivel individual, cât şi consolidat, pe fondul operaţionalizării companiei din Arabia Saudită, unde estimăm semnarea primelor contracte până la finalul primului semestru din acest an, şi eficientizării operaţiunilor din Marea Britanie. În plus, continuăm să ne implicăm activ în proiecte finanţate din fonduri europene, în cadrul unor consorţii naţionale şi internaţionale, ceea ce ne permite să inovăm şi să ne extindem portofoliul de soluţii si servicii", a adăugat Victor Gânsac.

Începând cu 2024, Safetech Innovations este implicată în cinci proiecte finanţate cu fonduri europene sau naţionale de cercetare, a căror valoare totală este de aproximativ 14 de milioane de lei. Conducerea companiei va continua şi în 2025 să urmărească atent astfel de proiecte disponibile la nivel naţional, dar şi european, pentru a îşi depune candidatura.

În ceea ce priveşte activitatea Safetech Innovations pe piaţa de capital, ulterior Adunării Generale a Acţionarilor (AGA) care urmează să fie programată pentru luna aprilie, conducerea companiei are în vedere convocarea unei noi AGA în luna iunie a acestui an, în cadrul căreia îşi propune să supună spre aprobare distribuirea unui dividend de cel puţin 0,02 lei per acţiune, din profitul aferent anului 2024. Detaliile suplimentare vor fi stabilite în funcţie de deciziile adoptate în cadrul acestei AGA, pe baza propunerilor făcute de către Consiliul de Administraţie al Companiei, potrivit comunicatului.