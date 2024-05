Piaţa de capital din România, rol important pentru reconstrucţia Ucrainei şi dezvoltarea Republicii Moldova

English Version

Piaţa de capital din România poate avea un rol important pentru reconstrucţia Ucrainei şi pentru dezvoltarea Republicii Moldova, au susţinut participanţii la cea de-a X-a ediţie a CFA CEE Investment Conference, eveniment care, în acest an, s-a desfăşurat sub tema "Capital Markets in Central and Eastern Europe: A new decade of outperformance" (Pieţele de capital din Europa Centrală şi de Est: un nou deceniu de supraperformanţă) şi care a avut loc la Palatul Parlamentului. Potrivit acestora, pieţele de capital din regiunea Europei Centrale şi de Est au înregistrat, în ultimii zece ani, investiţii de peste 300 miliarde euro şi venituri similare, ceea ce arată că sunt oportunităţi importante de investiţii în această zonă, indiferent de vremurile pe care le trăim, de riscurile şi de provocările geopolitice.

În deschiderea conferinţei, Margaret Franklin, CEO al CFA Institute şi fost preşedinte al Consiliului Guvernatorilor, a spus: "Este uimitor să constat cât de mult s-a dezvoltat această regiune în ultimii zece ani. Este o dovadă a implicării tuturor pentru dezvoltarea pieţelor de capital în beneficiul societăţii. În ultimii ani am constatat mai multe anomalii financiare şi geopolitice, care au testat rezilienţa sistemului financiar la nivel global. Când abia îşi revenise din pandemia Covid-19, această regiune s-a confruntat cu războiul declanşat de Rusia în Ucraina, eveniment care în ultimii doi ani a avut impact asupra aprovizionării cu energie, asupra preţurilor şi care a dus la creşterea inflaţiei, a ratei dobânzilor şi la tragedii umane. În cea mai recentă analiză, CFA România a constatat că a crescut riscul dezinformării, cyberatacurilor şi a conflictelor militare în această regiune, lucruri care se regăsesc şi în analiza efectuată de noi la nivel global. În faţa acestor schimbări şi incertitudini, trebuie să continuăm să gândim strategic cu privire la dezvoltarea industriei şi să nu pierdem din vedere obiectivele pe termen lung şi pe termen scurt cu privire la combaterea schimbărilor climatice. Cu orice provocare ne-am confrunta, trebuie să nu pierdem din vedere faptul că fundamentele industriilor noastre sunt foarte importante. Ne vom confrunta cu riscuri, dar trebuie să găsim venituri, să fim capabili să ne respectăm planurile, precum şi să evaluăm clasele de active pe care le avem la dispoziţie pentru a avea un portofoliu corect şi diversificat". Domnia sa a arătat că, în pieţele de capital din centrul şi estul Europei, investitorii şi consumatorii au acces la mai multe produse financiare decât oricând şi a precizat că investitorii profesionişti au un rol vital în dezvoltarea socio-economică a acestei regiuni, rol din care trebuie să înţeleagă şi să analizeze riscurile geopolitice ale investitorilor pe care îi au în portofoliu.

Margaret Franklin a spus: "De asemenea, avem un rol important în privinţa fluxurilor de capital şi în monitorizarea pieţelor de capital din această regiune, pentru ca ele să funcţioneze la parametri optimi, în interesul investitorilor şi mediului de afaceri. Profesia de investitor a devenit una complexă, în care este nevoie de competenţe ce trebuie actualizate permanent într-o lume aflată într-o permanentă schimbare dinamică. Cred că un sistem financiar puternic şi rezilient este cerinţa primordială pentru o economie robustă, care poate ridica nivelul de trai, care poate asigura plata pensiilor, care poate finanţa infrastructura şi care poate oferi economiei o creştere sustenabilă pe termen lung. Nu finanţăm de dragul finanţării, ci pentru a face o societate mai bună".

CEO-ul CFA Institute s-a referit şi la provocările cu care se confruntă investitorii şi piaţa de capital şi a subliniat că acestea includ oportunităţi pentru oamenii de afaceri.

Margaret Franklin a menţionat: "Inteligenţa Artificială (n.red. - AI) şi automatizarea sunt văzute de unii care o ameninţare la existenţa omenirii, în timp ce alţii le consideră binevenite pentru viitoarea revoluţie industrială şi tehnologică. Nu are importanţă de partea în care vă aflaţi în dezbaterea cu privire la acestea, ci un lucru este clar: vieţile noastre private şi profesionale vor fi impactate de AI şi de aceea trebuie să înţelegem cum funcţionează şi să sprijinim aplicaţiile practice necesare procesului investiţional. O altă provocare este ESG sau sustenabilitatea investiţiei, domeniu în care investitorul profesional trebuie să joace un rol în transpunerea în acţiuni a angajamentelor luate. Provocări în actualele condiţii geostrategice globale sunt inflaţia, creşterea dobânzilor şi majorarea preţurilor. O ultimă provocare este combaterea schimbărilor climatice, deoarece mediul este cel în care investim, cel care duce la creşterea economiei, la creşterea produsului intern brut".

• Radu Oprea: "România, hub logistic pentru reconstrucţia Ucrainei"

Radu Oprea, ministrul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului, a afirmat că principala oportunitate este reprezentată de faptul că România poate fi un hub logistic pentru reconstrucţia Ucrainei.

Ministrul Economiei a precizat: "Cred că România poate fi un perfect hub logistic pentru reconstrucţia Ucrainei, deoarece ştim ce are nevoie ţara vecină. De exemplu, tranzitarea cerealelor: 78% din cerealele ucrainene tranzitează România prin infrastructura rutieră, feroviară şi maritimă din ţara noastră. Este evident că ştim de asemenea cum să punem în condiţii de siguranţă oameni şi echipamente care să fie utilizate la reconstrucţia Ucrainei. Deci este o mare oportunitate pentru state, companii, fonduri de investiţii care pot fi implicate în reconstrucţia Ucrainei de a avea un hub logistic în România, stat membru NATO şi UE".

Referitor la actuala situaţie geopolitică, domnul Oprea a spus că, în aceste momente, nu mai suntem ultima frontieră a Europei, ci ne aflăm în prima linie, din cauza conflictului din Ucraina, care a schimbat situaţia geopolitică şi a inversat cursul investiţiilor, care ajung acum mai uşor în această parte a continentului.

Radu Oprea a spus: "Potrivit economiştilor, această parte a continentului va cunoaşte în următorii ani cea mai dinamică implicare a mediului de afaceri. Economiştii afirmau în urmă cu câteva luni că ţara noastră va înregistra în următorii ani cea mai mare creştere economică din Europa. Cred, prin prisma discuţiilor pe care le am cu reprezentanţii mediului de afaceri, că nu trebuie să dezamăgim economiştii şi că e necesar să înregistrăm respectiva creştere economică, iar acest lucru se întâmplă deja prin investiţiile publice demarate de Guvern în infrastructură, obiective care se bucură de sprijinul fondurilor de investiţii private. Probabil, singurul lucru care nu funcţionează încă în parametri normali este de a avea o piaţă liberă, pentru că încă nu avem o infrastructură adecvată. Cu toate acestea, BVB are o creştere sănătoasă, chiar dacă nu este la nivelul majorării din perioada anterioară. Pentru a avea companii bune şi poveşti de succes este nevoie de o infrastructură adecvată pentru piaţa de capital, pentru sistemul bancar naţional, pentru Banca Naţională de Dezvoltare sau pentru BVB. În acest moment, este ca şi cum am deţine un autoturism foarte competitiv, care ar rula pe drumuri din mediul rural. Autoturismul respectiv nu va funcţiona cum trebuie, la fel şi instituţiile din piaţa de capital. Avem nevoie de o infrastructură adecvată pentru a obţine performanţa necesară. Aceasta se întâmplă azi în România şi în Republica Moldova, ţară care a înregistrat progrese uriaşe în ultima perioadă. Guvernarea din ţara noastră a dat drumul la mai multe proiecte de investiţii, care vor aduce schimbări importante în România şi votr atrage mai multe investiţii, care vor duce la o creştere economică pe baza investiţiilor şi nu a consumului. Aceasta înseamnă noi oportunităţi şi noi beneficii".

• Dorin Recean: "Piaţa de capital din Republica Moldova va fi interconectată cu BVB"

Dorin Recean, prim-ministrul Republicii Moldova, a arătat că ţara sa oferă multe oportunităţi pentru investitorii străini, mai ales acum când se află pe drumul de aderare la Uniunea Europeană, drum ce înseamnă reguli de piaţă precum cele din blocul comunitar.

Dorin Recean a spus: "Sunt fericit să văd că tot ceea ce am început în urmă cu 34 de ani, ceea ce noi numim simbolic podurile de flori dintre România şi Moldova, au devenit acum proiecte specifice, concrete, de poduri metalice, conexiuni digitale, conducte de gaz, linii electrice de înaltă tensiune. Asistăm la un proces de integrare între cele două state. Ştim că suntem parte dintr-o regiune volatilă, mai ales în urma agresiunii brutale declanşată de Rusia în Ucraina, dar cred că în toată această situaţie oamenii pot interpreta cifrele acestei volatilităţi prin oportunităţile şi provocările pe care le aduce. Sunt convins că aceste riscuri şi volatilităţi pot fi gestionate. (...) Suntem martori la cea mai gravă criză politică din Europa de după cel de-al doilea război mondial, dar în acelaşi timp trebuie să construim. După Ucraina, Republica Moldova a fost cea mai afectată ţară de război, dar am reuşit să amortizăm şocul produs de preţurile din piaţa de energie, să controlăm inflaţia şi acum suntem pregătiţi să construim o economie care va creşte rapid cu 7%, pe un trend care ne va duce la o creştere de peste 10%, înainte de începerea reconstrucţiei Ucrainei. Am debirocratizat administraţia centrală, am digitalizat activitatea Guvernului, dar şi interacţiunile cu cetăţenii şi cu mediul de afaceri, şi adaptăm rapid legislaţia pentru noile reguli europene care vor guverna instituţiile publice din ţara noastră. Ambiţia noastră este ca în anul 2030 să fim pregătiţi să devenim stat-membru UE, în timp ce vom fi cel mai prietenos stat european pentru mediul de afaceri. Între timp, am demarat mai multe platforme de dezvoltare în Republica Moldova, una dintre ele fiind Moldova IT Park, care începând din acest an şi-a extins operaţiunile pe care le efectuează. Vom continua dezvoltarea pieţei de capital, pe care o vom lega de BVB, pentru a avea o integrare similară a celor două pieţe menită ca acţiunile/activele din Republica Moldova să poată fi uşor accesate şi tranzacţionate de piaţa de capital din Bucureşti. Pregătim prima emisiune de euro-obligaţii şi lansarea fondurilor de pensii private. Am un scop: capitalul din România să treacă Prutul şi să găsească oportunităţile din ţara noastră".

Şeful guvernului de la Chişinău i-a asigurat pe investitori că nu există niciun risc de escaladare militară a situaţiei din Republica Moldova din cauza Transnistriei, deşi regimul politic de peste Prut este supus atacurilor hibride din partea Federaţiei Ruse.

Dorin Recean a precizat: "Transnistria reprezintă de asemenea o oportunitate pentru investiţii. Doar o singură cifră: 70% din comerţul realizat pe malul stâng al Nistrului este făcut cu Uniunea Europeană. Mai mult, avem acolo o rezervă de forţă de muncă de 50.000 persoane, pregătite profesional, care pot fi utilizate în investiţii productive în Republica Moldova. Suntem pregătiţi să creştem forţa de muncă necesară pentru companiile din ţara noastră. Avem talente, avem iniţiative, dar ne lipseşte capitalul necesar. Avem cea mai lungă graniţă cu Ucraina şi avem proiecte de modernizare a infrastructurii care să ajute la reconstruirea ţării vecine".

• Anca Dragu: "Estimăm pentru acest an o creştere double-digit a creditării reale în economia Republicii Moldova"

Anca Dragu, guvernatorul Băncii Naţionale a Moldovei, a vorbit despre măsurile luate recent de instituţia pe care o conduce, măsuri menite să faciliteze creditarea mediului de afaceri, dar şi a persoanelor fizice.

Doamna Dragu a spus: "Am luat o decizie de politică monetară în 7 mai prin care am scăzut la 3,68% rata dobânzii de referinţă. Este a treia decizie în acest sens luată în 2024. Am decis ca rezervele minime să fie de 4%, procent ridicat care arată nivelul lichidităţii pe termen scurt. Reducerea dobânzii de referinţă a fost facilitată de scăderea drastică a ratei inflaţiei în primul trimestru din anul curent comparativ cu finalul anului 2023 şi sperăm ca aceasta să ducă la o finanţare mai ieftină pentru companiile din Republica Moldova şi pentru persoanele fizice, pentru a satisface nevoile interne. Este important ca cererea internă să fie la un nivel care să permită creşterea economică şi redresarea după atât de multe evenimente petrecute în ultimii patru ani, dar la fel de important este să menţinem rata dobânzii şi inflaţia la un nivel care să susţină şi să stimuleze creşterea respectivă. Pentru anul 2024 estimăm că creditarea reală în economie va avea o creştere double-digit, atât pentru proiectele de investiţii, cât şi pentru restul clienţilor sistemului bancar. Este timpul sa vedem noi investiţii în Republica Moldova, oferim o piata stabila, o economie dinamica, iar legislatia e modificata pentru a avea instrumentele europene în sistemul bancar din ţara noastră. Avem un domeniu macroeconomic stabil, care se confruntă cu riscurile existente în toată regiunea. Avem o piaţă financiară stabilă care contribuie la proiectele de investiţii, dar mai avem nevoie de capital".

În ceea ce priveşte emiterea de euro-obligaţiuni (eurobonduri), guvernatorul Băncii Naţionale a Moldovei a afirmat că speră să vadă concretizată această opţiune în lunile următoare şi a arătat: "Avem nevoie de mai mulţi jucători în piaţa de capital din Republica Moldova şi de aceea dorim să creăm noi instuţii financiare investiţionale, cum ar fi fondurile private de pensii, care vor fi jucători activi în piaţa de acţiuni. Fără Pilonul II şi Pilonul III de pensii, piaţa de capital ar fi una instabilă şi de aceea am discutat cu conducerea ASF România şi cu fondurile de pensii de a-şi extinde activitatea de la Bucureşti la Chişinău. Este cea mai rapidă metodă de a vedea pe piaţa de capital a Republicii Moldova noi jucători eficienţi şi stabili, care să contribuie la dezvoltarea acesteia".

• Alexandru Petrescu: "Vom avea o supraveghere mai prudenţială decât în ultimii zece ani"

Alexandru Petrescu, preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară, a declarat că, în ciuda riscurilor şi vulnerabilităţilor din ultima perioadă, ţara noastră se află într-un context geografic favorabil şi reprezintă o piaţă emergentă în creştere. El a menţionat că avem oportunităţi fantastice pentru investitori, un portofoliu ce conţine toate resursele naturale, toate instrumentele necesare şi o foarte bună poziţionare geopolitică pe toate coridoarele ce privesc mişcarea bunurilor.

În ceea ce priveşte supravegherea prudenţială, care este principala activitate a ASF, domnia sa a arătat că ultimii zece ani au fost plini de frământări, dar de multe ori scopul urmărit (sau destinaţia) este mai important decât mijlocul prin care ajungi la el.

Alexandru Petrescu a precizat: "Din fericire, am avut zece ani de creştere a pieţei şi o supraveghere atentă din partea instituţiei pe care o conduc temporar şi vom continua această creştere. Vom avea o supraveghere mai prudenţială decât în ultimii zece ani, mai aliniată valorilor OCDE şi aşteptăm transformări privind guvernanţa corporativă. Gestionăm cu atenţie riscurile şi provocările actuale pentru a menţine un sistem financiar non-bancar puternic şi rezilient. Sunt câteva oportunităţi importante de investiţii şi vom supraveghea ca acestea să fie făcute corect şi în beneficiul investitorilor şi a beneficiarilor de proiecte. În ceea ce ne priveşte, ASF activează pe o linie foarte fină între subreglementare şi supra-reglementare. O piaţă subreglementată va avea efecte negative asupra consumatorilor şi investitorilor de retail, iar o piaţă supra-reglementată va impacta negativ investitorii instituţionali. Analizăm permanent situaţia pentru a rămâne pe linia fină a echilibrului în reglementare, pentru a avea o piaţă de capital stabilă, atractivă şi investitori din toate categoriile cărora să le satisfacem aşteptările şi să menţinem un mediu sigur pentru toţi consumatorii. Nu cred că există o formulă valabilă pentru toate provocările şi de aceea legislaţia naţională este într-o dinamică permanentă şi într-o evoluţie constantă, mai ales că o aliniem directivelor şi recomandărilor europene. Suntem atenţi la orice noutate care este benefică pieţei şi la bunele practici din celelalte state europene care pot fi aplicate în ţara noastră din punct de vedere al autorităţii de reglementare şi care să fie practice atât pentru consumatori cât şi pentru investitori".

Întrebat despre starea fondurilor de pensii private din ţara noastră, preşedintele ASF a răspuns: "Sectorul de pensii private a înregistrat o creştere puternică, rezilientă şi este aproape să atingă 9% din Produsul Intern Brut. Lucrăm în acest moment cu Ministerul Finanţelor pentru îmbunătăţirea nivelul facilităţilor fiscale şi pentru a crea un nou apetit pentru populaţie de a depune sume în fondurile de pensii private. Una dintre priorităţile mandatului meu o reprezintă dezvoltarea fondurilor de pensii ocupaţionale şi de aceea trebuie să creăm un portofoliu de facilităţi fiscale cu sprijinul Ministerului Finanţelor, pe care sperăm să îl vedem operaţionalizat curând. Pe de altă parte vorbim despre un cerc închis între BVB şi fondurile de pensii ca parte a accesului nostru la OCDE şi de aceea revizuim riscurile matricilor fondurilor de pensii pentru a spori dinamica acestora la BVB, ca investitori. Sunt optimist cu privire la faptul că fondurile private de pensii nu trebuie promovate, pentru că ele lucrează foarte bine pe piaţa investiţională".

În cadrul conferinţei s-a mai discutat despre provocări şi oportunităţi ale diferitelor clase de active şi potenţialul de dezvoltare al pieţelor publice locale de capital prin listări de acţiuni şi obligaţiuni, lichiditate crescută şi standarde de guvernanţă mai bune, precum şi despre pregătirea pentru reconstrucţia economică a Ucrainei, în special în sectoarele industriale, în transport, energie şi servicii.