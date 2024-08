Primele plăţi prin programul "Regiunea Centru 2021-2027"

La aproape 2 ani de la lansarea Programului "Regiunea Centru 2021-2027" in Regiunea Centru, Agentia pentru Dezvoltare Regionala Centru care are rol de Autoritate de Management inregistreaza progrese semnificative in implementarea Programului. Peste 1300 cereri depuse care solicita 68% din fondurile disponibile, aproape 100 contracte semnate şi deja au fost efectuate primele plati catre beneficiari din fondurile nerambursabile ale programului, conform unui comunicat transmis redacţiei.

Potrivit comunicatului, programul "Regiunea Centru" 2021-2027, are un buget de 1,4 miliarde euro fonduri nerambursabile şi a fost aprobat de Comisia Europeana in octombrie 2022, iar la finalul lunii noiembrie 2022 a avut loc lansarea oficiala a programului. In aceasta perioada, noiembrie 2022 - iulie 2024, au fost elaborate ghiduri pentru 30 de apeluri de finantare. In prezent pe site-ul alocat programului, www.regiocentru.ro sunt 8 ghiduri lansate in consultare publica şi peste 100 evenimente de informare şi discutii punctuale cu solicitantii interesati au avut loc in aceasta perioada. Un numar de 22 de apeluri au fost lansate spre depunere cereri, respectiv peste 66% din bugetul programului. Programul are 32 apeluri de finantare şi 4 instrumente financiare, la care s-a adaugat in 2023 şi un apel dedicat proiectelor etapizate, respectiv proiecte care au derulat o parte din actiuni prin Programul Operational Regional 2014-2020 şi care trec la o noua etapa de finantare prin PR Centru, in completarea celei prin POR 2014-2020, in baza unor criterii.

"Programul "Regiunea Centru 2021-2027", a fost aprobat de Comisia Europeana pe data de 26 octombrie 2022 şi este esential pentru Regiune, deoarece vine sa solutioneze nevoile regionale reprezentand in acelaşi timp, un prim pas de descentralizare. Atributiile noastre pana la acest program au fost de Organism Intermediar pe Programul Operational Regional 2007-2013 şi 2014-2020, o entitate regionala ce verifica proiectele şi regulile stabilite de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale care era Autoritate de Management. Odata cu Programul "Regiunea Centru" 2021-2027 specificul muncii, rolul şi responsabilitatile au fost noi şi au fost mai relevante. Pornind de la scurta perioada in care am facut trecerea de la Organism Intermediar la Autoritate de Management, 2020-2022, am elaborat un program de finantare, am negociat cu Comisia Europeana, am elaborat ghiduri, am fost aproape de solicitanti şi am incercat sa tinem cont de toate cerintele partilor şi nevoile regiunii, dar şi de reticenta unor actori. Suntem increzatori ca Programul "Regiunea Centru" va avea un impact pozitiv şi semnificativ asupra dezvoltarii economice şi sociale a regiunii, sustinand proiectele care raspund provocarilor europene, contribuind la dezvoltarea durabila a comunitatii regionale. Deoarece cel mai mare volum de cereri depuse il reprezinta mediul privat cu peste 1000 proiecte, unde se selecteaza cele mai competitivi cereri, facem toate diligentele ca sa finalizam evaluarea acestora şi sa incepem contractarea lor cat mai repede. Pe aproape toate apelurile lansate am avut un grad de solicitare a fondurilor dublu fata de bugetul disponibil, iar pe apelul aferent invatamantului antepreşcolar şi preşcolar deja am contract bugetul alocat ", a declarat Simion Cretu, Directorul General al ADR Centru.

Pana in acest moment, pe Programul Regiunea Centru au fost semnate 87 de contracte, dintr-un total de 1.347 de proiecte depuse, ceea ce subliniaza ritmul accelerat al etapelor de evaluare. Situatia proiectelor depuse poate fi consultata aici: https://www.regiocentru.ro/situatie-proiecte-depuse/.

Valoarea totala a proiectelor depuse este de 1,49 miliarde euro, prin care se solicita 951,81 milioane euro. Proiectele contractate au o valoare totala de peste 312,31 milioane euro, din care peste 228,89 milioane euro sunt solicitati pentru finantare nerambursabila. Lista beneficiarilor din aceste contracte se poate consulta aici: https://www.regiocentru.ro/lista-beneficiari/. De asemenea, pana la acest moment, au fost depuse de beneficiari 7 cereri de rambursare şi prefinantare, care fie s-au platit, fie sunt in curs de plata, se menţionează în comunicat.

O atentie deosebita se va acorda in aceasta perioada proiectelor de importanta strategica regionale- respectiv proiectelor de conservare şi punere in valoare a patrimoniului cultural UNESCO şi de clasa A din regiune şi doua platforme pilot de inovare, care vor avea actiuni dedicate de comunicare cu cetatenii. La fel şi proiectele cu o valoare mai mare de 10 milioane de euro, vor organiza evenimente şi activitati suplimentare de comunicare.

Aceste fonduri vor contribui semnificativ la dezvoltarea economica şi infrastructurala a regiunii, acoperind toate cele 5 obiective de politica ale UE şi se structureaza in 9 Prioritati de investitii, abordand domenii esentiale precum cercetarea şi transferul tehnologic, dezvoltarea IMM-urilor, digitalizarea, eficienta energetica, infrastructura verde şi albastra, mobilitatea urbana durabila, modernizarea infrastructurii de transport judetene, infrastructura educationala, dezvoltarea turismului durabil şi regenerarea urbana, precum şi conservarea patrimoniului. Regiunea Centru avanseaza, astfel, in utilizarea fondurilor europene alocate de Comisia Europeana, totalizand 1,10 miliarde euro, pentru a sprijini investitiile regionale.